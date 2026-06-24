Mirė ypatinga šypsena spinduliavusi dvylikametė Urtė: „Jos pavargusi širdelė nusprendė pailsėti...“

Urtės, apie kurią rašė Lrytas, istorija palietė tūkstančius širdžių.
Apie dvylikametės rokiškietės mirtį antradienį pranešė vaikų su negalia paramos grupė „Vilties spindulėlis“.
„Šiandien mūsų Spinduliukų grupę užtemdė juodas skausmo debesis...
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Su neapsakomu liūdesiu širdyse dalijamės žinia, kad šiandien į angelų gretas iškeliavo mūsų mylima Urtė.
Mergaitė, kurios šypsena sugebėdavo nušviesti net tamsiausią dieną. Mergaitė, kurios stiprybė ir valia gyventi stebino visus ją pažinojusius. Tikra kovotoja, kasdien įrodžiusi, kad net mažiausiose širdelėse telpa didžiausia drąsa. Ji kovojo tyliai, kantriai, nepaprastai stipriai. Tačiau šiandien jos pavargusi širdelė nusprendė pailsėti...
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Kartais gyvenimas užduoda klausimus, į kuriuos nėra atsakymų. Kodėl išeina tie, kuriuos taip stipriai mylime? Kodėl užgęsta patys ryškiausi spindulėliai? Lieka tik skausmas, ilgesys ir begalė prisiminimų, kurių niekas niekada neatims.
Urte, ačiū už kiekvieną tavo šypseną, už kiekvieną stiprybės pamoką, už šviesą, kurią palikai mūsų širdyse. Tu išmokei mus džiaugtis mažais stebuklais, vertinti kiekvieną akimirką ir tikėti net tada, kai atrodo neįmanoma. Tavo gyvenimas buvo trumpas, bet nepaprastai prasmingas. Tu palikai pėdsaką kiekvieno tave pažinojusio žmogaus širdyje.
Šiandien dangus pasipildė dar vienu angelu. Tikime, kad ten, aukštai, nebėra skausmo, ligų, baimės ir kančios. Tik ramybė, šviesa ir begalinė meilė.
Nuoširdžiausia užuojauta Urtės mamytei, tėčiui, broliui, artimiesiems ir visiems, kurie ją mylėjo. Nėra žodžių, galinčių palengvinti tokį skausmą, tačiau norime, kad žinotumėte – gedime kartu su jumis.
Skrisk lengvai, mažasis angele...
Tavo kova baigėsi, tačiau Tavo šviesa mūsų širdyse degs amžinai“, – rašoma grupėje.
Prašo nesirengti juodai
Atsisveikinti su Urtelės urna bus galima birželio 25 d. (ketvirtadienį) nuo 13 val. Rokiškio laidojimo namuose Kalneliškių g. 12B.
Į amžinojo poilsio vietą Urtelė bus išlydėta birželio 26 d. (penktadienį) 13 val. į Juodupės naująsias kapines.
Šv. Mišios už Urtę bus aukojamos birželio 27 d. (šeštadienį) 12 val. Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčioje.
„Urtė buvo mūsų gyvenimo šviesa, mūsų spindulėlis, todėl šeima labai prašo atsisveikinant nesirengti juodai. Vietoje tamsių drabužių rinkimės šviesias spalvas – tokias, kokia buvo pati Urtė: šviesi, jauki ir kupina meilės.
Taip pat kviečiame atsinešti baltų gėlyčių arba spalvotų žiedų, kurie simbolizuotų jos šviesą, džiaugsmą ir meilę gyvenimui.
Išlydėkime mūsų Urtelę ne gedulo tamsa, o šviesa, kurią ji paliko kiekvieno mūsų širdyje.
Amžinai mūsų širdyse, Urte“, – rašoma „Vilties spindulėlio“ grupėje.
Gyvenimas prasidėjo gimdymo trauma
Kaip anksčiau rašė Lrytas, Urtės sveikatos bėdos prasidėjo nuo gimdymo traumos. Jos mamos nėštumas buvo sklandus. Kai ji atvyko gimdyti, medikai nustebo, kad gimdymas vyksta taip greitai, pradžioje tuo nė netikėjo. Kai pacientę atidžiau apžiūrėjo, paaiškėjo, kad ji pasiruošusi gimdyti, o vaikelis nekvėpuoja.
„Tuomet gydytoja griebė vakuumo aparatą ir vaiką iš manęs tiesiog plėšte išplėšė. Teisme ji gynėsi, kad truktelėjo vakuumą du kartus, bet aš atsimenu, kad tą darė penkis kartus, kol vaiką ištraukė“, – pasakojo Urtės mama Indrė Žigajeva. Netrukus paaiškėjo, kad tokiu būdu gimusio vaiko kaukolė ir vienas kaklo slankstelis lūžęs.
Šeima bandė ieškoti teisybės teisme, bet gydytoja gydytoja buvo išteisinta. Pagrindine mergaitės sveikatos sutrikimų priežastimi oficialiai buvo pripažintas sepsis.
Pagrindinės Urtės diagnozės buvo generalizuota sunkiai gydoma epilepsija, diskinezinis cerebrinis paralyžius, įgimta hidronefrozė, regimųjų nervų subatrofija.
Paprastai aiškinant, Urtė galėjo tik gulėti – negalėjo nei sėdėti, nei, juo labiau, vaikščioti. Rankytes ir kojytes ji pajudindavo tik nevalingai, o ko nors paimti į ranką negalėjo. Ji buvo maitinama per gastrostomą, tai yra, maistas jai švirkštu per specialų vamzdelį įšvirkščiamas tiesiai į skrandį. Kas 20 minučių taip pat reikėjo įlašinti vandens.
Mergaitę nuolat kamavo ligos, ji su mama daug laiko praleisdavo ligoninėje.
Informaciją, kaip sunkiu metu paremti Urtės šeimą, rasite čia.