„Vaikų svajonės“ dovanoja galimybę mokytis jos netekusiems jaunuoliams

Dažnai mokykloje tokius vaikus siekiama ištaisyti, perauklėti, rečiau – suprasti. Todėl dalis tokių jaunuolių praranda galimybę siekti daugiau, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vienas tokių jaunuolių – 17-metis A. Jis su tėčiu ir jaunesne seserimi gyvena kaime. Mokykloje A turėjo sunkumų, todėl dabar nedirba ir nesimoko. Tačiau šiandien jis turi didelį norą pradėti iš naujo. „Vaikų svajonės“ tikslas – padėti A įgyti amatą ir jau rugsėjį A palydėti į staliaus ir dailidės mokslus Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“. Pomėgį meistrauti A atrado lankydamasis Terapiniame ūkyje.
Čia, leisdamas laiką gamtoje, palaikomas stovyklos vadovų ir grupės draugų, jaunuolis atsiskleidė kitaip, nei įprastoje mokyklos aplinkoje. Stovykloje jis buvo smalsus, draugiškas, noriai įsitraukė į veiklas ir nuoširdžiai džiaugėsi kažką sukūręs savo rankomis.
Projekto „Leisk man būti“ sumanytojai tiki, kad amatų mokykla gali tapti svarbiu posūkiu A gyvenime. Profesiniai planai džiugina ir patį jaunuolį – jis jau laukia mokslų.
Dar vienas jaunuolis – 17-metis V. Jis jau metus nelanko mokyklos ir šiuo metu gyvena kaime kartu su tėčiu, broliu ir seserimi. Į Terapinį ūkį V atvyko nedrąsiai, jį reikėjo ne kartą kviesti. Tačiau kartą apsilankęs, jis nepraleido nė vieno susitikimo.
Ūkyje grupės vadovai pastebėjo jaunuolio polinkį meistrauti, tai paskatino supažindinti V su amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ bendruomene. V iškart norėjo čia pasilikti – jam patiko žmonės, skani sriuba, bendrabutis. „Vaikų svajonės“ projektu „Leisk man būti“ siekia padėti ir palydėti jaunuolį į mokslus jau nuo rugsėjo.
Sistema ne visada prisitaiko prie skirtingų poreikių
„Ilgą laiką jautėme, kad neužtenka vaikų pradžiuginti vien apčiuopiamais daiktais per šventes ar rugsėjo pirmąją, norėjosi jiems suteikti kažką vertingo, kas lieka visam gyvenimui ir padeda augti. Pastebime, kad visuomenėje ir švietimo sistemoje jaunuoliai, kurie yra „per garsūs, per judrūs, per lėti“ ar tiesiog neatitinka standartų, dažnai lieka paraštėse, nesulaukę reikiamo supratimo.
Mums pasirodė svarbu atkreipti dėmesį į šiuos jaunuolius, nes norime juos priimti, palaikyti ir padėti surasti savo vietą pasaulyje, leidžiant jiems būti bei augti savo individualiu tempu“, sako „Vaikų svajonės“ vadovė Ramunė Baltaduonienė.
Psichologas Kristijonas Žičkus abu jaunuolius pažįsta jau kelerius metus, su jais reguliariai susitinka Terapiniame ūkyje. Tai vieta gamtos ir gyvūnų apsuptyje, kurioje per patirtį, kasdienę praktiką ir palaikantį santykį jaunuoliai ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, įsitraukia į veiklas ir mokosi atrasti savo vietą bendruomenėje.
Kristijonas atviras: „Jei man reikėtų apibūdinti V ir A pagal tai, ką apie juos girdėjau mokykloje ar kitose aplinkose, skambėtų niūrokai. Bet Terapiniame ūkyje pažinau juos visai kitokius ir šiandien sakau drąsiai – abu yra smalsūs, draugiški, paslaugūs ir gabūs jaunuoliai.“
Anot K. Žičkaus, sunkumai dažnai kyla ne dėl vaikų, o dėl problemų sistemoje, kuri ne visada pritaikyta ir palanki skirtingiems poreikiams. „Sistemos nedėkingos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių. Klasėje, kur mokinių yra daug, o mokytojas vienas, galimybės individualiam dėmesiui yra labai ribotos. Tokioje aplinkoje vaikui su ypatumais yra tikrai sunku.
Susidaro aplinkybės, kai jaunuoliui tiesiog nebeišeina prisitaikyti mokykloje. Galiausiai jis pasitraukia iš švietimo sistemos ir atsiduria aklavietėje, nes tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar gauti darbą tampa labai sudėtinga.“– sako Kristijonas Žičkus.
Mokslai – galimybė bandyti iš naujo
Vaikų svajonių išsipildymu ilgus metus besirūpinanti R. Baltaduonienė tiki, kad būtent amato mokymasis yra realus įrankis, leidžiantis šiems jaunuoliams drąsiau kurti savarankišką gyvenimą.
„Mokslas amatų mokykloje, pavyzdžiui, „Sodžiaus meistruose“, suteikia ne tik kasdienę struktūrą, bet ir praktinių įgūdžių, leidžiančių atrasti tai, kas jiems sekasi. Tai – galimybė suklydus pradėti iš naujo saugioje ir palaikančioje aplinkoje.
Suteikdami reikalingus įrankius, paramą mokslams, bendrabučiui ir kasdienėms išlaidoms, mes padedame jiems atsitiesti, įgyti pasitikėjimo savimi ir suteikiame tvirtą pagrindą naujai, sėkmingai gyvenimo pradžiai“, – teigia Ramunė Baltaduonienė.
