Nuo seksualinio smurto Lietuvoje per metus nukentėjo 400 vaikų: imasi naujų priemonių

Matant, kad pagalbos poreikis nukentėjusiems nuo seksualinio smurto Lietuvoje yra didelis ir siekiant tokią pagalbą teikti arčiau vaikų gyvenamosios vietos, Klaipėdoje šią vasarą atidaromas specializuotas pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams.
Specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus Klaipėdoje įrengimas yra projekto „IŠ TYLOS – vaiko pagalbos namai“ dalis. Projektas „IŠ TYLOS – vaiko pagalbos namai“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonę „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“. Ši priemonė finansuojama Europos socialinio fondo ir Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis.
Iki šiol toks centras veikė tik Vilniuje – prieš dešimtmetį sostinėje buvo įsteigtas pagalbos vaikams centras „Užuovėja“. Nuo pat jo įkūrimo čia pagalbos sulaukė beveik 3 tūkst. vaikų. Be to, čia apie 5 tūkst. specialistų buvo apmokyti atpažinti nuo seksualinio išnaudojimo nukentėjusius vaikus.
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„Kasmet visoje šalyje nuo seksualinio smurto nukenčia virš 400 vaikų, o nukentėjusieji iš visos Lietuvos pagalbos atvyksta į sostinę, kur įsikūręs vienintelis šalyje specializuotos pagalbos skyrius. Tenka pripažinti, kad vaikams ilga kelionė iki Vilniaus, ypač iš nutolusių savivaldybių, kelia nerimą, įtampą bei vargina. Tad antrojo centro atidarymas yra itin svarbus ir reikalingas žingsnis, kuris, visų pirma, leis užtikrinti, kad vaikai gautų reikiamą pagalbą arčiausiai jų gyvenamosios vietos“, – antradienį surengtos spaudos konferencijos metu sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Ritos Grigalienės, svarbu toliau teikti pagalbą vaikams.
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„Mūsų siekis – labai aiškus: kad vaikas, kuris patyrė seksualinę prievartą, nebūtų ir nepasimestų teisėsaugos labirintuose, kad pagalbą būtų prieinama čia ir dabar. Taip pat svarbu, kad pagalba būtų suteikta ir tėvams“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė R. Grigalienė.
Lietuvoje prieš dešimtmetį pradėta teikti specializuota pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Vaiko teisių gynėjai, apžvelgdami šį laikotarpį, pastebi, kad nors šioje srityje padaryta reikšminga pažanga, poreikis užtikrinti savalaikę ir profesionalią pagalbą vaikui išlieka itin aktualus. Tad, kaip minėta, šiemet bus atvertos antrojo Specializuotos pagalbos nukentėjusiems nuo seksualinio smurto vaikams ir jų šeimoms centro durys Klaipėdoje.
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės R. Grigalienės, seksualinis smurtas yra viena labiausiai vaiką traumuojančių patirčių. Anot jos, nukentėjusiems gali būti sunku įvertinti, kas įvyko, suprasti savo emocijas ir nuspręsti, kaip reikėtų elgtis toliau, todėl jiems reikalingas ne tik artimųjų dėmesys, supratimas bei palaikymas, bet ir profesionali, savalaikė specialistų pagalba.
„Per pastarąjį dešimtmetį nueitas svarbus kelias, kad vaikai, patyrę seksualinį smurtą, pagalbą galėtų gauti jiems draugiškesnėje, saugesnėje ir jautresnėje aplinkoje. Atsakingas institucijų bendradarbiavimas išlieka vienu svarbiausių kriterijų, užtikrinant tinkamą vaiko apsaugą. Privalome išlikti susitelkę, kad vaikas būtų tinkamai atstovaujamas ir apsaugotas nuo papildomų neigiamų išgyvenimų. Vaikas nėra tik baudžiamojo proceso dalis – jis ir jo saugumas yra ašis, aplink kurią privalome suktis“, – sako viceministrė.
Prieš dešimtmetį įsteigtas pagalbos vaikams centras „Užuovėja“ 2024 m. tapo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos dalimi. Tad, pasak tarnybos direktorės I. Skuodienės, pastaraisiais metais vaiko teisių gynėjai daug dėmesio skyrė tarpinstituciniam bendradarbiavimui, visuomenės švietimui bei pagalbos vaikui ir šeimai tinklo plėtrai.
UNICEF duomenimis, pasaulyje seksualinę prievartą patiria vienas iš penkių vaikų, Lietuvoje – vienas iš šešių. Manoma, kad šie skaičiai iš tikrųjų gali būti didesni.
seksualinis smurtassmurtas prieš vaikusIlma Skuodienė
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