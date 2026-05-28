Mamą išgąsdino 8 savaičių dukrelės žvilgsnis – tik tai padėjo išgelbėti gyvybę

8 savaičių amžiaus Coralie Wedderburn buvo ką tik grįžusi iš gydytojo patikros, kai staiga pasijuto „neįprastai“.
Jos mama Elise, gyvenanti Anglijos Kento grafystėje, manė, kad tai tiesiog peršalimas ar patikroje suleistų skiepų šalutinis poveikis, tad sudavė mergaitei vaistų.
Tačiau mergaitės sveikata tik blogėjo: naktį 40-metė Elise sunerimo, nes maitinama mergaitė išgėrė neįprastai mažai pieno.
Kitą rytą pastebėjusi „keistą žvilgsnį jos akyse“, mama kartu su 45-erių partneriu Stewartu skubiai nuvežė kūdikį į ligoninę.
Atvykus į ligoninę, Coralie kelis kartus prarado sąmonę, tad tėvai ėmė bijoti blogiausio.
Tyrimai parodė, kad ji serga greitai progresuojančia meningito B forma.
Šiuo metu 11 savaičių Coralie sveiksta namuose.
Prisimindama siaubingą patirtį, šešių vaikų mama Elise sakė: „Tai buvo kaip košmaras. Man atrodo, kad dar iki galo nesupratau, kas įvyko.
Nebuvo matyti jokių simptomų: nei bėrimo, nei temperatūros, – tikino moteris. – Baisu pagalvoti, kas būtų nutikę, jei nebūtume jos nuvežę pasitikrinti.“
Coralie ir jos dvynys brolis Williamas buvo paskiepyti nuo meningito ir kitų ligų per patikrą.
Tą pačią naktį Elise pastebėjo, kad kūdikis jaučiasi prasčiau, bet manė, kad tai normalu, ir davė vaistų.
Ji sakė: „Kitą dieną dukra atrodė normaliai, tik akyse buvo keistas žvilgsnis.
Ji atrodė labai išsigandusi, išblyškusi ir mieguista, – prisiminė Elise. – Ji žiūrėjo į mane taip, lyg bijotų. Atrodė, kad prašo mano pagalbos.“
Meningito simptomai pasireiškia aukšta temperatūra, vėmimu, galvos skausmu, bėrimu, kaklo „sustingimu“, padidėjusiu jautrumu šviesai ir traukuliais.
Tačiau Coralie temperatūra buvo normali ir jai nepasireiškė „jokie simptomai“. Vis dėlto mama jautė, kad kažkas negerai.
„Nesupratau, kas nutiko, bet kadangi ji prieš dvi dienas buvo gavusi skiepus, akylai ją stebėjau“, – tikina moteris.
Kodėl meningitas B laikomas pavojingiausiu?
Yra penkios pagrindinės šios ligos formos, tačiau meningitas B yra laikomas pavojingiausia.
Ši forma sudaro daugiau nei 80 proc. bakterinio meningito atvejų Jungtinėje Karalystėje.
Ligą sukelia bakterija Neisseria meningitidis, kuri pažeidžia smegenų ir nugaros smegenų dangalus, gali sukelti kraujo užkrėtimą ir smegenų uždegimą.
Specialistų teigimu, bakterinis meningitas yra retesnis, bet pavojingesnis.
Liga dažnai prasideda staiga, todėl ankstyva diagnozė yra kritiškai svarbi.
Ekspertai pabrėžia, kad ankstyvi simptomai atrodo lengvi, tačiau būklė gali labai greitai pablogėti ir net sukelti mirtį per kelias valandas.
Atvykus į ligoninę, Coralie tris valandas praleido reanimacijos skyriuje, jai buvo leidžiami skysčiai ir antibiotikai.
„Tiesiog gyveni sekundė po sekundės, – sakė Elise. – Iš pradžių bijojau blogiausio.
Matėsi gydytojų ir slaugytojų panika, o aš pati dirbu ligoninėje, todėl supratau, ką tai išduoda.“
Gydytojai atliko įvairius tyrimus, paskyrė gerti trejus skirtingus antibiotikus ir antivirusinius vaistus.
Iš pradžių jie nemanė, kad tai meningitas, tačiau po dar kelių tyrimų paaiškėjo tiksli diagnozė – bakterinis meningitas B.
Elise prisiminė: „Kai mums pasakė, kad tai meningitas, aš vairavau, o vyras liepė sustoti ir pasakė naujieną.
Mes buvome šokiruoti.“
Tą pačią dieną Coralie būklė pagerėjo: „Ji atrodė gyvesnė. Sulig kiekviena valanda jos veide atsirasdavo vis daugiau šviesos.“
Vėliau jai buvo atliktas galvos ultragarsas, dar laukia MRT tyrimas, kad būtų įvertintos ilgalaikės pasekmės.
Mergaitė iš ligoninės buvo išleista Didįjį penktadienį ir dabar sveiksta namuose, tačiau mama vis dar nežino, kaip ji užsikrėtė.
Parengta pagal „The Sun“