Vienuolikmetė po pamokų negrįžo namo: išaiškėjo šiurpūs draugės tėvo darbeliai

Ketvirtadienį Žero departamente esančiame ūkyje rastas kūnas su drabužiais, panašiais į tuos, kuriais prieš šešias dienas, dingimo momentu, vilkėjo vienuolikmetė moksleivė.
Tyrimo dėmesio centre – suimto įtariamojo, figūruojančio bent penkiose teisminėse procedūrose dėl seksualinio smurto prieš nepilnametes, asmenybė.
Ši žinia buvo paskelbta ketvirtadienio, birželio 4-osios, popietę. Po savaitę trukusių paieškų ir civilių talkų Fleranso kaimo apylinkėse ieškant 11-metės Lyhannos, viename ūkyje buvo aptiktas kūnas.
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„Nuo tiesioginio matomumo paslėptoje vietoje rastas kūnas, panašus į vaiko, su drabužiais, panašiais į tuos, kuriais dingimo momentu vilkėjo pagrobta ir įkaite laikyta nepilnametė“, – ketvirtadienio vakarą pranešime spaudai paskelbė Aženo prokuroras Olivier Naboulet.
Reikės palaukti autopsijos rezultatų, kad būtų tiksliai žinoma, ar tai nuo penktadienio, gegužės 29-osios, dingusios moksleivės kūnas.
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Tą dieną paauglė negrįžo iš koledžo. Raudonomis nuo ašarų akimis jos tėvai, Martialas Bernard'as ir Charly Rameau, pavakare atskubėjo į šio mažo kaimo žandarmeriją pranešti apie dukters dingimą.
„Esame visiškai tikri, kad ji buvo pagrobta, ji neišėjo pati“, – susigraužę iš nerimo jie pasakojo „France 3 Occitanie“ televizijai.
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Tėvas neabejojo – jo dukra negalėjo pabėgti: „Lyhanna yra baugštus vaikas. Ji lankė teatrą ir kartą, kai pavėlavome ją pasiimti vos penkias minutes, radome sėdinčią ir verkiančią. Tad ne, ji niekada nebūtų išėjusi viena.“
Paieškos skelbime Lyhanna buvo apibūdinama kaip „vidutinio ūgio pagal savo amžių“, „brunetė“. Ji „vilkėjo jūreiviško stiliaus palaidinę su stambiais juodais ir baltais dryžiais bei juodus šortus“.
Tyrimą atliekanti Ošo prokuratūra šią versiją taip pat atmetė: „Praeityje ji niekada nebuvo pabėgusi iš namų, neturime jokių duomenų, kurie leistų nukreipti tyrimą link savanoriško nepilnametės dingimo.“ Tuomet buvo pradėtas tyrimas dėl jaunesnio nei 15 metų nepilnamečio pagrobimo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Kitą dieną suimtas vyras
Žandarai iškart nuskubėjo prie Fleranso baseino. Tai vieta, kur mergaitė buvo matyta paskutinį kartą.
Liudininkas pastebėjo ją lipančią į vyro vairuojamą automobilį. Kadangi šį vaizdą užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros, pagal vaizdo įrašus greitai pavyko nustatyti asmenybę.
Prie vairo sėdėjo 41 metų Žero departamento gyventojas, gyvenantis visai šalia, Montestriuk prie Žero miestelyje. Uždarytas į areštinę, asmuo pasirinko tylėti ir neatsakė nė į vieną klausimą.
Pirmadienio vakarą tyrimo teisėjai nusprendė pareikšti jam oficialius įtarimus dėl „jaunesnio nei 15 metų nepilnamečio pagrobimo ir neteisėto laisvės atėmimo“. Jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Mobilizuota beveik 200 žandarų
Valanda po valandos 6 000 Fleranso gyventojų stebėjo atvykstančius žandarmerijos mikroautobusus, iš kurių kariai lipo vilkėdami lauko uniformas. Kultūros ir sporto centras buvo paverstas operatyvine baze, iš kurios buvo organizuojamos paieškos.
Beveik 200 kariškių buvo sutelkta apieškoti kiekvieną kvadratinį lauko, miško, kelio ar vandens telkinio metrą. Narai tikrino ežerus ir upes. Prioritetas buvo teikiamas Fleranso pietryčių ir šiaurės rytų zonoms.
Į paieškos operaciją buvo įtraukti teismo policijos pareigūnai, kad atliktų poėmius ir paimtų pavyzdžius. Pulkininkas Philippe'as de Laforcade'as, Žero žandarmarijos grupės vadas, vadovaujantis paieškos operacijai, kalbėjo apie „tikslų, chirurginį teritorijos padengimą (...). Visa grandinė juda į priekį, ir kiekvienas žandaras stengiasi žvilgsniu aprėpti kuo daugiau teritorijos, ieškodamas bet kokių pėdsakų ar įrodymų“.
Žandarai taip pat galėjo pasikliauti vietos gyventojų parama. „Esu čia, nes tai piliečio pareiga. Darome tai dėl šeimos, dėl mažosios“, – televizijai „France 3“ pasakojo sekmadienio talkoje dalyvavusi Aimée.
