Motina bijojo savo keistai besielgiančios dukters – tragedija „prakeiktame name“ sukrėtė visus kaimynus

Apie tai žurnalistams papasakojo kaimynas Deshawnas Jacksonas.
59 metų motina Olga Bracero, veganiško maisto šefė, nuolat kaimyną kviesdavosi į pagalbą dėl savo 23 metų dukters Kaylos Wilson. Motina manė, kad merginai rimtų psichikos problemų kilo dėl narkotikų.
„Jos abi buvo geri žmonės“, – sakė D. Jacksonas, stovėdamas prie jų namo madingame, medžiais apsodintame Bruklino rajone.
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Tačiau, pasak jo, viskas pasikeitė po kelionės į Jamaiką.
„Motina man pasakojo, kad K. Wilson parūkė kažkokios blogos marihuanos ir po to tiesiog nebebuvo tokia pati. O. Bracero man skambino ir sakė: „Ji kovoja su demonais, kurie liepia jai daryti blogus dalykus. Ar gali, prašau, ateiti ir man padėti?“ – prisiminė kaimynas.
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Vyras teigė, kad K. Wilson sirgo šizofrenija, nuolat gulėjo ligoninėse ir jam pati sakydavo, kad „balsai galvoje liepia jai tai padaryti“.
„Galiausiai paguldėme ją į ligoninę, kad jai padėtų, ji gėrė vaistus, – sakė D. Jacksonas. – Ji ten praleido dvi savaites.“
Tačiau merginai išėjus iš ligoninės, „motina man vėl paskambino ir pasakė: „Ji vaikšto po namus su peiliu, ar gali, prašau, ateiti ir ją pasiimti?“.
D. Jacksono teigimu, mergina ginklą nuolat nešiojosi kišenėje.
Jo 27 metų dukra Chaasadahyah, magistrantūros studentė, pasakojo: „Mačiau ją prieš dvi dienas – tiesiog vaikštinėjo visiškai „atsijungusi“, nesiklausė muzikos, nieko. Ji tiesiog vaikščiojo gatve. Mačiau ją prie prekybos centro.“
Šeštadienį, prieš pat 20 val., policija atvyko nurodytu adresu gavusi pranešimą apie negyvą moterį ir rado abi moteris mirusias nuo gausių durtinių žaizdų.
Jų mirtis konstatuota įvykio vietoje. Šaltinių teigimu, tyrėjai mano, kad K. Wilson nužudė savo motiną, o tada peilį atsuko prieš save.
Šis kraupus nusikaltimas įvyko praėjus dvejiems metams po kitos žmogžudystės ir savižudybės tame pačiame pastate.
2024 m. sausį virėjas Jasonas Jacksonas nušovė savo partnerę, finansų planuotoją Olgą Kirshenbaum, o po to nusišovė pats.
„Šis pastatas prakeiktas“, – sekmadienį leidiniui „The Post“ sakė 58 metų kaimynė Christine Doyle.
Kalbėdama apie O. Bracero, Ch. Doyle pridūrė: „Ji buvo tokia miela, tikrai labai miela.“
D. Jacksonas taip pat apibūdino O. Bracero kaip „tiesiog nuostabų, komunikabilų žmogų“.
Pasak Chaasadahyah, O. Bracero ir K. Wilson šioje vietovėje neturėjo kitų giminaičių, todėl Jacksonų šeimą laikė savo artimaisiais.
„Ji labai mylėjo mano šeimą, – sakė Chaasadahyah. – Jos gimtadienio proga visi kartu vykome į restoraną. Ji buvo praktiškai mūsų šeimos dalis.“
D. Jacksonas sunkiai rinko žodžius: „Niekada negalvojai, kad taip gali nutikti. Aš palūžau. Verkiau. Tai buvo stiprus smūgis. Labai stiprus smūgis.“
Parengta pagal „New York Post“
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