Almos Adamkienės kapą Petrašiūnuose papuošė antkapinė kompozicija su iškalbinga detale

Prezidento Valdo Adamkaus žmona, pirmoji ponia, visuomenininkė, filantropė A. Adamkienė mirė prieš trejus metus, 2023 m. gegužės 21 d.
Antkapio įraše dėmesį atkreipia velionės pavardės rašyba – Adamkus. Pora susituokė JAV, tad jos oficiali pavardė po santuokos tapo tokia pat kaip vyro, o ne Lietuvai būdingos moteriškų pavardžių formos.
Adamkuslibrary.lt rašoma, kad Almos Adamkienės, gimusios 1927 metų vasario 10 dieną Šiauliuose, tėvas, Stasys Nutautas, buvo prekybininkas, motina, Ona Soblytė-Nutautienė, talkino vyrui versle.
Atsisveikinti su A. Adamkiene susirinko minia žmonių: V. Adamkų lydi G. Nausėda su žmona
Jos tėvas, gimęs 1899 metų kovo 8 dieną, mirė 1977 metais Čikagoje. Šimtmečio sulaukusi motina, gimusi 1904 metų birželio 29 dieną ir Lietuvoje gyvenusi drauge su Adamkais mirė 2006 metų birželio 25 dieną.
Sovietų kariuomenei 1944 metais verżiantis į Lietuvą, Nutautų šeima, o kartu su jais ir Alma, turėjo pasitraukti į Vokietiją. Vėliau, 1949 metais, jie persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Alma Adamkienė Vokietijoje baigė Eikšteto gimnaziją, vėliau studijavo Erlangeno universiteto Filologijos fakultete, Bavarijoje.
A. Adamkienės gyvenimo akimirkos: labdaringa veikla, meilė vyrui ir visuomenės palaikymas
1951 metais Alma ištekėjo už Valdo Adamkaus.
Atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, Alma Adamkienė dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau draudimo kompanijoje. Nuo 1962-ųjų net dvidešimt penkerius metus ji vadovavo Adamkų įsigytai Tabor Farmos vasarvietei, kuri tapo svarbiu lietuvybės centru. Čia daug metų vykdavo liberaliosios pakraipos lietuvių išeivių organizacijos „Santara-Šviesa“ suvažiavimai.
Susiję straipsniai
Dar 1997 m. rudenį vykstant Prezidento rinkimų kampanijai, Alma Adamkienė nusprendė, kad ir kaip baigtųsi rinkimai, ji Lietuvoje pradės labdaringą veiklą.
1999 m. buvo įkurtas Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas, kurio paskirtis – padėti vaikams. Per penkiolika savo veiklos metų suteikė paramą 45 provincijos mokykloms, vaikų ligoninėms, globos namams ir vykdė įvairius labdaros projektus.
2023 m. gegužės 21 d. eidama 97-uosius metus mirė Vilniuje.
Palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Alma AdamkienėValdas AdamkusPetrašiūnų kapinės
Rodyti daugiau žymių