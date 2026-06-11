Po vyro mirties žmona rado jo sudarytą sąrašą – tai pakeitė šeimos gyvenimą

Nepaisydama sielvarto, Lesli stengėsi palaikyti vaikus ir palaipsniui rado jėgų judėti pirmyn. Ji sutiko naują vyrą Solą, pagimdė trečią sūnų ir sugalvojo būdą kasmet paminėti Ryano gimtadienį – vykdyti punktus iš jo seno „darbų, kuriuos reikia nuveikti iki mirties, sąrašo“, kurį ji rado jo mokykliniame dienoraštyje, rašo „Newsweek“.
Kiekvienais metais šeima pasirenka vieną užduotį ir atlieka ją kartu. Vaikams tai ne tik būdas prisiminti tėvą, bet ir galimybė pajusti jo pomėgius bei nuotykių dvasią.
Ryano norų sąrašas:
Susiję straipsniai
Sudaryti darbų iki mirties sąrašą
Sukurti nepriklausomą filmą
Leistis į kelionę automobiliu
Pasiekti vidutinį balą 4,00
Šokti su parašiutu
Įkurti muzikos grupę
Koncertuoti scenoje
Vesti
Turėti vaikų
Šuolis nuo scenos į minią
Sukurti interneto svetainę
Šuolis su guma
Lankyti fortepijono pamokas
Išmokti važiuoti vienaračiu
Gyventi dvare
Žaisti šachmatais parke
Perskaityti visą Bibliją 5 kartus
Plaukioti banglente
Išmokti piešti animaciją
Važinėtis vandens motociklu
Važinėtis sniego motociklu
Lenktyniauti automobiliu
Ką nors išrasti
Nubėgti maratoną
Būti vyriausiuoju pabroliu vestuvėse
Pasirodyti viešoje vietoje su pirato kostiumu
Apsilankyti meno muziejuje
Važiuoti taksi
Pastatyti metro aukščio kortų namelį
Gyventi dorą gyvenimą
Išmokti rašyti be klaidų
Turėti gerą kompiuterį
Turėti patogią sofą
Iki šiol šeimai pavyko įvykdyti keletą užduočių: žaisti šachmatais, statyti kortų namelį ir pasirodyti viešose vietose su kostiumais. „Tai padeda vaikams pamatyti dalį tėvo savyje ir išlaikyti jo atminimą gyvą“, – sakė Lesli.