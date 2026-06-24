Lemtingoji loterija įvyko „pandeminiais“ 2021 metais. Virėja Karen Dakin, kuri per visą pandemiją dirbo vietinėje mokykloje, kovo 13 d., šeštadienį, atspėjo penkis pagrindinius skaičius bei papildomą skaičių ir susižėrė septynženklę sumą.
Tačiau duodama interviu po laimėjimo tuomet 53 metų moteris pareiškė neketinanti „pakabinti ant vinies“ savo virėjos samčio – ji planavo likti savo darbe mokykloje, nes jai labai patinka dirbti su vaikais.
„Mes visada gyvenome labai susispaudę, nuo algos iki algos, – pasakojo ji. – Mano tėvai buvo darbštūs, vaikystėje mums nieko netrūko, o dabar viską, ką darau, darau dėl savo sūnaus Callumo ir vyro Jeffo – jie yra mano pasaulio centras.
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Prieš aštuonerius metus pradėjau dirbti mokyklos valgyklos darbuotoja, kad kasdien galėčiau būti namuose, kai sūnus grįžta vakarienės. Per pandemiją į darbą ėjau tam, kad pasirūpinčiau priešakinių linijų darbuotojų vaikais.“
Šeimai teko įveikti nemažai sunkumų. Pavyzdžiui, 2018 metais 60-metis Jeffas patyrė sunkų insultą ir mėnesį sveiko Ipsvičo ligoninėje – toje pačioje, kurioje pats dirbo sandėlininku.
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Porai visada trūko pinigų, todėl jiems taip ir nepavyko nusipirkti nuosavo būsto ar išsivežti savo 14-mečio sūnaus atostogų.
Tapusi milijoniere, Karen planavo tai pakeisti. Šeima nieko nelaukdama pradėjo ieškoti namo rytų Ipsviče, o kitą vasarą planavo apsilankyti Disneilende, Floridoje.
Pirmajam nuosavam būstui jie neketino išleisti „beprotiškos“ sumos, tačiau mama prisipažino: „Labai noriu vonios kambario prie miegamojo ir gražios įrengtos virtuvės, kad galėtume priimti svečius ir džiaugtis namais – anksčiau tam tiesiog neturėjome vietos.“
Karen, kuri save apibūdina kaip komunikabilią, energingą ir labai lengvai bendraujančią moterį, labai laukė, kada bus panaikinti pandemijos ribojimai, kad vėl galėtų pasimatyti su draugais.
Ji pridūrė: „Labai laukiu, kada galėsiu išeiti kur nors išgerti ir pagaliau atsipalaiduoti. Taip pat norėčiau dienos, skirtos pasilepinti – pavyzdžiui, apsilankyti pas kirpėją, kur nebuvau jau daugybę metų. Noriu šiek tiek palepinti save – galbūt nuvyksiu į SPA ir pasiimsiu kelias artimas drauges.“
Pinigai šeimai suteikė ateitį
Praėjus devyniems mėnesiams po laimėjimo, prieš Kalėdas, šeima davė kitą interviu, kuriame atskleidė, kaip pinigai pakeitė jų gyvenimą.
K. Dakin sakė, kad šie pinigai jos šeimai pagaliau suteikė „ateitį“.
Karen leido įprastą šeštadienio vakarą: kartu su vyru Jeffu ilsėjosi prie televizoriaus, sūnus viršuje žaidė su „Xbox“ konsole, ir staiga ekrane pasirodė jos skaičiai.
„Buvau ištikta šoko, tikro šoko – tiesiog negalėjau tuo patikėti“, – pasakojo ji.
K. Dakin prieš nusišypsant sėkmei tuos pačius loterijos skaičius naudojo net 14 metų – visi jie buvo susiję su jos sūnaus gimtadieniu.
„Vis tikrini ir tikrini tuos skaičius, o po to eini miegoti, pasikišusi loterijos bilietą po pagalve!“ – juokėsi moteris.
