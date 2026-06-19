Žaidimas prie baseino baigėsi kraupia tragedija: siurbimo sistema įtraukė mergaitės plaukus

Aštuonerių metų Sofia Emanueli Gonçalves de Oliveira žuvo žaisdama savo šeimos namuose Porto dos Gaušose, vidurio vakarų Brazilijoje.
Policijos teigimu, ši kraupi buitinė tragedija įvyko, kai Sofia su seserimi buvo vandenyje – mergaitę staiga įtraukė siurblio jėga ir jos plaukai įsipainiojo siurbimo sistemoje.
Jos sesuo, supratusi, kad nutiko kažkas baisaus, nubėgo įspėti namuose buvusių tėvų.
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Sofia buvo ištraukta iš vandens kritinės būklės ir skubiai nugabenta į vietos ligoninę.
Medicinos personalas kovojo dėl jos gyvybės – apie 30 minučių atliko širdies ir plaučių reanimaciją. Trumpam žybtelėjus vilčiai, jiems iš pradžių pavyko atkurti mergaitės gyvybines funkcijas.
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Tačiau netrukus vėl ištiko tragedija – mažametei antrą kartą sustojo širdis.
Tuomet ji greitosios pagalbos automobiliu buvo skubiai išvežta į gretimo Žuaros miesto savivaldybės ligoninę.
Nepaisant pasiaukojančių medikų komandų pastangų, praėjus maždaug 30 minučių nuo atvykimo į ligoninę Sofia mirė.
Policija šį įvykį oficialiai užregistravo kaip nuskendimą, o tyrėjai dabar aiškinasi visas tragedijos aplinkybes.
Sofia buvo vietos tarybos nario Caio Pintoro dukra, todėl ši žinia dar labiau sukrėtė vietos bendruomenę.
Jos mirtis Porto dos Gaušose sukėlė didžiulę liūdesio bangą, užuojautos plūdo iš viso miestelio.
Vietos taryba išplatino pareiškimą, kuriame pareiškė užuojautą gedinčiai šeimai.
Jos mokykla – Gustavo Adolfo Wilke savivaldybės pilietinė-karinė mokykla – taip pat pagerbė žuvusią mokinę: „Šią gilaus sielvarto akimirką išreiškiame solidarumą su jos šeima, draugais, kolegomis ir visais, kurie turėjo garbės ją pažinti. Tegu Dievas paguodžia jų širdis ir suteikia stiprybės atlaikyti šią netektį.“
Pareigūnai pradėjo oficialų nelaimingo atsitikimo aplinkybių tyrimą ir vertina baseino bei jo siurbimo sistemos būklę.
Panašus šiurpus atvejis
Kito panašaus sukrečiančio incidento metu Brazilijoje dvylikametė mergaitė mirė po to, kai jos plaukai įstrigo baseino siurbimo sistemoje, o ji pati per tragišką avariją liko įkalinta po vandeniu.
Laura Pereira Camargo su draugais maudėsi baseine Mirasolyje, ir įvyko kraupi tragedija.
Pranešama, kad moksleivė įsipainiojo siurbimo sistemoje ir po vandeniu išbuvo įstrigusi apie penkias minutes.
Kai galiausiai buvo ištraukta iš baseino, Lauros būklė buvo kritinė. Įvykio vietoje kilo panika.
Į įvykio vietą atskubėjo gelbėjimo tarnybos, mergaitė buvo nuvežta į vietos kliniką skubiam gydymui.
Vėliau, gydytojams kovojant dėl jos gyvybės, ji buvo perkelta į specializuotą vaikų ligoninę San Žozė do Rio Prete.
Nepaisant pastangų, nieko padaryti jau nebuvo įmanoma.
Šis šiurpus incidentas įvyko balandžio 17 d. Po dviejų dienų Laura mirė dėl daugybinio organų nepakankamumo ir komplikacijų, įskaitant bakterinę pneumoniją.
Jos mirtis sukrėtė vietos bendruomenę, o artimieji ir draugai jautriai pagerbė mergaitės atminimą.
Parengta pagal thesun.co.uk
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