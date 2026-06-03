Siaubas Vokietijoje – į mokyklą įlindęs imigrantas tualete seksualiai išnaudojo 11-metę

Samira (tikrasis vardas neatskleistas), kuri mokosi Hanso Zulligerio mokykloje Koblence, balandžio 28 d. trumpam išėjo iš savo klasės, kad pasinaudotų tualetu, kai ją užpuolė vyras ir jo bendrininkas. Afganistanietis migrantas buvo suimtas už tai, kad, kaip įtariama, Vokietijos specialiųjų poreikių mokyklos tualete grasindamas peiliu seksualiai išnaudojo 11 metų mergaitę.
Smurtautojas veikė su bendrininku
Mergaitės šeimos advokatas Bilalas Colakas sakė: „Mergaitė man pasakė, kad užpuolimo metu vienas iš dviejų jaunuolių nusimovė kelnes. Taip pat buvo panaudotas peilis.“
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Išsigandusi dėl įvykio, Samira po kelių dienų pasipasakojo seseriai apie tai, kas įvyko, ir jos šeima greitai pateikė policijos pranešimą. Įtariamasis, bedarbis Nassaras S., buvo suimtas ir nuo gegužės 5 d. yra ikiteisminio tyrimo metu. Samiros draugai teigė, kad užpuolimo dieną mokyklos kieme pastebėjo du gerokai vyresnius vyrus.
Klasės draugas pasakojo, kad auka pamokos metu apie 20 minučių praleido vonios kambaryje. Koblenco prokuratūra patvirtino, kad „vyksta tyrimas dėl galimo bendrininko“.
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Susirūpinę rajono gyventojai teigė, kad abu vyrai kaimynystėje buvo žinomi kaip „problemų keliantys asmenys“ ir esą „taikėsi būtent į jaunas mergaites“.
Imtasi skubių veiksmų ugdymo įstaigoje
Trėjyro priežiūros ir paslaugų direktorato (ADD), prižiūrinčio mokyklas, atstovė Eveline Dziendziol sakė: „Mokykla sudarė krizių valdymo komandą.
Tiesa, be mokyklos direktorės, į ją įeina socialiniai darbuotojai, konsultantai, mokyklų inspektoriai, mokyklos valdžios atstovai, mokyklos psichologinės pagalbos specialistai ir policijos pareigūnai.“ Mokiniams teikiamos konsultavimo ir pagalbos paslaugos.
Po incidento prie Hanso Zulligerio mokyklos įėjimo buvo atlikti struktūriniai pakeitimai, taip pat daugiau suaugusiųjų paskirta prižiūrėti vaikus per pertraukas. Mokykloje jau įrengta sistema su vaizdo stebėjimo funkcija.
Kasdien dukrą iš mokyklos pasiimanti mama laikraščiui „Bild“ su nerimu sakė: „Jeigu mūsų vaikai nebėra saugūs net mokykloje – tai kur jie saugūs?“
Nuteistas 11 metų
Kaip rašoma „Bild“, Nassaras S. taip pat kaltinamas seksualiai išnaudojęs dar vieną mergaitę.
„Tiesa, prieš kaltinamąjį taip pat buvo pateiktas dar vienas baudžiamasis skundas dėl įtariamo seksualinio nusikaltimo“, – sakė Koblenco vyriausioji prokurorė Kirsten Mietasch.
Balandį 28 metų kinų studentas Vokietijoje buvo pripažintas kaltu dėl dviejų pasikėsinimų nužudyti ir septynių itin sunkių išžaginimo atvejų.
Zhongyi J. buvo nuteistas 11 metų ir trims mėnesiams kalėjimo po to, kai Miuncheno teisėjas jo nusikaltimus pavadino „monstriškais veiksmais“ ir pridūrė, kad „įžengėme į teisiškai dar neištirtą teritoriją“.
Byla priminė dešimtmetį trukusį Dominique’o Pelicot smurtą prieš savo žmoną Gisele Prancūzijos Mazano mieste. Zhongyi J. buvo kaltinamas mažiausiai septynis kartus nuo 2024 metų vasario iki gruodžio apsvaiginęs narkotinėmis medžiagomis ir išžaginęs savo kaimynę.
Prokurorai teigė, kad vyras sąmoningai skyrė gyvybei pavojingas raminamųjų ir anestetikų dozes aukoms.
„Žinau, kad padariau kažką baisaus ir kad tai sukėlė siaubingų pasekmių“, – vasarį teisme sakė jis. Teismo procesas buvo platesnio tyrimo dalis – jis susijęs su aštuoniais vyrais, veikusiais „Telegram“ pokalbių grupėje, pavadintoje „German Driving School“.
Visi kaltinamieji, išskyrus vieną, yra kinai, taip pat beveik visi gyvena Vokietijoje. Nustatytos jų aukos daugiausia buvo kinės moterys – vyrų romantinės partnerės, kolegės, draugės ar pažįstamos.
Dauguma moterų net nenutuokė, kas joms buvo padaryta, kol su jomis nesusisiekė policija.
„Telegram“ grupėje vyrai kodiniais žodžiais aptarinėjo, kokius vaistus naudoti aukoms apsvaiginti, kokias dozes skirti, ką jie darė moterims šioms netekus sąmonės, taip pat kalbėjo apie naudotus įrankius ir daiktus.
Gražią moterį vadino prabangiu automobiliu
Vyrai vieni kitiems siuntė ir savo nusikaltimų nuotraukas bei vaizdo įrašus.
„Ieškoti automobilio“ reiškė naujos aukos paiešką, „alyva“ arba „kuras“ – raminamuosius vaistus, „prabangus automobilis“ buvo vartojamas kalbant apie patrauklią moterį, o apsvaigintos aukos buvo vadinamos „negyvomis kiaulėmis“.
Grupės lyderis Dapengas Z. iš Frankfurto buvo pirmasis, kurį policija sulaikė 2024 metų lapkritį po to, kai kelios jo aukos pateikė skundus Heseno žemėje vakarų centrinėje Vokietijos dalyje.
„Ši byla ypač sukrečia dėl akivaizdaus aukų nužmoginimo – kaltinamieji moteris lygino su automobiliais ar net vadino „negyvomis kiaulėmis“, – DW sakė Berlyno seksualinio smurto aukų pagalbos centro LARA psichologė Charlotte Hirz.
Parengta pagal Daily Mail.
Vokietijaseksualinė prievartanepilnametė
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