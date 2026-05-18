Po sužibusios vilties – neišmatuojamas skausmas: mirė iš Tailando į Lietuvą parskraidintas Deividas

Žinią apie jauno vyro mirtį pranešė artimieji.
„Per anksti... per skaudžiai...
Jaunas žmogus, kuris taip stipriai norėjo gyventi... kuris kovojo iki paskutinės akimirkos...
Kartais gyvenimas būna neteisingai žiaurus...
Lieka tik skausmas, tyla ir begalinis klausimas — kodėl...
Ilsėkis ramybėje mūsų angele ...“ – dalinosi Tania Kovalenko-Norvilienė.
Visa Lietuva su nerimu ir viltimi sekė ūmaus pankreatito atostogų Azijoje metu ištikto ir ligoninėje Bankoke įkalinto gargždiškio Deivido kovą už gyvybę.
Jo mama Renata Šarkauskienė dalinosi žiniomis apie sūnaus būklę, prašė paramos gydymui, o sūnui atsigavus iš komos ir sustiprėjus – jo transportavimui į Lietuvą.
Lietuvos žmonių susitelkimo dėka Deividui pavyko grįžti į Lietuvą, kur jo laukė gydymas Santaros klinikose.
„Net nežinau, ar pasaulyje yra pakankamai gražių žodžių padėkai, kurią šiandien jaučiu savo širdyje…
Vakar vėlai vakare mes nusileidome Lietuvoje…
O šiandien mano sūnus Deividas jau yra Santarų klinikų gydytojų rankose… Ir tai įvyko tik JŪSŲ visų dėka…
Norėčiau kiekvieną iš jūsų apkabinti... Paspausti ranką... Pažiūrėti į akis ir pasakyti, ką reiškia mamai jausti, kad sunkiausiu gyvenimo momentu ji neliko viena… Kai prieš keturis mėnesius išgirdau žodžius: „Jūsų sūnus ligoninėje ir kovoja dėl išgyvenimo…“ mano gyvenimas tą akimirką sustojo… Sugriuvo viskas, ką pažinojau... Buvo tiek nevilties, baimės, bemiegių naktų, ašarų ir maldų…
Ir tada prašiau tik vieno… „Dieve, leisk mums grįžti namo kartu…“ Ir šiandien… tai įvyko... Mums pavyko…
Deivido kelias namo buvo ne tik ilgas… jis buvo labai trapus, sudėtingas ir emociškai be galo sunkus…
Kad mano sūnus galėtų sugrįžti į Lietuvą ir saugiai pasiekti Santarų klinikas, reikėjo specialaus medicininio transportavimo, nuolatinės medikų priežiūros ir visos skrydžiui pritaikytos įrangos.
Visos kelionės metu Deividą lydėjo gydytojas ir dvi medicinos sesutės… Buvo naudojama speciali medicininė aparatūra, deguonis, organizuotas medicininis transportas, o pati kelionė buvo pritaikyta sunkios būklės pacientui…
Bendra šio kelio namo suma siekė net 43 740 €… Iš jų bilietai ir visas specialus suderinimas su avialinijomis kainavo 31 650,69 Eur, o medicininė komanda ir būtina įranga skrydžio metu – dar 12 090 Eur…
Ačiū kiekvienam žmogui, kuris rašė palaikymo žinutes.. Kurie meldėtės.. Kurie dalinotės mūsų istorija.. Kurie aukojote.. Kurie ištiesėte pagalbos ranką tada, kai jos labiausiai reikėjo… Jūs neleidote man prarasti vilties... ir Jūs padėjote patikėti stebuklu...
Padėka ir R. Kaukėno komandai, prisidėjusiai prie mūsų grįžimo namo…
Dar laukia ilgas sveikimo kelias…
Bet dabar mes jau namuose… Lietuvoje… Ten, kur gydo ne tik gydytojai.. Gydo ir artumas.. Žmonių gerumas.. Palaikymas...
Meilė.. Ši istorija man visam gyvenimui primins, kokią didžiulę galią turi žmonių susivienijimas, atjauta... ir be žmonių gerumo mes nebūtume grįžę… Kiekvienas paaukotas euras…
Kiekvienas pasidalinimas…
Kiekviena žinutė, malda ir palaikymas…
Visa tai tapo sparnais, kurie parnešė mano vaiką namo…
Ačiū, kad buvote ir esate kartu…“ – gegužės 7 d. emocingai rašė mama.
Deividui atostogų Azijoje metu smogė ūmus pankretatitas. Jaunas vyras atsidūrė ligoninėje Bankoke komos būklės. Kiekviena diena ligoninėje šeimai kainavo milžiniškas sumas.
Lietuvos žmonių aukų dėka gydymą pavyko tęsti ir pastatyti Deividą ant kojų tiek, kad jį būtų galima transportuoti į gimtąją šalį.
Artimieji pranešė, kad atsisveikinti su Deividu galima Gargždų bažnyčios didžiojoje salėje pirmadienį nuo 17 val. Šv. mišios bus aukojamos Gargždų bažnyčioje antradienį 13 val. Urna bus laidojama Laugalių kapinėse.
