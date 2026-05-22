„Kakė Makė“ siūlo šeimoms naują patirtį: tokios Lietuvoje dar nebuvo

Kūrėjai sako, kad tai – unikalus ir analogų neturintis tokio formato interaktyvus kino spektaklis šeimoms Lietuvoje, kuris tradicinį kino seansą pavers gyvu, įtraukiančiu nuotykiu.
Įsivaizduokite kino salę, kurioje vaikai ne tik stebi ekraną, bet garsiai juokiasi, dainuoja, šoka kartu su gyvai pasirodysiančia Kake Make ir leidžiasi į smagų nuotykį – dovanos paiešką.
Maždaug 50 minučių trukmės kino spektaklyje šeimų lauks 6 naujos ir puikiai žinomos dainos, įtraukiantys audiovizualiniai klipai ir staigmena – dar niekur nerodytas naujas Kakės Makės animacinis nuotykis didžiajame kino ekrane!
Interaktyvus kino spektaklis bus rodomas ribotą laiką specialiuose seansuose „Forum Cinemas“ kino teatruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
Po pasaulinės „event cinema“ bangos – pirmoji tokia patirtis Lietuvos šeimoms
Pastaraisiais metais kino salės visame pasaulyje vis dažniau tampa ne tik filmų peržiūros, bet ir bendro patyrimo vieta. Koncertiniai Taylor Swift, „Coldplay“ ir Billie Eilish seansai parodė, kad žiūrovai į kiną ateina patirti atmosferos, dainuoti, reaguoti ir būti bendruomenės dalimi.
Taylor Swift koncertinis filmas tapo daugiausia pajamų kino teatruose sugeneravusiu koncertiniu filmu istorijoje, o „Coldplay“ buvo transliuotas kino teatruose 81 šalyje. Vaikų auditorijoje tą pačią kryptį rodo tokie projektai kaip „Peppa Pig: Cinema Party“, kuriame šeimos buvo kviečiamos ne tik žiūrėti naujų epizodų, bet ir dainuoti, judėti bei dalyvauti per interaktyvius intarpus.
Pasak prekės ženklo „Kakė Makė“ vystymo vadovės Sandros Kalėdienės, ši pasaulinė kryptis Lietuvoje atveria naują galimybę šeimų kinui.
„Didžiausi pasaulio pavyzdžiai rodo labai aiškų pokytį: žmonės į kino salę vis dažniau ateina ne tik pažiūrėti turinio, bet ir būti įvykio dalimi. Taylor Swift ar „Coldplay“ koncertiniai seansai pavertė kino salę bendruomenės emocija, o „Peppa Pig“ parodė, kad net mažiausiems žiūrovams kinas gali būti gyva, interaktyvi patirtis. Su Kake Make šią kryptį pirmą kartą taip aiškiai atvedame Lietuvos šeimoms.
Norime, kad vaikas čia ne tik stebėtų ekraną, bet dainuotų, reaguotų, padėtų herojei ir iš kino išeitų su jausmu: „Aš buvau istorijos dalis.“ Būtent čia ir yra šio formato naujumas – kino salė tampa ne tik vieta žiūrėti, bet vieta kartu patirti“, – sako S. Kalėdienė.
Psichologė Asta Blandė pabrėžia, kad vaikams itin svarbios patirtys, kuriose jie gali ne tik stebėti, bet ir aktyviai įsitraukti, patirti emocijas bei leisti laiką kartu su jiems svarbiausiais žmonėmis.
„Vaikams svarbu būti aktyviais istorijos dalyviais, sujungti savo vaizduotę su realia patirtimi ir turėti galimybę patiems kurti. Tai ugdo, lavina ir įkvepia pasitikėjimo savimi bei savo galiomis“, – sako ji.
Žiūrovams reikia tikrų patirčių
„Forum Cinemas“ rinkodaros vadovas Dainius Beržinis sako, kad „Kakė Makė ir paslaptinga dovana“ labai natūraliai sujungia kelias patirtis vienoje vietoje: spektaklio elementus, gyvą aktorės įsitraukimą ir kino patirtį. Tai, pasak jo, tampa visos šeimos švente.
Kūrėjai priduria, kad čia daug dėmesio skirta ir tėvų patirčiai. „Tėvų patirtis šiame projekte yra tokia pat svarbi kaip ir vaikų emocija. Mažų vaikų kultūrinė patirtis visada yra visos šeimos patirtis, todėl norime, kad kino salė taptų įtraukiančia bendro nuotykio erdve.
Šiandien šeimoms labai reikia realių, gyvų įvykių, kuriuose galima būti kartu, atsitraukti nuo kasdienio skubėjimo ir išsinešti bendrą prisiminimą. Būtent tokią patirtį ir siekiame kurti su Kake Make“, – sako S. Kalėdienė.
Jai pritaria vaikų psichologė Asta Blandė sakydama, kad tėvams reikia erdvių, kurios primena, koks įdomus, nenuspėjamas ir įtraukiantis yra vaiko pasaulis. Būtent bendros emocijos, išgyvenimai ir kartu patiriamos akimirkos kuria stipriausią ryšį šeimoje.
Organizatoriai tikisi didelio susidomėjimo ir kviečia bilietais pasirūpinti iš anksto, kad nepraleistumėte vienos ryškiausių šios vasaros šeimos pramogų.
Interaktyvus kino spektaklis „Kakė Makė ir paslaptinga dovana“ nuo birželio 5 dienos bus rodomas ribotą laiką „Forum Cinemas“ kino teatruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.