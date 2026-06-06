Šokas Prancūzijoje: vaikų auklėtojo paslaugomis vertęsis pedofilas prievartavo net kūdikius

Praėjusių metų sausį, remdamasis Sylvie (vardas pakeistas) – berniuko, kuriam 2023 m. buvo 5 mėnesiai, motinos – liudijimu, portalas „20 Minutes“ atskleidė, kad vyras, Nicoje nuteistas už vaiko seksualinį prievartavimą, per internetinę platformą siūlė auklės paslaugas Šiaurės departamente.
Nuo to laiko šiam 36 metų vyrui buvo pareikšti oficialūs įtarimai, be kita ko, dėl mažiausiai 18 iš 53 vaikų, kuriuos jis prižiūrėjo išėjęs iš įkalinimo įstaigos tarp 2023 ir 2025 metų, išžaginimo ir seksualinio prievartavimo.
Nukentėjusioms šeimoms ši žinia tapo baisaus košmaro pradžia ir panirimu į teisėsaugos mašiną, apie kurios veikimą jos nieko neišmanė.
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„Camille’io O. paslaugomis naudojausi tris kartus, 2023 m. sausį, kad prižiūrėtų mano sūnų vakarais, kol būsiu darbe“, – prisiminė Fannie, kurios sūnui 2023 m. buvo dveji metai.
Vieniša dviejų vaikų motina, dirbanti padavėja Lilio restorane, tuo metu neturėjo kito pasirinkimo.
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36 metų Camille’is O., Lilio teismo nuteistas penkerių metų laisvės atėmimo bausme, buvo įtrauktas į seksualinių nusikaltėlių registrą ir neturėjo teisės dirbti su nepilnamečiais. Be to, teisėsauga tyrė kitus įtarimus dėl jaunesnio nei 15 metų nepilnamečio išžaginimo ir seksualinio prievartavimo, įvykdyto 2014 m. Puatjė. Šis ikiteisminis tyrimas vis dar tęsiamas.
„Turėjau suprasti, turėjau sureaguoti“
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Kaip ir kitos šeimos, Fannie naudojosi platforma „Nounou Top“ – svetaine, kuri atrodė patikima.
„Jis pats man pasiūlė savo paslaugas, buvo reprezentatyvios išvaizdos ir turėjo patirties“, – pasakojo ji.
Tačiau jauna motina, kuriai dabar 28 metai, vis tiek ėmėsi atsargumo priemonių: pasikvietė jį į pokalbį, paieškojo jo pavardės internete ir pasiliko namuose per pirmąjį priežiūros vakarą, kad pamatytų, kaip jis tvarkosi. Nusiraminusi Fannie patikėjo jam savo sūnaus priežiūrą trims vakarams po kelias valandas.
Tuo metu ji pastebėjo sūnaus elgesio pokyčius jau po antrojo auklėtojo apsilankymo. „Nurašiau tai „dvejų metukų krizei“, kai vaikai auga, pradeda šiek tiek maištauti, bandydami įsitvirtinti“, – apgailestavo ji ir pridūrė, kad nepagalvojo apie jokią kitą priežastį.
Taip buvo iki Lilio nepilnamečių reikalų policijos tyrėjo skambučio 2026 m. sausio pradžioje. „Kai išgirdau policininkę kalbant apie nepilnamečio seksualinį prievartavimą, sau pasakiau, kad turėjau iškart suprasti, turėjau sureaguoti“, – graužėsi ji.
Šis skambutis jai trenkė lyg perkūnas iš giedro dangaus, įstumdamas į neviltį ir nesupratimą. Juo labiau, kad tyrėjai Fannie apklausė tik po dešimties dienų. Tuo tarpu – spengianti tyla. Ji liko viena su savo klausimais ir didžiuliu kaltės jausmu.
„Paklausiau sūnaus, ar Camille’is O. su juo elgėsi neįprastai, tačiau jis iškart užsisklendė ir man pasakė: „Baik, mama, tai buvo seniai, aš pamiršau, viskas gerai“, – pasakojo Fannie.
Pati ėmusi aiškintis, ji galiausiai sužinojo apie sunkią vyro kriminalinę praeitį. „Taip pat supratau, kad „Nounou Top“ visiškai nepatikrino jo biografijos fakto“, – piktinosi ji.
„Esame išmesti į atvirą jūrą“
Galvoje sukosi tūkstančiai klausimų, tačiau apklausos dieną, sausio 12-ąją, policininkai jai nepateikė beveik jokių atsakymų, daugiausia dėl to, kad tyrimas tuomet buvo tik pradinėje stadijoje.
„Man net neleido peržiūrėti nufilmuotos mano sūnaus apklausos, kuris buvo apklaustas atskirai“, – skundėsi ji.
Po to apie procesą ji negirdėjo jokių žinių, kol prieš penkiolika dienų su ja vėl susisiekė policijos pareigūnas ir paprašė atsiųsti sūnaus nuotrauką iš 2023 metų.
„Esame išmesti į atvirą jūrą, – mano Fannie. – Policininkas man tik pasakė, kad bylą perėmė ikiteisminio tyrimo teisėjas, ir jei noriu gauti naujienų, turiu tapti civiline ieškove.“
Jauna moteris puikiai supranta, kad teisingumo vykdymo tempas nebūtinai sutampa su aukų lūkesčiais. Nepaisant to, Fannie jaučiasi palikta likimo valiai: „Mus tiesiog taip palieka, nėra jokio grįžtamojo ryšio. Jei rytoj palūšime, nieko nebus šalia.“
„20 Minutes“ susisiekus su Lilio prokuratūra, šie patikino, kad „buvo kreiptasi į nukentėjusiųjų pagalbos asociaciją, kad visiems tėvams būtų pasiūlyta individuali ir asmeniškai pritaikyta pagalba“. Tai apima teisinę informaciją ir, „jei auka to prašo“, psichologinę pagalbą. Tačiau praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams po faktų paaiškėjimo, Sylvie susitikimą gavo tik birželio 11 d., o Fannie paskirtos datos dar net neturi.
Šiandien Fannie persikėlė gyventi į Pa de Kalė departamentą ir nebedirba, nes nesugeba niekuo pasitikėti, kad paliktų prižiūrėti savo vaikus. „Aš vis dar nežinau, ką patyrė mano sūnus, ir bijau, kad niekada to nesužinosiu, jei Camille’is O. ir toliau tversis tylos siena“, – prisipažįsta jauna motina. Ši nežinia ją tikriausiai grauš viso tyrimo metu ir iki pat teismo proceso – tikintis, kad šis pateiks atsakymus nukentėjusioms šeimoms.
Tuo tarpu Fannie tikisi „pajudinti reikalus“ politiniame lygmenyje dėl tokių platformų kaip „Nounou Top“ atsakomybės. „Nėra normalu, kad šios svetainės neprivalo tikrinti asmenų, siūlančių savo paslaugas, teistumo“, – piktinasi jauna moteris.
Parengta pagal 20minutes.fr