Šiandien jie ne tik patys kuria gyvenimą vienoje populiariausių Europos atostogų krypčių, bet ir padeda kitiems lietuviams išvengti brangiai kainuojančių klaidų bei atrasti autentiškąją Maljorką – ne tik jos paplūdimius, bet ir vietinių pamėgtus kaimelius, kalnus bei tikrąjį salos gyvenimą.
Jų sukurtas projektas „Myliu Maljorką“ gimė iš asmeninės patirties. Persikėlę gyventi į salą jie suprato, kad daugeliui atvykstančių lietuvių trūksta ne dar vienos kelionių agentūros, o patikimo žmogaus vietoje, kuris galėtų patarti, padėti ir prireikus išspręsti netikėtai kilusias problemas.
Nuo atostogų iki naujo gyvenimo etapo
Malagos gyventojai sukilo prieš masinį turizmą: protestas laikomas vienu didžiausiu miesto istorijoje
Sutuoktinių Manto ir Vaidos ryšys su Maljorka prasidėjo taip pat, kaip ir daugelio turistų – nuo atostogų.
„Kuo daugiau laiko praleisdavome saloje, tuo labiau suprasdavome, kad tai ne tik graži vieta poilsiui. Mus sužavėjo žmonės, gamta, gyvenimo tempas ir jausmas, kad čia galima gyventi ramiau bei kokybiškiau“, – prisimena jie.
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Po daugelio metų Jungtinėje Karalystėje šeima nusprendė persikelti į Maljorką.
„Tai buvo vienas didžiausių ir drąsiausių sprendimų mūsų gyvenime, tačiau šiandien galime drąsiai sakyti – jis buvo to vertas“, – sako pašnekovai.
Nuo Karališkojo pašto iki nuosavo verslo
Patys Orlauskai juokiasi, kad jų istorija mažai kuo skiriasi nuo daugelio lietuvių emigrantų istorijų.
Daugelį metų jie gyveno Jungtinėje Karalystėje ir dirbo visai įprastus darbus. Mantas dirbo įmonėje, gaminusioje medžiagas reprezentaciniams kostiumams. Tarp klientų buvo karališkoji šeima, Arabijos šalių šeichai, kariuomenės atstovai bei įvairios organizacijos. Vienas įsimintiniausių projektų buvo suknelė velionei Karalienei, kurios dekoravimui buvo naudojami net smulkinti deimantai.
Tuo metu Vaida dirbo Karališkajame pašte ir kasdien vairavo garsiuosius raudonus pašto automobilius, pristatydama laiškus bei siuntas. Kadangi vairavimas visada buvo jos aistra, šis darbas jai teikė daug džiaugsmo.
Vėliau šeima pradėjo kurti nuosavą verslą. Jie dirbo sveikatingumo srityje, prekiavo natūraliais produktais iš Lietuvos – medumi iš Labanoro girios, natūraliais tepalais, žvakėmis iš tikro bičių vaško ir pikio, taip pat gamino fermentuotus enzimų gėrimus, kuriuos gamina iki šiol.
„Iš šalies atrodė, kad viskas sekasi gerai, tačiau kažko vis tiek trūko. Tai nebuvo pinigų, automobilio ar namo klausimas. Greičiausiai mums buvo svetimas gyvenimo tempas ir mentalitetas, prie kurio iki galo taip ir nepripratome“, – prisimena jie.
Pasak šeimos, laikui bėgant vis labiau jautėsi ir kiti dalykai – augantis nusikalstamumas, žmonių susvetimėjimas, įtampa kasdienybėje, o saulės ir šviesos trūkumas tapo dar viena priežastimi ieškoti pokyčių.
Sala, kuri pakeitė planus
Po pirmųjų atostogų Maljorkoje šeima suprato radusi vietą, kuri juos pakerėjo. „Mus sužavėjo ne tik saulė ir jūra. Pakerėjo žmonių šiluma, gamta, kalnai, mažų miestelių jaukumas ir gyvenimo ritmas.
Tais pačiais metais į salą grįžome dar kelis kartus. Kuo daugiau laiko čia praleisdavome, tuo stipresnis tapdavo jausmas, kad vieną dieną čia gyvensime.“ Pradėję domėtis persikėlimo galimybėmis, jie susipažino su Maljorkoje gyvenančiais lietuviais, kurie pasidalijo savo patirtimi, perspėjo apie galimas klaidas ir padėjo žengti pirmuosius žingsnius.
