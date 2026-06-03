Rimanto Kaukėno paramos fondo globojami vaikai pirmąją vasaros dieną pasitiko 360 arenoje – surengta šventė mažiesiems ir jų šeimoms

Galimybė išmokti oro akrobatikos ir gimnastikos
Šventę fondo bendruomenei padovanojo fondo partneriai, pakvietę į modernias erdves ir suteikę galimybę vasarą pasitikti ypatingai – su daugybe veiklų, šypsenų ir nepamirštamų akimirkų. Renginio metu vaikų laukė įvairūs aktyvūs užsiėmimai, žaidimai bei staigmenos, o visą dieną lydėjo pakili nuotaika ir nuoširdus bendrystės jausmas.
Didelio vaikų susidomėjimo sulaukė trenerių vedamos pamokos ir aktyvūs užsiėmimai. Oro akrobatikos studijos „Delarija“trenerė Karolina kartu su savo auklėtinėmis mažiesiems dovanojo pažintį su oro akrobatikos pasauliu, kviesdama išbandyti dar nepatirtus pojūčius bei drąsiai tikėti savo jėgomis. Tuo tarpu gimnastikos ir akrobatikos treneriai Rolandas bei Milanas vaikus mokė ne tik įvairių judesių ar pratimų, bet ir drąsos peržengti savo galimybių ribas, pasitikėti savimi ir leistis į naujus nuotykius.
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Padėkos, šypsenos ir saldi vasaros pradžia
Visiems fondo herojams bei jų broliukams ir sesutėms buvo įteikti diplomai ir šokoladiniai medaliai kaip padėka už dalyvavimą šventėje, drąsą, šypsenas ir bendrystę. „Tegul vaikų diena, sutikta smagiai, su šypsenomis, balionais ir geromis emocijomis, tęsiasi visą vasarą.“ – teikdamas herojams diplomus ir ant kaklo kabindamas šokoladinius medalius kalbėjo mylimas vaikų personažas Nindzė.
Šventę vainikavo gardžios vaišės – vaikai ir jų šeimos mėgavosi picomis bei kitomis arenos restorano paruoštomis vaišėmis. Žinoma, nestigo ir įvairių rūšių ledų, juk vasarą reikia pasitikti saldžiai!
Apie paramos fondą
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ yra labdaros ir paramos fondas, nuo 2012 m. veikiantis visoje Lietuvoje ir suteikiantis viltį, stiprybę ir džiaugsmą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, besirūpinantis sergančių vaikų šeimomis ir teikiantis įvairiapusišką pagalbą tiems, kuriems išsūkių gyvenimas nepagailėjo.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
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