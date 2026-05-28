Kauno zoologijos sodas šį sekmadienį virs vaikų svajonių erdve: laukia prizai, žinomi veidai ir diena be ekranų

Kauno Rotary klubas „Hansa“ sako – taip. Jau šį sekmadienį, gegužės 31 dieną, Lietuvos zoologijos sode vyks trečią kartą organizuojamas Šeimų atradimų festivalis „Žingsniai vaikams“, žadantis visos dienos nuotykį šeimoms: nuo interaktyvių stotelių ir prizų iki įkvepiančių susitikimų su Vaidu Baumila ir Pauliumi Jankūnu.
Organizatoriai neslepia – šis renginys kuriamas taip, kad vaikai čia ne tik smagiai praleistų laiką, bet ir iš tiesų įsitrauktų. Festivalyje jų lauks veiklų maršrutas po visą zoologijos sodą, interaktyvios edukacijos, antspaudukų rinkimas, „Burbulų dėdės“ pasirodymai, žaidimai, prizai ir daugybė mažų netikėtumų. Mažųjų lauks ne tik pramogos ir staigmenos, bet ir vaišės – vaikus festivalyje lepins „Mantinga“, „Nesquik“ ir „Kubuś“.
Tačiau ši diena turi ir gilesnę prasmę. Kiekvienas įsigytas bilietas prisidės prie robotikos klasių steigimo vaikams. Renginį organizuojantis Kauno Rotary klubas „Hansa“ per pastaruosius dvejus metus iš festivalio metu surinktų lėšų jau padėjo įkurti šešias robotikos klases Kauno mokyklose ir dienos centruose. Organizatorių tikslas – kad robotikos ir technologijų pasaulis būtų prieinamas vaikams nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.
Šiandien tokios klasės jau veikia Kauno Ryto pradinėje mokykloje, Kauno šv. Roko mokykloje, Kauno Martyno Mažvydo mokykloje, Kauno Prano Daunio ugdymo centre, Kauno Varpelio pradinėje mokykloje ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje. Organizatoriai sako, kad robotika vaikams šiandien tampa kur kas daugiau nei dar vienu būreliu po pamokų.
„Norime, kad vaikai nebijotų technologijų, eksperimentuotų, kurtų ir atrastų. Robotika moko ne tik programuoti – ji moko spręsti problemas, dirbti komandoje, ieškoti sprendimų ir tikėti savo idėjomis“, – sako organizatoriai.
Jų teigimu, Lietuvoje vis garsiau kalbama apie inžinierių, technologijų specialistų ir tiksliųjų mokslų profesionalų trūkumą. Vis mažiau jaunų žmonių renkasi inžinerines specialybes, nors būtent jos kuria didelę pridėtinę vertę valstybei ir tampa vienu svarbiausių ateities ekonomikos variklių. Todėl „Žingsniai vaikams“ siekia parodyti, kad technologijos gali būti įdomios jau nuo mažens. Robotikos klasėse vaikai ne mokosi sausos teorijos, o praktiškai konstruoja, programuoja ir kuria savo pirmuosius projektus. Daliai jų tai tampa pirmuoju žingsniu į didesnį smalsumą technologijoms, kūrybai ir inžinerijai.
Vis dėlto festivalio esmė – ne vien kilni iniciatyva. Organizatoriai žada dieną, kuri tikrai turėtų patikti vaikams. Vienomis didžiausių renginio žvaigždžių taps atlikėjas Vaidas Baumila ir Kauno „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas. Jie scenoje dalysis atvirais pokalbiais apie savo vaikystę, pirmuosius žingsnius svajonių link, sunkumus, motyvaciją ir tai, ką teko paaukoti siekiant savo tikslų. Vaikai galės ne tik klausytis jų istorijų, bet ir užduoti klausimus, pabendrauti bei nusifotografuoti.
Festivalio metu visame zoologijos sode veiks net 11 interaktyvių stotelių. Vaikai galės išbandyti lazerinius šaudymo taikinius kartu su Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija, susipažinti su išgyvenimo gamtoje gudrybėmis Lietuvos šaulių sąjungos erdvėje, mokytis pirmosios pagalbos, dalyvauti sportinėse rungtyse, stebėti iliuzionisto triukus bei „Burbulų dėdės“ pasirodymus. Po aktyvių veiklų šeimos galės atsikvėpti specialiai įrengtoje Lrytas.lt chill zonoje.
O tiems, kuriems patinka laimėti, organizatoriai paruošė tai, ką jau dabar vadina ne tiesiog prizų lietumi, o tikru prizų cunamiu. Scenoje vyks didžiųjų festivalio prizų traukimas. Vienas laimingasis galės laimėti „VELO HUB“ įsteigtą dviratį, aktyviausiųjų lauks „Sport Vision“ prizai, o festivalio partneriai „Rapala“, „KitKat“ ir „OMG Bubble Tea“ pasirūpins papildomomis staigmenomis šeimoms.
Organizatoriai kviečia šeimas atvykti ne tik dėl pramogų, bet ir dėl galimybės kartu su vaikais prisidėti prie ateities kūrimo. „Kartais vienas renginys vaikui gali tapti pirmu žingsniu į didelę svajonę. Galbūt kažkas po šio festivalio pirmą kartą susidomės robotika, technologijomis ar inžinerija. O gal tiesiog išsineš tikėjimą, kad gali daugiau, nei galvoja“, – sako jie.
Šeimų atradimų festivalis „Žingsniai vaikams“ vyks gegužės 31 dieną Lietuvos zoologijos sode Kaune, nuo 10 iki 18 valandos. Bilietus galima įsigyti Lietuvos zoologijos sodo kasose arba internetu – pigiau ir be eilių.
