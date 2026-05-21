Vyras išdavė nėščią žmoną su jos gydytoju – dar labiau apstulbino, kas įvyko po to

Rachel Marie Miller Sanders (dabar 49 metų) sužinojo, kad jos vyras Jasonas Milleris (dabar 51 metų) ją apgaudinėjo su kitu vyru.
Iš pradžių moteris reagavo taip, kaip kiekviena išduota moteris – tai buvo skaudi patirtis. Tačiau vėliau ji jiems išdavystę atleido ir netgi primygtinai reikalavo, kad naujasis vaiko tėvo partneris Mattas Petersonas (dabar 54 metų) padėtų jai gimdymo metu.
Nuo to laiko ši trijulė kartu augino jų dukrą Ellą, kuriai dabar 22-eji, o Rachel vėliau ištekėjo ir susilaukė dar vieno vaiko su savo nauju mylimuoju, dabar 52 metų Davidu.
Nepaisant visos dramos, jie visi išliko artimi draugai, o Rachel prisiminė pirminį širdies skausmą dėl vyro ir geriausio draugo išdavystės.
Rachel, nekilnojamojo turto vadybininkė, o laisvalaikiu – avių augintoja iš JAV, sakė: „Aš nekaltinau Jasono dėl to, kad jis yra homoseksualus. Jaučiau, kad jis buvo visuomenės spaudimo auka, bandydamas atrodyti „normalus“. Taip pat tikiu, kad žmogaus neapibrėžia jo klaidos.
Galbūt tai palengvino susitaikymą su išdavyste, bet aš vis dar mylėjau savo vyrą ir man jis rūpėjo. Žinojau, kad vienintelis būdas sėkmingai kartu auginti mūsų vaiką buvo man išgyventi skausmą ir rasti būdą atleisti. Tai nereiškia, kad visada buvo lengva, bet mums pavyko.
Kalbant apie mano dabartinį gyvenimą, su savo vyru Davidu esu susituokusi jau 17 metų. Turime gražią mišrią šeimą.“
Jasonas, sveikatos priežiūros administratorius iš Atlantos, Džordžijos valstijos, prisiminė: „Mes trise sėdėjome ant sofos ir kalbėjomės.
Ji pasakė, kad yra sugniuždyta, bet vaikas vis tiek turi gimti, ir norėjo parodyti, kad viskas gali pasisekti. Rachel mums atleido.
Žmona vis tiek norėjo, kad Mattas priimtų gimdymą. Ji pasakė, kad jei mes liksime kartu, nori, kad Mattas būtų jos vaiko gyvenimo dalis ir pirmas žmogus, kurį kūdikis pamatys atėjęs į pasaulį.“
Jasonas sakė, kad Rachel buvo jo pirmoji meilė ir niekada neplanavo jos apgaudinėti. Jo orientacija buvo „taip giliai paslėpta“, kad pačiam prireikė laiko save suprasti.
„Tai, kaip ji sureagavo, visiškai atspindi jos charakterį judėti pirmyn su meile ir pagarba. Tai tikrai nutiesė kelią į priekį – ji nuostabi“, – sakė buvęs vyras.
Jasonas su Mattu susipažino 2002 metais darbe. Tuo metu santuokoje su Rachel jie jau gyveno penktus metus. Abiejų vyrų šeimos puikiai sutarė.
„Labai greitai pradėjome leisti laiką keturiese – aš su Rachel, o Mattas su savo žmona. Kartu žiūrėdavome „American Idol“ šou, valgydavome kinišką maistą, vakarieniaudavome, atostogaudavome kartu – buvome maža grupelė“, – Jasonas prisiminė.
Tačiau per darbo išvyką 2003 m. gegužę vyrai apsistojo viename kambaryje ir po trijų valandų pokalbio atmosfera įkaito.
Jasonas sakė: „Nuėjome miegoti, ir aš jo paklausiau, ar jam keista dėl to, kas įvyko. Jis sakė, kad ne, bet abu jautėmės blogai, nes buvome neištikimi savo žmonoms.“
Jie atvirai kalbėjosi apie savo sunkumus dėl orientacijos ir Jasonas suprato, kad pirmieji jo homoseksualumo ženklai pasireiškė būnant šešerių metų amžiaus.
„Tai buvo pirmas kartas, kai pasakiau nuoširdžią tiesą kam nors, įskaitant ir save patį, – sakė jis. – Visada jaučiausi kitoks augdamas, turėjau daug draugių merginų, ir turbūt buvau taip giliai užslėpęs faktą, kad esu homoseksualus, jog net pats to nesuvokiau. Tiesiog jaučiausi kitoks.“
Meilužiai aptarė, kaip pasakys savo žmonoms, ir net juokavo, kad būtų dar sunkiau, jei viena iš jų pastotų.
Tačiau kai Jasonas grįžo namo, Rachel pasakė, kad laukiasi.
„Mes visi keturiese išėjome švęsti į restoraną, o aš su Mattu sėdėjome vienas priešais kitą, – prisiminė Jasonas. – Buvo ir džiaugsmo, ir baimės – sunku ramiai sėdėti priešais žmogų, kuriam imu jausti šiltus jausmus ir atskleidžiau tikrąjį save.“
Jasonas nežinojo, kaip pasakyti žmonai tiesą, o šeima manė, jog pastebimas jaudulys atsirado dėl baimės tapti tėčiu.
Vyrą graužė kaltė, todėl 2003 m. jis prisipažino apie savo romaną. Tuo metu Rachel buvo ketvirtą mėnesį nėščia.
Jasonas sakė: „Pasakiau jai tris dalykus: turėjau romaną, tai buvo su vyru, ir aš esu homoseksualus.
Jos pirmoji reakcija buvo paimti mano ranką ir pasakyti: „Ne, tu toks nesi.“
Rachel susitaikė su išdavyste, o dukrelė Ella gimė 2004 m. vasarį. Gimdymą priėmė Mattas.
Jasonas sakė: „Iš šios patirties išmokau labai daug apie tvirtumą ir bendravimą – viskas Rachel dėka. Ta diena, kai gimė Ella, buvo įspūdinga, ji suformavo mane tokį, koks esu.“
Šiemet Jasonas ir Mattas švenčia jau 23 metus kartu. Jie oficialiai susituokė Vašingtone savo 11-ųjų metinių dieną.
Parengta pagal „Msn“