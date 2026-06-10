To Lietuvoje dar nebuvo: sportininkų pora sieks rekordo po žeme

Renginio metu taip pat bus siekiama Lietuvos rekordo – ilgiausio atstumo, nubėgto žiedine trajektorija uždaroje požeminėje erdvėje. Bėgs gerai žinomas sportininkas Vaidas Žlabys ir menininkė, buvusi „Vaikų linijos“ savanorė Živilė Šerkšnaitė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Ji pasakoja, kad idėja šiam projektui atsirado labai netikėtai, pirmą kartą apsilankius požeminėje Liepkalnio vandens saugykloje.
„Toje erdvėje viskas aidi. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas garsiau ištartas žodis, kiekvienas įkvėpimas. Tas aidas buvo toks stiprus, kad akimirkai privertė sustoti, – įspūdžiais dalijasi Ž. Šerkšnaitė, prisiminusi, kaip mintys tąkart pasisuko apie jaunus žmones ir jų išgyvenimus. – Pradėjau galvoti, kiek daug žodžių jie girdi kiekvieną dieną. Iš tėvų, mokytojų, draugų, socialinių tinklų. Ir apie tai, kaip mažai kartais susimąstome, kokį aidą mūsų žodžiai, veiksmai bei parodytas dėmesys palieka kitų žmonių gyvenimuose.“
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Ši metafora glaudžiai susijusi su tuo, ką kasdien girdi „Vaikų linijos“ savanoriai – vaikų pasakojimus apie žodžius, kurie žeidžia, ir žodžius, kurie padeda išbūti sunkumus.
Padrąsinimas ir palaikymas – vienas universaliausių poreikių
Vien pernai „Vaikų linija“ sulaukė beveik 5300 pokalbių, kurių metu vaikai ir paaugliai kalbėjo apie sunkumus santykiuose su tėvais – tai pati dažniausia tema. Vaikai dalijasi jausmu, kad jų negirdi, nesupranta ar nepastebi.
Anot emocinės paramos tarnybos psichologės dr. Jurgitos Smiltės Jasiulionės, artimų suaugusiųjų elgesys bei žodžiai yra be galo svarbūs vaiko vidiniam pasauliui, jo savivertės formavimuisi, santykiams su savimi ir kitais.
„Jei vaikas girdi daug kritikos ir menkinimo iš artimųjų, ilgainiui tai tampa paties vaiko vidine kalba, kuri aktyviai veikia susidūrus su nesėkme ar iššūkiais – vidinis balsas griežtai kritikuoja ir smerkia. Ir priešingai – jei kasdienybėje vaikas girdi daug palaikančių ir padrąsinančių žodžių, formuojasi saugus santykis su savimi ir pasauliu. Kiekvieną iššūkį lengviau įveikti, kai vidinis balsas ramina ir sako palaikančius žodžius“, – teigia J. S. Jasiulionė.
Artėjant vasaros atostogoms, „Vaikų linija“ atkreipia dėmesį, kad vaikams svarbūs ne tik įdomūs užsiėmimai, bet ir laikas kartu su artimaisiais. Anot psichologės, tėvai neretai ieško kuo įdomesnių ir įvairesnių veiklų vaikams, tačiau šalia stovyklų ir kitų užsiėmimų svarbu nepamiršti ir paprastų artumo akimirkų šeimoje – dažnai būtent jos tampa brangiausiais vasaros prisiminimais.
„Ilgos vasaros dienos yra puikus metas tėvams ir vaikams pabūti kartu bei prikaupti šiltų bendrų emocinių patirčių – einant pasivaikščioti, mėgaujantis ledais, maudantis ežere ar stebint žvaigždes vasaros danguje“, – sako J. S. Jasiulionė.
Kaip svarbu būti išgirstam ir sulaukti palaikymo, renginio Liepkalnio vandens saugykloje dalyviai galės patirti ir per meninę instaliaciją „Vaikų linija apkabina žodžiais“. Menininkių Mildos Paukštės ir Austėjos
Masliukaitės sukurtas kūrinys kvies įsikurti mažoje saugioje erdvėje – kokone – ir pasinerti į specialiai sukurtą garsinę patirtį, kurioje skamba vaikų išsakytos sunkios mintys ir „Vaikų linijos“ savanorių ištarti palaikymo žodžiai.
Rekordas danguje užfiksuotas, keliamės po žeme
Pernai 170 metrų aukštyje virš Vilniaus esančioje TV bokšto apžvalgos aikštelėje V. Žlabys įveikė maratono, o Ž. Šerkšnaitė – pusmaratonio distancijas. Abu sportininkai finišavo be traumų, nešdami ypatingą žinutę apie emocinę vaikų ir jaunimo sveikatą bei būtinybę kalbėti apie vidines kovas. Rekordą fiksavo ir oficialiai užregistravo „Rekordų akademija“.
Šiemet sportininkai sieks praplėsti savo galimybių ribas visiškai kitokiomis sąlygomis – po žeme, Liepkalnio vandens saugykloje. Vaidas sieks įveikti 549 ratus – maratono distanciją, o Živilė – 275 ratus, atitinkančius pusmaratonį.
„Per daugelį metų teko bėgti įvairiausiomis sąlygomis, tačiau tokioje erdvėje dar nesu bėgęs. Čia nėra nei peizažo, nei besikeičiančios aplinkos, nei dienos šviesos. Lieka tik ritmas, garsas ir mintys. Todėl šis iššūkis yra įdomus ne tik sportine, bet ir žmogiška prasme“, – teigia V. Žlabys.
Liepkalnio vandens saugykloje sportininkai susidurs su sudėtingomis sąlygomis. Dėl nuolat besikartojančių posūkių, žemos temperatūros – 8–10 °C, uždaros erdvės, tamsos ir išskirtinės akustikos šis rekordas taps ne tik fizinės ištvermės, bet ir koncentracijos, psichologinio atsparumo išbandymu. Tai vienas neįprasčiausių ištvermės projektų Lietuvoje.
Renginys „Žodžiai turi aidą“ nemokamas, lankytojai laukiami birželio 17 d. bet kuriuo metu nuo 10:00 iki 13:45 val. Liepkalnio vandens saugykloje, adresu Liepkalnio g. 20, Vilnius.
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