Patys perėjo kelią, kuriuo šiandien padeda eiti kitiems
Vis tik persikėlimas į Maljorką nebuvo toks paprastas, kaip gali atrodyti iš socialinių tinklų nuotraukų. Ieškodami būsto ir tvarkydami dokumentus jie susidūrė su neaiškiomis sąlygomis, miglotais pažadais ir paslaugomis, kurios kainavo gerokai daugiau, nei buvo vertos.
„Buvo situacijų, kurios šiandien jau kelia šypseną, nors tada kėlė stresą ir net ašaras. Galiausiai už tokią pagalbą sumokėjome nemažą sumą pinigų, nors didžiąją dalį darbo atlikome patys.
Galbūt būtent todėl šiandien stengiamės dirbti visiškai kitaip. Ta patirtis išmokė, kad trumpalaikis uždarbis niekada neprilygs žmogaus pasitikėjimui. Būtent ši patirtis tapo viena svarbiausių priežasčių, kodėl vėliau gimė projektas „Myliu Maljorką“.
Supratome vieną labai svarbų dalyką – versle svarbiausia ne vienkartinis uždarbis. Mums kur kas svarbiau sąžiningai padėti žmogui, sukurti pasitikėjimą ir ryšį, kuris išlieka ilgus metus“, – sako jie ir priduria, kad šiandien didžiausiu savo darbo įvertinimu laiko ne parduotą paslaugą, o klientą, kuris grįžta arba mus rekomenduoja savo draugams.
Lietuvių klaidos, kurios kainuoja brangiausiai
Persikėlę į salą Orlauskai greitai pastebėjo, kad daugelis atvykstančių lietuvių susiduria su tomis pačiomis problemomis, kurias kažkada patyrė ir jie patys. „Žmonės dažnai nežino vietinių taisyklių, pasimeta tarp skirtingų paslaugų teikėjų, susiduria su kalbos barjeru ar tiesiog nežino, kuo galima pasitikėti“, – pasakoja Vaida ir Mantas.
Dažniausiai problemų kyla dėl automobilių nuomos, draudimo sąlygų, netikėtų mokesčių, parkavimo taisyklių ar baudų. Pasitaiko ir atvejų, kai rezervuotas būstas realybėje visai neatitinka to, ką žadėjo nuotraukos.
„Neretai žmonės automobilį rezervuoja internetu, o atvykę sužino, kad turi palikti didelį užstatą arba įsigyti papildomą draudimą. Taip pat daug turistų nežino vietinių parkavimo taisyklių, todėl gauna baudas“, – sako jie.
Pasak šeimos, finansiškai brangiausiai kainuoja neįsigilinimas į automobilio nuomos sąlygas ir draudimo aprėptį. Tačiau dar skaudesnės būna emocinės pasekmės. „Kartais viena klaida žmogui kainuoja daugiau nei visas savaitgalis Maljorkoje. Tačiau dar skaudžiau būna tada, kai sugriūva ilgai lauktų atostogų lūkesčiai“, – sako Mantas ir Vaida.
Kai atostogas sugadina netikėti mokesčiai
Orlauskai sukaupė ne vieną istoriją, kuri šiandien skamba kaip įspėjimas kitiems turistams.
Vieniems klientams oro uoste buvo pateikta sąlyga palikti daugiau nei 1000 eurų užstatą už automobilį, nors rezervacijos metu apie tai nebuvo aiškiai informuota. Kita šeima atostogoms išsirinko iš pažiūros puikų būstą, tačiau tik atvykusi sužinojo, kad visai šalia vyksta statybos darbai.
„Kiekvieną rytą jie pabusdavo nuo gręžimo ir statybų triukšmo“, – prisimena pašnekovai.
Buvo ir atvejų, kai dėl kalbos barjero žmonės nesuprato nuomos sutarčių sąlygų, o vėliau kilo ginčų dėl papildomų mokesčių.
Pagalba nuo pirmos iki paskutinės atostogų dienos
Anot Manto ir Vaidos, jų veikla skiriasi nuo tradicinių kelionių agentūrų. „Mes nesame didelė agentūra. Gyvename čia, Maljorkoje, ir kasdien dirbame su žmonėmis asmeniškai.“
Viskas prasideda nuo pokalbio. Pirmiausia jie išsiaiškina, kokių atostogų žmogus ieško – ramaus poilsio, gamtos, šeimos laiko ar aktyvių nuotykių.
