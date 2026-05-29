Gimtakalbę anglų kalbos mokytoją į Lietuvą atvedė meilė: kodėl jos klasėje mokiniai nebijo klysti?

Čia ji ne tik susilaukė dukters ir sūnaus, tačiau ir ėmė dirbti pradinių klasių mokytoja tarptautinėje pradinėje mokykloje-darželyje „Baltic International School“ ir jau spėjo pelnyti mokinių ir jų tėvų simpatijas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nuo laikinos viešnagės iki šešerių metų pajūryje
Biancos kelionė į Lietuvą prasidėjo už tūkstančių kilometrų nuo Palangos – Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ji susipažino su savo būsimu vyru lietuviu. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, pora nusprendė laikinai apsistoti Lietuvoje.
Tvarumo idėjos virto darbais: surengta „Erasmus+“ miškas iniciatyva
„Iš pradžių tai turėjo būti laikinas sprendimas, manėme, kad pasiliksime tik trumpam. Tačiau praleidę pirmąją vasarą Palangoje, buvome visiškai sužavėti. Tai, kas turėjo būti laikina, virto šešeriais metais ir tai dar ne pabaiga. Čia susikūrėme gyvenimą ir susilaukėme dviejų vaikų“, – atvirai pasakoja Bianca.
Netikėtas posūkis: tarptautinė pedagoginė patirtis
Susiję straipsniai
Kai atėjo laikas moters vyresniam vaikui pradėti lankyti darželį, Bianca atrado pradinę mokyklą-darželį „Baltic International School“. Iš pradžių ją sudomino mokyklos ugdymo filosofija, orientuota į pozityvų ugdymą, individualų dėmesį vaikui ir sėkmingai derinamos Lietuvos pradinio ugdymo ir Kembridžo mokymo programos. Visgi, paprastas mamos smalsumas netrukus virto pokalbiu apie profesines galimybes mokykloje.
„Labai greitai pokalbis pakrypo nuo klausimų kaip mamai link klausimo, ar mokykloje nėra laisvų darbo vietų mokytojams. Tai buvo viena tų akimirkų, kai viskas natūraliai susidėliojo į savo vietas. Pamačiau mokyklą, kurios vertybės artimai atitinka mano pačios įsitikinimus apie švietimą ir buvau sužavėta galimybe tapti tos bendruomenės dalimi“, – prisimena ji.
Mokytoja, kuri ugdo pasitikėjimą ir keičia požiūrį į gramatiką
Nors tai pirmoji patirtis dirbant tarptautinės mokyklos aplinkoje, anksčiau Bianca jau yra dirbusi pirmųjų klasių mokytoja. Tiesa, ji dirbdavo taikydama rotacijos principą: per savaitę dėstydavo penkiose skirtingose klasėse, tad kiekvienos savaitės pabaigoje būdavo dirbusi su maždaug 150 mokinių.
Visgi darbas Lietuvoje jai tapo proga permąstyti patį mokymosi procesą, Bianca neslepia – baimė padaryti gramatinę klaidą jos pačios vaikystėje ilgą laiką stabdė norą bendrauti, todėl dabar ji stengiasi kurti tokią aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi drąsiai ir pasitikinčiai.
„Vienas didžiausių pokyčių šioje mokykloje man buvo ne patys vaikai, o mokymosi aplinka. Čia mokiniai į klasę ateina turėdami labai skirtingą patirtį ir nevienodai moka anglų kalbą, tačiau užuot laikiusi kalbinius skirtumus kliūtimi, matau juos kaip galimybę, kurioje vaikai mokosi ne tik iš manęs, bet ir vieni iš kitų.
Pati vis dar mokausi lietuvių kalbos ir matau, kad tai vyksta natūraliau ir lengviau, kai esu apsupta kantrių žmonių. Todėl savo pamokose nesutelkiu dėmesio į tobulą gramatiką – aš rodau pavyzdžius ir natūraliai kartoju sakinius. Tai leidžia vaikams atsipalaiduoti ir sutelkti dėmesį į bendravimą“, – pasakoja Bianca.
Aktyvus mokymasis ir misija auginti atvirus žmones
Biancos pamokose daug dėmesio skiriama patirtiniam ir aktyviam mokymuisi – metodams, kurie yra svarbi Kembridžo ugdymo filosofijos dalis. Mokiniai mokosi per praktines veiklas: konstruoja žodžius naudodami kaladėles ar karoliukus, dalyvauja komandiniuose žaidimuose, estafetėse ir įvairiose kūrybinėse užduotyse. Tokiu būdu vaikai natūraliai sieja kalbą su patirtimi, lavina kritinį mąstymą, komunikacijos gebėjimus bei pasitikėjimą savimi.
Pedagogė įsitikinusi, kad efektyviausias mokymasis vyksta tada, kai vaikas yra aktyviai įtrauktas į procesą ir jaučiasi saugus bandyti, tyrinėti bei klysti. Jos požiūrį puikiai atspindi mėgstama citata: „Pasakyk man, ir aš pamiršiu. Pamokyk mane, ir aš prisiminsiu. Įtrauk mane, ir aš išmoksiu.“
„Mano, kaip mokytojos, misija – sukurti aplinką, kurioje vaikai niekada nenustotų tyrinėti. Tikiu, kad mokymasis – tai ne tik informacijos įsiminimas, bet ir gebėjimas jaustis patogiai užduodant klausimus bei mokantis iš klaidų“, – sako Bianca.
Ji priduria,kad būtent „Baltic International School“ vertybės – pozityvus ugdymas, tarptautiškumas ir individualus dėmesys vaikui – leidžia sėkmingai įgyvendinti šį požiūrį kasdienėje ugdymo praktikoje: „Mūsų mokykloje mokiniai mokosi šalia klasės draugų, turinčių skirtingą kultūrinę ir kalbinę patirtį. Tikiu, kad tokia aplinka padeda vaikams augti atviresniais, smalsesniais ir geriau pasirengusiais šiuolaikiniam pasauliu.“
Pedagogė kviečia šeimas, ieškančias profesionalios, tarptautinės ir vaiką įgalinančios ugdymo aplinkos, prisijungti prie mokyklos bendruomenės: čia šiuo laukiama mokinių Kembridžo priešmokyklinėje, pirmoje ir antroje klasėse.
pedagogėmokymasismokymo metodika
Rodyti daugiau žymių