Lietuvos žmonių gerumas – beribis: per mažiau nei parą surinkta reikiama suma Dominyko operacijai Vokietijoje

2026 m. gegužės 26 d. 10:13
Pirmadienį vidurdienį daugelyje šalies portalų bei socialiniuose tinkluose apskriejo skubus Rimanto Kaukėno paramos fondo inicijuotas prašymas – prisidėti prie pagalbos vienuolikmečiui Dominykui, sergančiam itin reta vaikams vėžio forma, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Berniuko istorija ėmė dalintis garsūs Lietuvos žmonės ir taip žinia nuvilnijo dar plačiau, tad pirmadienio naktį suskaičiuotos visos geros valios žmonių aukos virto stebuklu – reikiama suma Dominykui surinkta ir jau galima vykti į Vokietiją skubiai operacijai.
„Žmonių susitelkimas ir bendrystė tokiais kritiniais atvejais yra žodžiais nenusakoma. Tai galimybė mums, Dominyko artimiesiems, jaustis apgaubtiems palaikymu ir viltimi.
Begalinis ir pats nuoširdžiausias ačiū iš manęs, kaip mamos, kuri labiau už viską nori, kad sūnus laimėtų šią kovą“ – padėka visiems prisidėjusiems dalijosi Dominyko mama Vaida.

Reikiama suma Dominyko operacijai, kuri bus atliekama nedelsiant, reikalinga 60 000 eurų, o paaukota suma – 108 497, 46 eurų. Visos lėšos, geros valios žmonių skirtos šiam herojui, bus naudojamos tolesniam Dominyko poreikių gydymo metu užtikrinimui ir su gydymu susijusių išlaidų padengimui.
Jeigu herojaus Dominyko tęstiniam gydymui visos sumos neprireiks – likusios aukos bus skiriamos kitam kritiniam paciento atvejui.
Operacija Vokietijoje ir viltis gyventi
University Children’s Hospital Tuebingen ligoninėje Dominykui bus šalinama kasos galvutė, vėliau ir dvylikapirštė žarna, galiausiai bus paimta kepenų biopsija, leisianti įvertinti, kad paimtos ląstelės navikinės ir pagal tai toliau spręsti gydymo eigą.
Šiai operacijai reikėjo 60 000 eurų sumos, todėl kartu su sunkiai sergančio berniuko artimaisiais kreiptasi į geros valios žmones su prašymu aukoti ir prisidėti prie šios neeilinės situacijos.
„Žemai lenkiuosi prieš visus žmones, kurie skyrė auką ir svarbiausia – reagavo greitai, dalijosi informacija su savo aplinkos žmonėmis ir nelijo abejingi. Širdis džiaugiasi, kad turime tokią bendruomenę, kuriai rūpi kiekviena istorija, kiekvienas herojus ir šį kartą visos šviesiausios mintys siunčiamos mūsų kovotojui Dominykui. Stiprybės tau, Dominykai, esame ir būsime šalia“ – apie operatyviai surinktą reikiamą sumą gydymui komentavo fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas.
Prisidėti prie kitų fondo globojamų sunkiai sergančių vaikų gerovės galite aukodami į fondo sąskaitą.
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
