Kauno zoologijos sode – šeimų šventė, kuri įkvėps vaikus svajoti drąsiau

Atsakymas paprastas – jie taps Šeimų atradimų festivalio, kurį organizuoja „Žingsniai vaikams“, dalimi. Tai diena, kurioje susijungs pramogos, įkvepiančios istorijos, nuotykiai vaikams ir prasmingas laikas visai šeimai.
Gegužės 31-ąją Kauno zoologijos sodas virs didele atradimų erdve, kur šeimų lauks ne tik gyvūnų pasaulis, bet ir daugybė įtraukiančių veiklų. Šeimų atradimų festivalyje vaikai galės leistis į interaktyvių užduočių maršrutą, dalyvauti edukacinėse stotelėse, žaisti, rinkti antspaudukus, susitikti su žinomais žmonėmis, stebėti „Burbulų dėdės“ pasirodymus ir laimėti prizų loterijose.
Organizatoriai žada dieną, kurioje veiklų atras visi – nuo mažiausių vaikų iki tėvų, ieškančių prasmingo ir turiningo laiko kartu. Tai bus šventė, kurioje nereikės rinktis tarp pramogos ir vertės: vaikai patirs nuotykį, o tėvai žinos, kad ši diena gali palikti kur kas daugiau nei tik smagius įspūdžius.
Renginio metu mažųjų lauks ir ypatingi prizai – vienas laimingasis namo galės išvažiuoti VELA HUB įsteigtu dviračiu, o kitas – Sportvision dovanotais riedučiais. Prizų bus ir daugiau – KitKat hamakai ir rankšluosčiai, Rapala žvejybos komplektai, OMG Bubble Tea pakuotės, Lietuvos rinktinės futbolo kamuolys su vyr. trenerio Edgaro Jankausko parašu. Tuo metu Lrytas festivalyje įkurs poilsio ir laisvalaikio erdvę šeimoms.
Smalsiausių laukia gyvos, patyriminės veiklos. Lietuvos šauliai mokys, kaip ruoštis žygiui ir tinkamai susikrauti kuprinę, Kauno miesto poliklinika rodys, kaip gaivinamas žmogus ir suteikiama pirmoji pagalba, o mažieji galės išbandyti savo taiklumą kartu su sporto atstovais. Festivalyje taip pat veiks Jaunystės klinika įrengta Jaunojo mediko stotelė, fokusininko pasirodymai, veidukų piešimas, interaktyvios užduotys bei net pianino stotelė, kur vaikai galės ne tik klausytis muzikos, bet ir patys prisėsti prie instrumento.
Viso festivalio metu vaikai keliaus per skirtingas stoteles, rinks antspaudukus ir atliks įvairias užduotis, kurios Kauno zoologijos sodą vienai dienai pavers tikru nuotykių maršrutu šeimoms. Organizatoriai tikisi sulaukti tūkstančių šeimų iš visos Lietuvos.
Ypatinga festivalio dalimi taps ir susitikimai su žinomais žmonėmis. Kauno „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas bei atlikėjas Vaidas Baumila bendraus su vaikais, dalinsis savo vaikystės istorijomis, pasakos apie kelią į sėkmę, iššūkius ir tai, kas padėjo nepasiduoti siekiant savo tikslų. Vaikai galės ne tik išgirsti įkvepiančias istorijas, bet ir patys užduoti klausimus žmonėms, kuriuos iki šiol matė televizijos ekranuose ar arenose.
Organizatoriai tiki, kad kartais užtenka vienos dienos, vieno pokalbio ar vieno patyrimo, kad vaikas namo grįžtų patikėjęs: ir jo svajonės gali tapti realybe.
Tačiau Šeimų atradimų festivalis turi ir daug gilesnę prasmę. Šį renginį jau trečius metus iš eilės organizuojantis Kauno Rotary klubas „Hansa“ renginio metu renka lėšas robotikos klasių steigimui mokyklose ir dienos centruose. Iniciatyvos dėka Kaune jau įrengtos 6 robotikos klasės, o šiemet siekiama įkurti dar 3 naujas. Organizatorių tikslas – plėsti robotikos prieinamumą vaikams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, ir sudaryti daugiau galimybių pažinti technologijų, kūrybos bei inžinerijos pasaulį.
Organizatoriai tiki, kad pažintis su technologijomis ir kūryba vaikams turi būti prieinama visiems – nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Robotikos klasės vaikams atveria galimybę mokytis kuriant, eksperimentuojant ir ieškant sprendimų, o tai daugeliui tampa pirmu žingsniu į ateities profesijas.
Galbūt būtent ši diena kažkam taps pirmuoju žingsniu į dideles ateities svajones.
Šeimų atradimų festivalis, kurį organizuoja „Žingsniai vaikams“, vyks gegužės 31 d. nuo 10 iki 18 val. Kauno zoologijos sode. Organizatoriai kviečia šeimas atvykti ne tik smagiai praleisti laiką kartu, bet ir tapti pokyčio vaikams dalimi.
