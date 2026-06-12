Giedrius Savickas: „Aš buvau pats drąsiausias vaikas, nes mokėjau pasakyti, kad bijau“

„Aš buvau pats drąsiausias vaikas, nes mokėjau pasakyti, kad bijau. Pasakyti draugams, kad nenori kažko daryti, kad bijai, yra daug drąsiau, negu tiesiog sekti paskui kitus“, – sako jis.
Naujame „Jaunimo linijos“ tinklalaidės „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“ epizode G. Savickas su jam būdingu humoru ir atvirumu pasakoja apie vaikystę Klaipėdoje, draugus, aktoriaus kelią, žinomumą, socialinius tinklus ir žmones, kurie formavo jo gyvenimą.
Kodėl nereikia lipti per galvas
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Pasak G. Savicko, gyvenime daug svarbiau ne stengtis aplenkti kitus, o išlikti žmogišku.
„Nereikia lipti per galvas. Reikia išlikti žmogumi“, – sako jis.
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Aktorius pasakoja iki šiol bendraujantis su mokyklos draugais ir įsitikinęs, kad žmogų formuoja ne tik jo paties pasirinkimai, bet ir žmonės, kuriuos sutinka savo kelyje.
„Mane sukūrė aplinka“, – sako G. Savickas.
„Aš neturiu nostalgijos vakarykštei dienai“
Kalbėdamas apie gyvenimą ir karjerą, G. Savickas prisipažįsta niekada nebuvęs žmogus, kuris ilgai gyvena praeitimi. Anot jo, daug svarbiau pastebėti tai, kas vyksta dabar, nei nuolat lyginti dabartį su tuo, kas buvo anksčiau.
Pokalbio metu aktorius taip pat kalba apie žinomumą, socialinius tinklus, nuolatinį lyginimąsi su kitais ir ragina jaunus žmones nebijoti svajoti plačiau.
„Jeigu nori – bus. Jeigu nenori – nebus“, – sako G. Savickas.