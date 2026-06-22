Nuo ginkluotos 14-metės klasę apgynusiam mokytojui – šimtai moksleivių padėkų

Vidurinė mokykla buvo laikinai uždaryta – antradienį apie 8 val. 30 min. vietos laiku ten skubėjo greitosios pagalbos ekipažai. Policija sulaikė 14-metę merginą, nes per siautėjimą su peiliu buvo sužeisti trys žmonės – du mokiniai ir gamtos mokslų mokytojas M. Abullah.
Dabar jau išleistas iš ligoninės, vieną vaiką pats turintis vedęs vyras pirmą kartą prabilo viešai. „Atsigaunu, bet jaučiu didelį skausmą. Policija taip pat kreipėsi į mane, prašydama pateikti komentarą dėl to, kas įvyko. Nesu tokioje padėtyje ar nuotaikoje, kad galėčiau pateikti kokių nors papildomų komentarų“, – kalbėjo jis.
M. Abdullah patvirtino, kad patyrė kaklo ir rankos sužalojimus – kaip socialiniame tinkle tai jau buvo atskleidusi jo žmona Samia.
Susiję straipsniai
„Vakar gavau siaubingą žinią, kad mano vyras buvo sužalotas peiliu, bandydamas apsaugoti mokinius nuo rimto užpuolimo savo klasėje. Niekas niekada nesitiki sulaukti skambučio, kuriame pranešama, kad jų artimasis buvo nuvežtas į ligoninę po to, kai buvo sužalotas peiliu.
Esu dėkinga, kad jo sužalojimai nebuvo pavojingi gyvybei, žaizdos ant kaklo ir rankos buvo sutvarkytos, tačiau šie fiziniai sužalojimai yra tik dalis to, su kuo dabar susiduria mūsų šeima. Mano vyras tapo mokytoju, norėdamas teigiamai pakeisti jaunų žmonių gyvenimus, ir jis tikrai yra didvyris, nes apsaugojo ir išgelbėjo tuos vaikus.
Meldžiamės už kitus du mokinius, kurie taip pat patyrė sužalojimus, ir už visus mokinius bei darbuotojus, kurie tapo tokio trauminio įvykio liudininkais. Dėkoju visiems kolegoms, šeimos nariams, draugams, ligoninės darbuotojams, policijai ir bendruomenės nariams už jų paramą, gerumą ir linkėjimus šiuo sunkiu metu“, – socialiniame tinkle „TikTok“ kalbėjo ji.
Per užpuolimą 14-metė moksleivė patyrė peties sužalojimus, o 14-metis berniukas – ausies sužalojimą. Nuo to laiko šimtai mokinių užplūdo socialinius tinklus, norėdami padėkoti M. Abdullah, vadindami jį „geriausiu mokytoju iš visų“.
„Esu toje mokykloje besimokantis mokinys, ir p. Abdullah buvo maloniausias mokytojas ten. Tai, kad jis rizikavo savo gyvybe dėl dviejų vaikų, kuriuos mokė vos kelis mėnesius, yra tikrai nuostabu visiems“, – rašė vienas.
„Mes mylime p. Abdullah“, – rašė kitas.
„Tai labai baisu. Mano sūnus pasakojo, kad mokykloje gamtos mokslų mokytojui buvo durta į kaklą. Valdžia turi daryti daugiau, kad sustabdytų nusikaltimus su peiliais. Baisu, kad tai gali įvykti mokykloje“, – rašė vienas iš tėvų, kurio sūnus mokosi toje mokykloje
Mančesterio policija pranešė, kad mergina, sulaikyta įtariama smurtu pagal 18 straipsnį, nuo to laiko yra sulaikyta pagal Psichikos sveikatos įstatymą.
Remiantis jo „LinkedIn“ profilio duomenimis, M. Abdullah šioje mokykloje pradėjo dirbti gamtos mokslų mokytoju 2024 m. rugsėjį. Policijos vadovai pagyrė mokyklos darbuotojus, sakydami, kad jie „greitai sulaikė merginą“, užtikrindami, kad mokiniams ar darbuotojams nebūtų padaryta daugiau žalos. Jie patvirtino, kad trys per incidentą sužeisti asmenys po apžiūros buvo išleisti iš ligoninės.
Beje, policija kitą dieną skubėjo į kitą „Co-op Academy“ mokyklą Walkdene, Salforde, gavusi pranešimus apie asmenį su peiliu – tačiau ten nieko nerado.
Antradienį paskelbtame pareiškime „Co-op Academies Trust“ atstovas spaudai teigė, kad mokykla neturėjo „jokios priežasties atlikti mokinių kratą“. Jo teigimu, netrukus po pamokų pradžios mokykloje įvyko incidentas, susijęs su peilį turėjusia mokine. Mokykla buvo nedelsiant uždaryta, o darbuotojai veikė drąsiai ir greitai sulaikė mokinę, kol atvyko greitosios pagalbos tarnybos.
Mančesterio policija suėmė mokinę, kuri tebėra sulaikyta, rašo „The Sun“.
išpuolis mokyklojepeilisMančesteris
Rodyti daugiau žymių