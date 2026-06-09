Mirė Lietuvos žmonių širdis palietusi mažoji Teodora: „Kiekviena diena su ja buvo dovana“

„Žiūrėdama į Teodorą matau jos vaikystės džiaugsmą – piešimą, mėgstamą J. Jaručio muziką, juoką, kuris užkrečia aplinkinius, ir neblėstančias svajones. Kiekviena diena su ja yra dovana“, – anksčiau apie dukrelę pasakojo 29-erių kaunietė Gabrielė Vegelevičienė, trijų vaikų mama.
Apie Teodoros ligą Lrytas rašė čia.
Apie sunkią vyresnėlės Teodoros ligą mama sužinojo vos susilaukusi trečiojo vaikelio.
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Pernai vasarą, praėjus vos keturioms savaitėms po gimdymo, liepos 1-ąją, Teodorai buvo nustatyta difuzinė vidurio linijos glioma (DIPG) su H3K27 mutacija.
Viskas prasidėjo tą pačią vasarą ir įvykiai klostėsi akimirksniu. Mama vieną dieną pastebėjo, kad Teodoros vienos akies vyzdys padidėjęs.
„Iki tol neturėjau įtarimų, kad kažkas ne taip su mergaitės sveikata. Vaikystė buvo normali ir laiminga, gyvenome įprastą gyvenimą“, – pasakojo kaunetė.
Tądien, kai Gabrielė atkreipė dėmesį į dukros vyzdžio padidėjimą, tuo pačiu teigė pastebėjusi, kad mergaitė buvo vangesnė nei įprastai. Žaisdama prie sūpynių Teodora apsivėmė.
„Viduje pajaučiau nerimą, kad kažkas negerai ir taip neturi būti“, – prisiminė moteris.
Nedelsiant kreipusis į medikus, prasidėjo kelias savaites trukęs tyrimų etapas. Po nėštumo Gabrielė negalėjo likti stacionare su Teodora – ji dar maitino kūdikį. Naujagimio palikti vieno nebuvo galimybės, todėl tyrimams atlikti važinėdavo kiekvieną dieną.
Magnetinio rezonanso tyrimo metu jau įtarė diagnozę, o po dviejų savaičių suplanuota operacija – paimta biopsija.
„Taip ir paaiškėjo viskas staiga“ , – pasakojo Gabrielė, kurios dukrai buvo diagnozuota DIPG su H3K27 mutacija.
Ši mergaitei nustatyta liga reiškėi, kad auglys beveik nereagavo į įprastus gydymo metodus, o dėl savo vietos smegenų kamiene negalėjo būti pašalintas chirurginiu būdu.
Mergaitės būklei palengvinti ir gyvenimui pratęsti skirtiems vaistams geros valios žmonės aukojo lėšas.