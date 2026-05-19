Gydymui pinigus rinkusi motina kankino trimetį: žalojo ir vertė sėdėti neįgaliojo vežimėlyje

Kaitlyn Laura yra kaltinama mažiausiai metus mediciniškai išnaudojusi savo sūnų. Ji teigė, kad berniukas serga cerebriniu paralyžiumi, taip nukreipdama jį į nereikalingas ir labai invazines medicinines procedūras. Negana to, vertė jį naudotis neįgaliojo vežimėliu, nors vaikas galėjo vaikščioti pats.
Leidiniai „The Dallas Morning News“ ir „CBS News“ pranešė matę arešto ataskaitą, kurioje nurodyta, kad Kaitlyn vietinio medicinos centro virškinimo sistemos specialistams Fort Vorto mieste, Teksase, sakė, jog jos sūnus turi „valgymo problemų“ ir kad jos „blogėja“. Tačiau berniuko tėvas griežtai paneigė šiuos teiginius ir žurnalui „People“ sakė, kad jo sūnus valgo „be jokių problemų“.
Nepaisant to, berniukui buvo įvestas maitinimo vamzdelis per skrandį. Vis dėlto medikai pradėjo įtarti, kad kažkas negerai, kai pamatė vaiką „valgantį per burną“, nors motina tvirtino, kad jam tai kelia sunkumų.
Taip pat pranešama, kad medikai matė berniuką bandant atsistoti, nors jo motina reikalavo, kad jis naudotų neįgaliojo vežimėlį, skelbia „The Dallas Morning News“. Be to, Kaitlyn esą buvo sukūrusi paramos rinkimo puslapį, siekdama surinkti pinigų tariamoms vaiko medicininėms reikmėms.
Medikai apie galimą medicininį smurtą prieš vaiką pranešė Vaikų apsaugos tarnyboms praėjusių metų birželį. Kitas pranešimas buvo pateiktas po to, kai berniuko mokyklos mokytojai pastebėjo, kad jis „savarankiškai vaikšto po mokyklos teritoriją nenaudodamas atramų ar neįgaliojo vežimėlio“, nors motina teigė priešingai.
Pranešama, kad netrukus po šių įtarimų ji išregistravo sūnų iš mokyklos.
Moteris buvo suimta kovo 19 dieną dėl įtarimų medicininiu smurtu prieš vaiką, kuris sukėlė sunkų kūno sužalojimą, pranešė pareigūnai. Jai taip pat pateiktas atskiras kaltinimas dėl sunkinančiomis aplinkybėmis įvykdyto užpuolimo pavojingu ginklu.
Po savaitės ji buvo paleista už beveik 65 tūkst. eurų užstatą. Pranešama, kad likus mėnesiui iki arešto berniukas buvo perduotas vaikų globos tarnybai.
Šerifas Billas Waybournas teigė: „Šis narciziškas žmogus, siekdamas gauti užuojautą dėl tariamai silpnos vaiko sveikatos, darė tai, ką dabar matome prieš save... vaikas buvo kankinamas.
Ant jo kūno yra randų nuo operacijų, kurios nebuvo būtinos. Augdamas jis domėsis, kodėl jie ten, todėl trauma gali lydėti jį dar daugelį metų.“
Parengta pagal „Daily Star“