Trečiadienį, šeštąją paieškų dieną, buvo mobilizuoti ir apylinkių medžiotojai bei žvejai. Kartu su šiais vietovę gerai pažįstančiais žmonėmis žandarai šįkart norėjo sutelkti dėmesį į „konkrečių svarbių taškų patikrinimą“. Tačiau jokių Lyhannos pėdsakų rasti nepavyko.
Įtariamasis – šeimos pažįstamas
Bėgant valandoms ryškėjo pagrindinio įtariamojo portretas. Duodamas interviu „BFMTV“, dingusios moksleivės šeimos advokatas François Roujou de Boubée atskleidė, kad šio vyro pavardė šeimai žinoma.
Nors jis nebuvo „draugas“, šis šeimą turintis vyras buvo bent jau „pažįstamas“. Lyhanna ir įtariamojo dukra yra draugės, besimokančios toje pačioje mokykloje. Abi šeimos jau daugelį metų susitikdavo, ypač prie koledžo.
Jérôme'o Barella pavardė atsidūrė visų vietos gyventojų lūpose, o žmonės pamažu pradėjo kalbėti. Lyhannos tėvai nutraukė „bet kokius kontaktus“ su įtariamuoju po to, kai jiems kilo „tam tikrų įtarimų“ dėl jo elgesio.
Šio atsiribojimo priežastis – mokslo metų pradžioje įvykęs „pižamų vakarėlis“ įtariamojo dukros namuose.
„Lyhanna man papasakojo apie jį po to vakarėlio, kai ją pasiėmėme. Ji sakė, kad jis nupirko picą su čoriso dešra tik jai vienai. Ji taip pat sakė, kad jis ją kuteno“, – televizijai „ICI Occitanie“ atskleidė vaiko motina.
Ji pasakojo kalbėjusi su šiuo asmeniu: „Pasakiau jam, kad nebenoriu, jog ji su juo kalbėtų ar matytųsi. Tačiau neseniai sužinojome, kad jis labai dažnai būdavo prie koledžo ir, be kita ko, nešdavo Lyhannai užkandžių.“
Atskleidžiamų faktų apie Jérôme'ą Barellą vis daugėja. Remiantis trečiadienio popietę vykusioje spaudos konferencijoje Ošo prokurorės pateiktais duomenimis, teisingumo sistemoje pirmasis Jérôme'o Barella pėdsakas užfiksuotas 2017 m. gruodį. Tai buvo ne skundas, o pranešimas. Tuo metu septyniolikmetės paauglės motina sužinojo, kad jos dukra jau kelis mėnesius palaiko santykius su šiuo vyru.
Taip pat paaiškėjo, kad 2017 m. Jérôme'as Barella buvo atleistas iš licėjaus, kuriame dirbo priežiūros darbuotoju, dėl „netinkamo elgesio“ su mokine.
Vėliau, 2022 m., Betiūne buvo užregistruotas pranešimas dėl nepilnametės išžaginimo, o 2025 m. vasarą Aukštosios Garonos departamente pateiktas skundas dėl 10-metės mergaitės išžaginimo.
Žurnalistams Ošo prokurorė Clémence Meyer netgi atskleidė, kad ją ką tik pasiekė dar vienas skundas dėl nepilnametės išžaginimo. Ji patikslino, kad dar nespėjo susipažinti su „visomis detalėmis“, „kontekstu“ ir „skundžiamų faktų pobūdžiu“.
Pradėtas administracinis tyrimas
Du pranešimai, du skundai dėl nepilnametės išžaginimo, tačiau Jérôme'as Barella nė karto nebuvo apklaustas. Ši byla įgavo politinį atspalvį. Ar baudžiamojo persekiojimo grandinėje būta spragų?
Trečiadienį vykusioje vyriausybės klausimų valandoje Žero departamento deputatas Davidas Taupiacas kreipėsi į vidaus reikalų ministrą, reikalaudamas išsiaiškinti „galimus teisminius sutrikimus“, susijusius su įtariamuoju. „Kalbėjausi apie tai su teisingumo ministru ir nusprendėme šiuo klausimu pradėti administracinį tyrimą“, – jam atsakė Laurent'as Nuñezas.
Tuo tarpu ketvirtadienio popietę buvo gauti Jérôme'o Barella automobilio tyrimo rezultatai. Šiame etape jie nieko neparodė. Automobilio skaitmeninių duomenų išgavimas ir analizė užtruks kelias dienas.
Kartu ketvirtadienį paieškos buvo sutelktos departamento rytuose, maždaug už penkiolikos kilometrų nuo Fleranso miestelio. Būtent čia ūkyje buvo rastas „kūnas, panašus į vaiko, su drabužiais, panašiais į tuos, kuriais dingimo momentu vilkėjo pagrobta ir įkaite laikyta nepilnametė“, pranešė Aženo prokuroras Olivier Naboulet, patikslindamas, kad „artimiausiomis valandomis bus atlikta autopsija, siekiant oficialiai identifikuoti kūną“.
„Tyrimą atliekančios tarnybos sutelkė dideles pajėgas įvykio vietos apsaugai“, – pabrėžė prokuroras. Šis tyrimas leis tiksliai atkurti įtariamojo maršrutą nuo to lemtingo penktadienio, gegužės 29-osios, kai Lyhanna buvo matyta paskutinį kartą.
Parengta pagal franceinfo.fr
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