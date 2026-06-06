Už širdies griebianti nelaimė sujaudino visą šalį: trejų metų berniuko mirtį gaubia itin skaudi detalė

Du ištikimi šunys atsisakė palikti trejų metų berniuką ir liko šalia jo iki pat pabaigos – vaikas ir abu augintiniai žuvo siaubingame namo gaisre.
Trejų metų Jordanas Dashwoodas žuvo per tragišką gaisrą namuose Melburne, Australijoje, šeštadienio vakarą. Tačiau jis nebuvo vienas.
Šeimos draugė Jardine Jackson atskleidė, kad per gaisrą taip pat žuvo du šeimos mylimi šunys.
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„Man plyšta širdis pranešant, kad mielasis trejų metų Jordanas kartu su dviem šeimos mylimais šunimis tragiškai neteko gyvybės per gaisrą.
Jis buvo kupinas vaikiško džiaugsmo ir be galo mylėjo savo šunis. Jie liko šalia jo iki paskutinės akimirkos ir žuvo kartu su juo“, – sakė ji.
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Kai į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybos, trejų metų berniuko namas jau buvo visiškai apimtas liepsnų. Ugniagesiai su ugnimi kovojo ilgiau nei valandą. Ankstyvą sekmadienio rytą buvo rastas negyvas trejų metų Jordan Dashwood.
Berniuko tėvas, 40-metis Jeremy Dashwood, dėl sunkių nudegimų buvo skubiai išvežtas į ligoninę. Pranešama, kad jis mėgino grįžti į liepsnojantį namą ir išgelbėti savo sūnų.
Tėvas siunčia jautrią žinią
Jordano tėvas Jeremy Dashwood savo sūnaus trečiąjį gimtadienį šventė dar vasarį.
Tuomet socialiniuose tinkluose jis pasidalijo jautria žinute, kuri po tragedijos įgavo skaudžią prasmę.
„Noriu pasveikinti savo didįjį sūnų Jordaną Jai Dashwoodą su trečiuoju gimtadieniu. Buvo nuostabu stebėti jo kelionę augant į tokį gražų ir šaunų berniuką.
Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie pasveikino mano mažylį su gimtadieniu, bei už visas dovanas, kurias jam nupirko mamytė. Dabar laikas Jordano tortui“, – rašė jis.
Likus vos dienai iki gaisro, Jeremy socialiniuose tinkluose pasidalijo asmenuke iš ligoninės palatos. Pranešama, kad prieš mirtiną gaisrą, per kurį žuvo jo sūnus, vyras jau buvo patyręs traumų per paspirtuko avariją.
Viktorijos valstijos policija pranešė, kad ugniagesiai pirmiausia užgesino liepsnas, o tuomet namo viduje aptiko negyvą mažametį.
Manoma, kad dar vienam vaikui pavyko išsigelbėti iššokus pro langą.
Vienas kaimynų televizijai „7News“ pasakojo, kad norėdamas padėti ištrūkti moteriai ir vienuolikmečiui berniukui, jis netgi išlaužė vartus iš vyrių.
Prabilo žuvusio vaiko močiutė
Jordano močiutė Tracie Long patvirtino, kad per gaisrą žuvęs vaikas buvo jos anūkas. Ji apibūdino berniuką kaip visada linksmą ir energingą vaiką.
„Man jo jau dabar labai trūksta. Jis buvo toks brangus, toks nuostabus vaikas, kupinas energijos ir džiaugsmo“, – žurnalistams sakė moteris.
Pasak jos, šeima išgirdo garsų trenksmą, po kurio situacija akimirksniu tapo kritinė.
„Ji išgirdo stiprų garsą, ir viskas. Jie turėjo bėgti lauk. Bandė pasiekti mažylį, bet jo išgelbėti nepavyko“, – pasakojo močiutė.
Nelaimės priežastis nėra aiški
Vyriausiojo ugniagesių pareigūno pavaduotojas Anthony Pearce gaisrą pavadino tragedija.
„Šiuo metu vyksta išsamus tyrimas. Pareigūnai dirba tiek įvykio vietoje, tiek kalbasi su žmonėmis, kad išsiaiškintų, kas nutiko.
Gaisravietė yra labai pavojinga – ant stogo daug atsilaisvinusių ir sudužusių čerpių, todėl šiuo metu pastate nesaugu judėti“, – teigė jis.
Tyrėjai kol kas nenustatė gaisro priežasties. Pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nėra požymių, jog gaisras būtų kilęs dėl nusikalstamos veikos ar būtų laikomas įtartinu.
Tuo metu žuvusio berniuko šeima pradėjo aukų rinkimo kampaniją platformoje „GoFundMe“, siekdama surinkti lėšų laidotuvių išlaidoms padengti.
Parengta pagal the Sun.
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