Tačiau ji puikiai žinojo, kaip nori išleisti tą milijoną.
„Mūsų pagrindinis prioritetas buvo nusipirkti namą. Taip pat norėjome pasirūpinti, kad sūnus būtų aprūpintas ir turėtų ateitį“, – sakė ji.
Rugsėjo mėnesį šeima persikėlė į penkių miegamųjų individualų namą rytų Ipsviče.
Nuo nuomojamo būsto iki nuosavų namų
Turėti nuosavą kampą buvo „svajonės išsipildymas“ po to, kai 24 metus teko gyventi privačiai nuomojamuose būstuose.
„Aišku, norėjome dalį pinigų pasidėti juodai dienai, todėl nenorėjome per daug išprotėti – jokių baseinų ar panašių dalykų, – juokėsi Karen. – Čia tiek daug erdvės! Pirksime naujus baldus, kurių anksčiau niekada negalėjome sau leisti. Kai viską pabaigsime, tai bus mūsų ypatingi namai.“
Prieš tai keleri metai šeimai buvo itin sunkūs. Prieš penkerius metus jos vyras Jeffas, kuriam dabar 60 metų, patyrė „stiprų insultą“ ir vos nemirė.
„Dėl to, kas nutiko mano vyrui, mums visada trūko pinigų. Gyvenome nuo algos iki algos. Tai buvo tikras išgyvenimas. Laimėjimas nuėmė didžiulį svorį nuo pečių. Nebereikia nuolat skaičiuoti kiekvieno cento ir taupyti.“
Sunkus sprendimas išeiti iš darbo
Kai laimėjo loterijoje, K. Dakin teigė, kad ir toliau dirbs savo mėgstamą darbą.
„Bet turėjau išeiti iš darbo. Sakiau, kad to nedarysiu, bet galiausiai teko, – prisipažino ji. – Mes persikėlėme, o aš nevairuoju ir negalėjau ten nuvažiuoti. Būtų buvę per daug sudėtinga persėsti iš vieno autobuso į kitą. Iš darbo išėjau tikrai sunkia širdimi.“
Visgi moteris planavo ateityje vėl grįžti prie kokios nors veiklos. Tuo tarpu jos vyras Jeffas perėjo dirbti puse etato Ipsvičo ligoninės sandėlyje.
Ar pinigai juos pakeitė?
„Tikrai ne. Žmonės sako, kad aš nepasikeičiau – nepradėjome elgtis kaip kokie ponai ar panašiai, – sakė ji. – Aš vis dar ieškau prekių su nuolaida ir, žinote, mes elgiamės atsargiai, labai atsargiai, nes, kaip ir sakiau, šie pinigai skirti sūnaus ateičiai. Aš niekada nepasikeisiu, o mano šeima ir artimi draugai man visada bus visas pasaulis.“
Ji pasakojo, kad kitų žmonių reakcija į jos laimėjimą buvo „daugiausia džiaugsminga“.
„Nesinaudoju socialiniais tinklais, nors žinau, kad ten buvo keletas piktų komentarų, – sakė ji. – Tačiau mano šeima džiaugiasi dėl manęs, dauguma artimų draugų džiaugiasi, mokykla – taip pat.“
Moteris sutiko, kad šiais laikais 1 milijonas svarų sterlingų nėra jau tokie dideli pinigai – „ypač jei perki nekilnojamąjį turtą“, – tačiau jautėsi laiminga, kad galėjo tai padaryti.
Šeima labai laukė pirmųjų po laimėjimo Kalėdų.
„Kalėdas švęsime tik mes, bet šiemet jų labai laukiame. Galėsime sau leisti šiek tiek daugiau, labiau pasilepinti – žinote, tiesiog nereikės spaustis į griežtą biudžetą“, – džiaugėsi Karen.
Parengta pagal bbc.com
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