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Po ilgos kovos užgeso dešimtmečio Dovydo gyvybė: jo istorija palietė tūkstančius širdžių

2026 m. birželio 22 d. 12:39
Lrytas.lt
Mirė su reta genetine liga kovojęs dešimtmetis Dovydas. Skaudžia žinia birželio 21-ąją feisbuke pasidalijo berniuko mama. Dovydas sirgo miotubuline miopatija, kuri sukelia stiprų raumenų silpnumą ir dažnai apsunkina kvėpavimą bei maitinimąsi. Vaikas kvėpavo per tracheostomą, buvo maitinamas per gastrostomą ir sirgo lėtiniu kvėpavimo nepakankamumu.
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Žinia apie berniuko mirtį sukrėtė bendruomenę, kuri ilgą laiką sekė jo kovą ir tikėjo stebuklu.
„Yra žinių, kurių niekada nesinori rašyti… Su neapsakomu liūdesiu dalijamės, kad mūsų mažasis Dovydukas išskleidė sparnelius ir iškeliavo ten, kur nebėra skausmo ir ašarų. Dabar jis – pats šviesiausias mūsų angeliukas.
Mes kartu sekėme jo kelionę, meldėmės ir tikėjomės stebuklo. Nors Dovyduko širdelė buvo maža, ji paliko didžiulį pėdsaką mūsų visų širdyse. Jis visada liks mūsų mažuoju vilties spindulėliu.
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Ilsėkis ramybėje, mažasis angelėli. Tu amžinai liksi mūsų širdyse“, – feisbuko grupėje „Vilties spindulėlis“ rašė administratorė.
Iki paskutinės akimirkos Dovydas kovojo už savo gyvybę, o jo istorija nepaliko abejingų.
Norėdami padėti berniukui, žmonės aukojo lėšas gydymui, tyrimams ir procedūroms, kurios galėjo palengvinti jo būklę.
Grupėje taip pat paskelbta informacija apie atsisveikinimą su berniuku.
„Atsisveikinti su Dovydėliu bus galima birželio 22 d. nuo 14 iki 21 val. „Rekviem“ laidojimo namuose (Jonavos g. 41A, Kaune).
Išlydėjimas vyks birželio 23 d. 11 val. į Raseinių kapines. Kas galės ir norės, kviečiame palydėti Dovyduką į jo paskutinę kelionę bei savo buvimu ir malda palaikyti jo šeimą“, – rašoma feisbuke.
 
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