Aštuonmetės Aistės svajonė – bėgioti: bendruomenė susivienijo dėl kilnaus tikslo

Šeštadienio rytą Vingio parkas prisipildė šypsenų, bendrystės ir palaikymo. Čia susirinko gausi mokyklos ir darželio bendruomenė – vaikai, tėvai, mokytojai bei visi norintys prisidėti prie kilnios iniciatyvos. Renginio dalyviai buvo kviečiami bėgti pasirinkto ilgio distancijas, o mažiausieji aktyviai įsitraukė riedėdami dviračiais, paspirtukais ar riedučiais.
Jaukų ir įkvepiantį renginį vedė žinoma tinklaraštininkė, babyblog.lt įkūrėja Sotera Šveikauskaitė, kuri viso renginio metu kvietė bendruomenę susitelkti, palaikyti vieni kitus ir kurti prasmingą pokytį drauge.
Renginio tikslas – ne tik skatinti aktyvų gyvenimo būdą ir bendruomeniškumą, bet ir atkreipti dėmesį į mažosios Aistės istoriją, kuri įkvepia savo stiprybe ir atkaklumu.
Aistė į pasaulį atėjo gerokai anksčiau nei planuota, sverdama vos 1 170 gramų. Tuo metu gydytojų prognozės buvo itin atsargios – manyta, kad mergaitė niekada nevaikščios. Tačiau šiandien aštuonmetė savo valia ir ryžtu kasdien įrodo, kad net ir didžiausi iššūkiai gali būti įveikiami.
Po sudėtingų operacijų Aistei ne kartą teko iš naujo mokytis vaikščioti. Pirmuosius savarankiškus žingsnius ji žengė būdama penkerių metų. Šiuo metu mergaitės laukia dar viena svarbi operacija, todėl gydytojai pabrėžia, jog jai itin svarbu kuo daugiau judėti, stiprėti ir išlaikyti motyvaciją.
Prieš dvejus metus Aistė pirmą kartą išbandė bėgimo triratį. Nuo tada gimė didelė svajonė – dalyvauti maratonuose, bėgti kartu su kitais vaikais ir pajusti tikrą judėjimo laisvę.
„Tokios iniciatyvos primena, kokią didelę galią turi bendruomenė. Net ir mažas žingsnis gali tapti didžiuliu pokyčiu kito žmogaus gyvenime“, – renginio metu dalijosi organizatoriai.
Bėgimo metu bendruomenė surinko daugiau nei 3000 eurų, kurie bus skirti Aistės bėgimo triračiui įsigyti – priemonei, kuri mergaitei taps ne tik pagalba stiprėjant fiziškai, bet ir galimybe dar labiau tikėti savimi bei drąsiai siekti savo svajonių.
