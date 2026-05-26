Marijampolėje gimė įspūdingo dydžio kūdikis – gavo išskirtinį vardą

2026 m. gegužės 26 d. 15:45
Marijampolės ligoninėje – neeilinis įvykis: pirmadienio vakarą į pasaulį pasibeldė įspūdingo dydžio naujagimis.
Berniukui buvo suteiktas neeilinis vardas.
„Vakar 20:02 val. Marijampolės ligoninėje Aivaro ir Neringos Diminskų šeimą aplankė ypatingas džiaugsmas – gimė sūnus Evanas.
Mažylis į pasaulį atėjo išties įspūdingo dydžio – net 5100 g svorio ir 55 cm ūgio. Tai antrasis vaikelis šeimoje, o namuose jo jau nekantriai laukia 9 metų brolis.

Kauno klinikose įrengta moderni naujagimių būklės stebėjimo sistema: pristatė, kuo išskirtinė

Diminskų šeima gyvena Vilkaviškio rajone, kur mažojo Evano laukia daug meilės, šilumos ir gražių pirmųjų akimirkų kartu.
Šeimą pasveikino Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna, linkėdamas mažajam Evanui augti sveikam, stipriam ir laimingam, o tėveliams – kuo daugiau džiugių akimirkų, ramybės bei stiprybės šiame gražiame tėvystės kelyje.
Tegu šeimos namuose visada netrūksta meilės, jaukumo ir vaikiško juoko“, – feisbuke rašė Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė.
Vardas Evanas – tai retesnis hebrajų kilmės vardo Jonas (reiškia „Dievas yra gailestingas“) variantas.
