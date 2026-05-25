Vienuolikmečiui smogė nevaikiškai sunki liga – ėmė gelsti ir kentė siaubingus skausmus

Itin retos formos vėžys
Prasidėjus staigiems pilvo skausmams įtartas apendicitas, tačiau atlikus tyrimus ši versija atmesta. Vėliau medikai įtarė žarnyno infekciją, tačiau apmalšinus simptomus vaistais netrukus skausmas ne tik kad sugrįžo, tačiau ir stiprėjo.
Herojaus mamai blogėjanti sūnaus būklė kėlė vis didesnį nerimą. Netrukus berniukas pradėjo gelsti, tyrimai rodė didėjančius uždegiminius rodiklius. Atliktas magnetinio rezonanso tyrimas atskleidė tikrąją negalavimų priežastį – Dominykui nustatytas itin retas vaikams kasos galvutės piktybinis navikas – pankreatoblastoma su metastazėmis kepenyse.
Skausmas, kurį teko iškęsti vaikui
Spalio pabaigoje Dominykas buvo perkeltas gydymui į Vilniaus Santaros klinikas. Vos po kelių dienų pradėtas sudėtingas chemoterapinis gydymas, kuris sukelia stiprius šalutinius poveikius. Berniukas labai kantrus, tačiau didžiuliai skausmai ir emociniai šuoliai kartais darosi sunkiai pakeliami.
Berniukui leistas net morfinas – siekiant sumažinti skausmus, kurie išties neiškenčiami. Tas dienas herojaus mama Vaida prisimena kaip pačias juodžiausias – „Dominykas tiesiog gulėdavo ligoninės palatoje ir labai daug miegodavo...“
Dėl itin sudėtingos diagnozės bei agresyvaus gydymo Dominykas prarado apetitą, jam buvo įstatytas zondas, kuriuo taikomas maitinimas užtikrina, kad svoris nekristų dar drastiškiau. Herojus jau dabar neteko 13 kilogramų svorio.
Gydymas suteikė vilties
Po pirmųjų chemoterapijos kursų atlikti tyrimai parodė, kad gydymas veikia – auglys reagavo į skirtą chemoterapiją. Iš viso Dominykui buvo taikyti šeši chemoterapijos kursai pagal pankreatoblastomos gydymo protokolą.
„Pastebėtas ženklus naviko sumažėjimas – iš kumščio dydžio auglio liko vos centimetras, taip pat sumažėjusi gelta, kažkiek atsistačiusios kepenų funkcijos. Visgi, labai svarbu pašalinti tą likusį naviką, kuris vis dar yra“ – komentuoja V. Rutkauskaitė, vaikų onkohematologė, stebinti ir prižiūrinti Dominyką viso gydymo metu.
Gydytoja onkohematologė Vilma Rutkauskaitė pabrėžia, kad berniuko liga yra itin reta: „Net vyresni kolegos neprisimena tokio atvejo... Kasos navikai jau yra retas susirgimas, o Dominyko atvejis – su išplitimu pačiose kepenyse, todėl gydymas dar labiau komplikuotas“.
Viltis šiandien – žmonių gerumas
Pasak V. Rutkauskaitės, Lietuvoje nėra atliekamos kepenų transplantacijos operacijos vaikams. Pirmoji operacija, kuri laukia Dominyko University Children’s Hospital Tuebingen ligoninėje – naviko pašalinimas. „Svarbu paminėti, kad dėl operacijos sudėtingumo ir, jeigu prireiktų staigios kepenų transplantacijos – vaikas būtų vietoje ir tų pačių medikų priežiūroje.“
Dominykui bus šalinama kasos galvutė, vėliau ir dvylikapirštė žarna, galiausiai bus paimta kepenų biopsija, leisianti įvertinti, kad paimtos ląstelės navikinės ir pagal tai toliau spręsti gydymo eigą. „Tikime, jog kepenų transplantacijos Dominykui neprireiks, tačiau nutikus šiam scenarijui jau esame atlikę tyrimus ir paciento donoru galėtų būti jo tėtis“ – sako V. Rutkauskaitė.
Operacija, kuri jau kitą savaitę būtų atliekama Dominykui Vokietijos ligoninėje, surinkus reikiamą 60 000 Eur sumą – skubi ir neatidėliotina. Tai leistų berniukui tęsti kovą už gyvenimą ir suteiktų dar daugiau vilties. Dalinis finansavimas suteikiamas iš valstybės, tačiau likusi suma krenta pačiai šeimai ant pečių ir ji yra milžiniška, todėl Dominyko artimieji kreipiasi į geros valios žmones prašydami nelikti abejingais.
Herojus svajoja ir apie grįžimą į mokyklą – pasiilgo ir bendraklasių ir to jausmo, kad gali jaustis tiesiog vaiku. Prisidėti prie Dominyko sveikimo kelio galite skirdami auką į Rimanto Kaukėno paramos fondo sąskaitą, pavedimo paskirtyje nurodant PARAMA DOMINYKUI DOMARKUI.
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA DOMINYKUI DOMARKUI
