Šeimadienis Ignalinoje

Renginys prasidėjo gyvūnų dresūra ir priežiūra užsiimančios įmonės „Letenų namai“ parodomąja programa su šuniuku, vėliau visi norintys aktyviai įsitraukė į mankštą bei bėgimą už šeimas. Vaikai ir jų tėveliai dalyvavo ženkliukų gamybos dirbtuvėse, robotikos akademijos užsiėmimuose, o piešinių ant plytelių konkurse atsiskleidė mažųjų menininkų fantazija šeimos tema.
Daug džiaugsmo mažiesiems suteikė nemokami batutai, eilutės nusidriekė prie skanėstų pardavėjų. Vėliau buvo apdovanoti greičiausi bėgikai ir piešinių konkurso nugalėtojai. Savo palapinę šventėje pasistatė, informaciją teikė ir įvairias veiklas organizavo Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras.
Bene gražiausi momentai – mažųjų ignaliniečių pasų įteikimas pernai gimusiems vaikučiams. Šią tradiciją savivaldybė puoselėja jau daugiau nei du dešimtmečius. Sveikinti 36 mažyliai ir jų tėveliai. Gražu buvo žiūrėti, kaip šeimos eina atsiimti pasiukų, kaip mažuosius lydi jų vyresnieji broliai ir sesės. Pasidžiaugta ir dviem dvynukų porelėmis. Kiekvienas mažylis – toks didelis turtas ir džiaugsmas savo tėveliams ir toks svarbus pilietis savo kraštui ir Lietuvai. „Ignalina – tavo gimtasis kraštas. Tavo pradžių pradžia, tyra lyg lelijos žiedas.
Susiję straipsniai
Tavo mažos pėdelės ant smėlio, tavo žvilgsnis į didelį dangų… Koks džiaugsmas, kad gimei, kad esi šiam pasauliui ir šiai gražiai žemei. Tam, kad vardas garsiai skambėtų, kad darbai būtų gėrio pilni…“,– tokie žodžiai užrašyti pasiukuose. Kartu su meru pasiukus, gėles, dovanėles šeimoms teikė vicemeras Vaidotas Židanavičius ir miesto seniūnas Valentinas Rumbutis.
Gera būti Šeimadienio šventėje. Kaip sakė visus sveikinęs savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, šeima – tai visa ko pamatas ir pradžia. Šeimoje ugdomos svarbiausios vertybės, suvokimas, kas yra namai, bendruomenė, kraštas, Lietuva. Meras linkėjo tėveliams saugoti vienas kitą, saugoti šeimas, būti kartu ir džiaugsme, ir sunkiausiomis akimirkomis.
Na, o šventė užbaigta nuotaikingu koncertu. Scenoje pasirodė konkurso „Mažoji žvaigždutė“ dalyviai – rajono jaunieji solistai ir kolektyvai. Vaikų balsai skambėjo taip džiaugsmingai. Šeimadienis Ignalinoje tarsi atvėrė žalius vasaros vartus ir priminė, kokia svarbi yra bendrystė, meilė, laikas kartu su šeima.
ŠeimaŠventėkultūros centras
Rodyti daugiau žymių