Vėliau padeda su automobilių nuoma, apgyvendinimu, sudaro individualius maršrutus, rekomenduoja restoranus bei lankytinas vietas. Prireikus organizuoja ir transporto paslaugas saloje kartu su patikimais vietiniais partneriais.
Svarbiausia, kad klientai gali kreiptis pagalbos visų atostogų metu. „Dažnai klientai turi mūsų telefono numerį ir gali susisiekti bet kuriuo metu. Mes ne tik parduodame paslaugą – padedame žmogui nuo pirmojo klausimo iki paskutinės atostogų dienos.“
Keliautojai ieško autentiškų patirčių
Pastaraisiais metais, pasak pašnekovų, žmonės vis rečiau ieško standartinių turistinių maršrutų.
„Vis daugiau keliautojų nori vietinių rekomendacijų ir autentiškų patirčių.“
Šiandien šeima jau yra konsultavusi šimtus žmonių, o vasaros sezono metu kai kuriomis dienomis sulaukia daugiau nei dešimties naujų užklausų. „Kartais atrodo, kad telefonas netyla nuo ryto iki vakaro. Tai tik parodo, kiek žmonėms reikia pagalbos bei patarimų planuojant atostogas ar net gyvenimą Maljorkoje“, – sako jie.
Populiariausios jų paslaugos šiandien yra pagalba su automobilių nuoma bei individualūs atostogų planai.
Didžiausiu darbo įvertinimu jie vadina klientų atsiliepimus. „Dažniausiai girdime, kad žmonės jautėsi daug ramiau žinodami, jog saloje turi žmogų, į kurį gali kreiptis. Daug klientų sako, kad mūsų rekomenduotos vietos tapo gražiausiais jų atostogų prisiminimais.“
Šeima juokauja, kad kartais klientai būna tokie šilti ir nuoširdūs žmonės, jog rekomendaciją norėtųsi parašyti jiems patiems.
Gyvenimas tarp klientų ir nuosavo ūkio
Nors jų kasdienybė glaudžiai susijusi su turizmu, gyvenimas Maljorkoje neapsiriboja vien darbu.
Vieną dieną jie gali pasitikti klientus oro uoste, padėti spręsti automobilių nuomos klausimus ar planuoti maršrutus, o kitą – darbuotis savo ūkyje.
„Prižiūrime daržus, laistome vaismedžius, rūpinamės žąsimis ir vištomis. Toks gyvenimo būdas mums primena, kodėl apskritai pasirinkome Maljorką.“
Pasak jų, tai nėra darbas nuo aštuonių iki penkių. „Tai pats tikriausias mūsų gyvenimo būdas.“
Vietos, kurias verta pamatyti kiekvienam
Paklausti, ką pirmiausia parodytų lietuviui, atvykusiam į Maljorką pirmą kartą, Orlauskai ilgai negalvoja.
Jie rekomenduoja aplankyti Palmos miestą ir įspūdingąją katedrą, Formentoro pusiasalį, Valdemosos kaimelį, Soljero regioną bei Sant Salvadoro vienuolyną. „Šios vietos leidžia pamatyti labai skirtingą Maljorką – nuo istorijos ir kultūros iki įspūdingų gamtos vaizdų.“
Tačiau svarbiausia, jų nuomone, suprasti, kad Maljorka yra kur kas daugiau nei tik paplūdimiai. „Tai sala, kuri turi kalnus, istoriją, autentiškus kaimelius, nuostabią gamtą ir ypatingą atmosferą. Mums didžiausias džiaugsmas yra padėti žmonėms atrasti būtent tokią Maljorką.“
Per kelerius metus gyvendami saloje jie įsitikino, kad gražiausi kelionių prisiminimai gimsta iš galimybės bent trumpam sustoti ir pažinti vietą tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. „Kartais pagalvojame, kad gyvename vietoje, kurią daugelis žmonių mato tik atostogų nuotraukose. Todėl mums didžiausias džiaugsmas yra matyti, kaip žmonės išvyksta iš Maljorkos ne tik pailsėję, bet ir atradę tai, dėl ko į šią salą norisi sugrįžti dar kartą“, – sako Mantas ir Vaida Orlauskai.