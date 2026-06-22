J. Kuraitis atskleidė, kokias klaidas daro jaunavedžiai ir ką iš tiesų reikėtų žinoti prieš didžiąją dieną

Anot jo, svarbiausia ne bėgti nuo netikėtumų, o neleisti jiems sugadinti nuotaikos. Kita didžiausia jaunavedžių klaida, pasak jo, tai – bandymas suvaldyti viską iki smulkmenų. Taigi, kas iš tikrųjų sugadina šventę ir kaip to išvengti?
Rinktis muziką ne tik pagal asmeninį skonį
Anot J. Kuraičio, muzika šventėse yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių visų susirinkusiųjų nuotaiką, todėl labai svarbu atsižvelgti ne tik į asmeninį skonį, bet ir į daugumos svečių amžių, nuo kurio priklauso muzikinės preferencijos.
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„Yra tekę prie bažnyčios saksofonu groti sunkiojo metalo kūrinį, – šypsosi muzikantas. – Viena kita tokia daina šventėje – nieko tokio, jei tai mėgstamiausias jaunavedžių stilius. Visgi, jei norite, kad šventėje smagu būtų visiems svečiams, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kas galėtų jiems patikti.“
Muzikantas pataria vestuvėms samdyti mėgstamus atlikėjus, o jei tokios galimybės nėra – paieškoti kokybiškai muzikinio kūrinio versijas atliekančių grupių.
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Pirmąjį šokį skirti tik vienas kitam
J. Kuraitis sako, kad pirmasis šokis yra tas atvejis, kai galima nepaisyti niekieno nuomonės, nebijoti pasirodyti keistai ar kt., ir pasirinkti tą dainą, kuri yra artimiausia jaunavedžiams.
„Net jei tai „Dance Monkey“, – juokiasi saksofonininkas. – Esu pastebėjęs, kad dažnai pasipiršimo daina vėliau tampa ir kūriniu, pagal kurį jaunieji šoka pirmąjį šokį. Sužadėtuvėms žmonės konkrečią dainą pasirenka neatsitiktinai – ji porai yra sentimentali, prasminga, todėl vėliau pasirenkama ir vestuvėms.
Dažnai kartojasi kelių atlikėjų dainos, kuriose dera lyrinė muzika su romantiškais, jausmingais žodžiais, pavyzdžiui, E. Sheerano, C. Scotto, S. Smitho kūryba. Tiek renkantis dainą sužadėtuvėms, tiek pirmajam šokiui, patariu nesivaikyti madų ir neklausyti svetimų nuomonių bei nesistengti atrodyti rimčiau, – nėra jokių taisyklių: mėgaukitės darydami tai, kas patinka.“
Nesprausti savęs ir kitų į griežtus rėmus
Pagrindinis tikslas – kad vestuvėse būtų linksma. Jei ši sąlyga įgyvendinta – šventė jau pavyko. Tačiau J. Kuraičiui ne kartą teko dalyvauti vestuvėse, kur jaunavedžiai per daug dėmesio skiria smulkmenoms, siekia tobulumo ir taip sukuria įtampą sau, planuotojams, vedėjams, muzikantams ir net svečiams.
„Suprantama, kad vestuvės yra planuojamos, jaunavedžiai turi savo įsivaizdavimą, kurį nori įgyvendinti, bet pradėję reguliuoti kiekvieną žingsnį jie įspraudžia visus į tam tikrus rėmus ir visi jaučiasi nepatogiai.
Dažniausiai taip elgiasi perfekcionistai, ir aš suprantu, kad toks jų charakterio bruožas, tačiau vis tiek stengiuosi nuraminti, padėti atsipalaiduoti, pakelti nuotaiką.
Iš ilgametės patirties galiu pasakyti, kad tiksliausiai pagal planą šventė vyksta tada, kai prie jos dirba profesionali vestuvių planuotoja“, – nuomone dalijasi pašnekovas.
Nepamesti nuotaikos
Keturženkliame renginių skaičiuje grojęs ir dalyvavęs muzikantas pasakoja ne kartą atsidūręs netikėtose situacijose, kurių niekaip nesuplanuosi ir neišvengsi.
„Yra pasitaikę sveikatos sutrikimų (kažkam pasidaro negera, kitas nualpsta); kartą jaunavedžiai, važiuodami iš bažnyčios, pakliuvo į avariją, tėvus teko vežti į ligoninę; buvo uraganas, užpylęs ir nupūtęs sceną; dingusi elektra ir t. t.
Bet žinote, aš būtent tuos renginius atsimenu geriausiai. Ištikus įvairioms force majore situacijoms, svarbu gebėti neleisti tiems iššūkiams užtemdyti jūsų šventės. Reikia tai nustumti į šalį ir tiesiog švęsti toliau.
Šioje vietoje didelė atsakomybė tenka muzikantams, vedėjams ir kitiems vestuvių pagalbininkams, kad toliau kurtų gerą nuotaiką. Kaip skęstant „Titanikui“ – toliau groji, nes žinai, kad tokia muzikanto dalia“, – šypsosi J. Kuraitis.
Apgalvoti svarbiausias detales
Nors suplanuoti visko yra neįmanoma, tačiau visada ramybės suteikia žinojimas, kas ir kaip vyks, todėl saksofonininkas į susitikimus su būsimais jaunavedžiais keliauja su klausimynu.
„Turiu sukaupęs daugybę patirties ir žinau įvairių detalių, apie kurias jaunieji gali nepagalvoti, todėl susižymiu, ką reikėtų patikrinti. Pavyzdžiui, ne daug kas žino, kad 9 iš 10 kunigų leidžia bažnyčioje groti jūsų muzikantui, o koks vienas neleidžia arba leidžia tik sakralinę muziką.
Kai nuotaka renkasi dainą, kuriai skambant ji eis altoriaus link, įsivaizduoja, kad spėsiu sugroti visą 3 min. kūrinį, tačiau tas ėjimas užtrunka vos 10 sekundžių, todėl gerai žinoti, kuri dainos vieta jai gražiausia ir iškart groti ją, – subtilybes atskleidžia profesionalas. – Žodžiu, yra daug detalių, kurias reikia apgalvoti.
Kadangi žinojimas ateina su patirtimi, o vestuvės dažnai būna vienos per gyvenimą, padėti jaunavedžiams yra mano pareiga.“
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