24 metų įtariamasis pats pasidavė policijai kruvinomis rankomis ir pareiškė nužudęs savo dvejų metų sūnaus „skriaudiką“.
Vyras prisipažino subadęs 32 metų sveikatos priežiūros specialistą po to, kai trumpam buvo palikęs sūnų kabinete, kad nueitų parūkyti, o grįžęs rado jį numautomis kelnaitėmis ir be sauskelnių.
Savo kaltę pripažinęs žudikas, vietos žiniasklaidos įvardijamas kaip Davidas G. S., logopedą pulti esą pradėjo šiam atsisakius parodyti klinikos viduje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įrašus.
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Ginčą girdėję liudininkai tyrėjams pasakojo, kad tėvas šaukė: „Arba rodai kameras, arba aš tave užmušiu.“ Tuomet jis, kaip pranešama, perrėžė specialistui gerklę su savimi turėtu peiliu.
Įtariamas žudikas po to nuvežė sūnų į namus Valensijos pakraštyje, o vėliau pats prisipažino atvykęs į Burhasoto policijos nuovadą.
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Į kliniką nuskubėję pareigūnai rado auką gulintį kraujo baloje. Įvykio vietą policija aptvėrė, joje tyrimą atliko teismo medicinos ekspertai.
Žudikas uždarytas į areštinę. Po teismo posėdžio, kuris, kaip įprasta Ispanijoje, vyks už uždarų durų, vyras beveik neabejotinai bus suimtas ir perkeltas į vietos kalėjimą.
Smurto banga Ispanijoje
Šis įvykis sukrėtė šalį praėjus vos savaitei po to, kai savo namuose La Alkaidesoje – Ispanijos miestelyje netoli Gibraltaro – buvo mirtinai subadytas Didžiosios Britanijos pilietis. Ši žmogžudystė įvyko po „itin smurtingo“ konflikto, kurio metu buvo panaudota mačetė ir plaktukas. Pranešama, kad septintą dešimtį skaičiavusi auka buvo rasta kraujo baloje birželio 6 d., apie 16.30 val.
Šiuo metu ligoninėje, policijos priežiūroje, guli trečią dešimtį einantis alžyrietis. Manoma, kad jis, kaip įtariama, nužudęs savo partnerį, iššoko pro netoliese esantį langą, bandydamas nusižudyti. Jis buvo rastas prie pat būsto, kuriame pora, kaip manoma, kartu gyveno apie trejus metus.
Be to, vos prieš mėnesį Barselonoje, vidury baltos dienos, užpuolikas peiliu perrėžė moteriai gerklę, o po to klaidžiojo miesto gatvėmis. Šiurpiose nuotraukose įtariamasis buvo užfiksuotas rankoje gniaužiantis peilį; policija patvirtino, kad šioje turistų pamėgtoje vietoje vyras buvo sulaikytas. Šis kraupus incidentas įvyko netoli Barselonos „Nou Camp“ stadiono, o įtariamas žudikas buvo sučiuptas gretimame Les Korts rajone.
Parengta pagal thesun.co.uk
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