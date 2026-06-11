Gyvenimo būdasŠeima

Po vyro mirties žmona rado jo sudarytą sąrašą – tai pakeitė šeimos gyvenimą

2026 m. birželio 11 d. 11:59
Kanadietis Ryanas mirė per atostogas, kai jo sūnums buvo 3 ir 1 metai, palikdamas Lesli našle ir vieniša mama. Po staigios vyro mirties Lesli Harter-Berg iš Vankuverio sukūrė ypatingą šeimos tradiciją, kad išlaikytų jo atminimą gyvą savo sūnums.
Daugiau nuotraukų (1)
Nepaisydama sielvarto, Lesli stengėsi palaikyti vaikus ir palaipsniui rado jėgų judėti pirmyn. Ji sutiko naują vyrą Solą, pagimdė trečią sūnų ir sugalvojo būdą kasmet paminėti Ryano gimtadienį – vykdyti punktus iš jo seno „darbų, kuriuos reikia nuveikti iki mirties, sąrašo“, kurį ji rado jo mokykliniame dienoraštyje, rašo „Newsweek“.
Kiekvienais metais šeima pasirenka vieną užduotį ir atlieka ją kartu. Vaikams tai ne tik būdas prisiminti tėvą, bet ir galimybė pajusti jo pomėgius bei nuotykių dvasią.
Ryano norų sąrašas:
Susiję straipsniai
Nubudusi iš komos mergina paklausė, kur jos vaikai – ištiko šokas sužinojus, kad jų nėra

Nubudusi iš komos mergina paklausė, kur jos vaikai – ištiko šokas sužinojus, kad jų nėra

Galerijos „Vartai“ įkūrėja su dukra – draugės ir partnerės: žentui vokiečiui jo mama davė aukso vertės patarimą

Galerijos „Vartai“ įkūrėja su dukra – draugės ir partnerės: žentui vokiečiui jo mama davė aukso vertės patarimą (1)

Laidojimo namų atstovas atskleidė, ko po laidotuvių labiausiai gailisi artimieji

Laidojimo namų atstovas atskleidė, ko po laidotuvių labiausiai gailisi artimieji

Sudaryti darbų iki mirties sąrašą
Sukurti nepriklausomą filmą
Leistis į kelionę automobiliu
Pasiekti vidutinį balą 4,00
Šokti su parašiutu
Įkurti muzikos grupę
Koncertuoti scenoje
Vesti
Turėti vaikų
Šuolis nuo scenos į minią
Sukurti interneto svetainę
Šuolis su guma
Lankyti fortepijono pamokas
Išmokti važiuoti vienaračiu
Gyventi dvare
Žaisti šachmatais parke
Perskaityti visą Bibliją 5 kartus
Plaukioti banglente
Išmokti piešti animaciją
Važinėtis vandens motociklu
Važinėtis sniego motociklu
Lenktyniauti automobiliu
Ką nors išrasti
Nubėgti maratoną
Būti vyriausiuoju pabroliu vestuvėse
Pasirodyti viešoje vietoje su pirato kostiumu
Apsilankyti meno muziejuje
Važiuoti taksi
Pastatyti metro aukščio kortų namelį
Gyventi dorą gyvenimą
Išmokti rašyti be klaidų
Turėti gerą kompiuterį
Turėti patogią sofą
Iki šiol šeimai pavyko įvykdyti keletą užduočių: žaisti šachmatais, statyti kortų namelį ir pasirodyti viešose vietose su kostiumais. „Tai padeda vaikams pamatyti dalį tėvo savyje ir išlaikyti jo atminimą gyvą“, – sakė Lesli.
sąrašastradicijosmirė vyras

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.