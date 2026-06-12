Čekijos miestelį sukrėtė neregėtas žiaurumas: motina nužudė naujagimį ir sušėrė šuniui

Pranešama, kad kruvinas vaiko galūnes, supakuotas į plastikinius maišelius, už šeimos namo Čekijoje rado moters anyta.
Šiurpus radinys buvo aptiktas praėjusį trečiadienį Čekijos Kinšperko prie Ohržės miestelyje, esančiame maždaug už 20 kilometrų nuo Vokietijos sienos.
Įtariamosios anyta namo kieme numestame plastikiniame maišelyje rado kruviną mažytę rankutę ir plaštaką.
Atskleidė daugiau detalių apie savo kūdikį nužudžiusią motiną: anykštėnė nežinojo, kad laukiasi
Pareigūnai pradėjo kitų kūno dalių paiešką aplinkiniuose šiukšlių konteineriuose, tačiau likusios kūdikio kūno dalies rasti nepavyko.
Kaip rašo vietos laikraštis „Krimi-Plzen“, policija įtaria, kad kūnas galėjo būti sušertas šunims. Praėjusį ketvirtadienį vaiko motinai buvo pareikšti įtarimai dėl nužudymo ir ji buvo suimta.
Susiję straipsniai
Moteris gyveno su savo partneriu jo tėvų namuose – būtent ten, kaip pranešama, ir buvo rastos vaiko galūnės.
„35 metų moteris kaltinama itin sunkiu nužudymu“, – teigė policija.
Jei bus pripažinta kalta, jai gresia nuo 15 iki 20 metų laisvės atėmimo arba įkalinimas iki gyvos galvos.
Kaimynai pasakojo, kad moteris buvo pastebimai nėščia, o staiga jos pilvas – ir kūdikis – tiesiog pranyko. Pareigūnai tiria versiją, kad ji slapta pagimdė vaiką ir jį nužudė.
Policija pasitelkė pėdsekius šunis, kad šie apieškotų teritorijoje esančius šiukšlių konteinerius ir surastų kitas kūno dalis.
Ši kraupi žmogžudystė sukrėtė 5 tūkst. miestelio gyventojų.
Pirmadienį kaimynai padėjo gėlių ir uždegė žvakučių kelyje netoli tos vietos, kur buvo rasti vaiko palaikai.
Parengta pagal thesun.co.uk