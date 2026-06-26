„Žvaigždės saugo šiuos mažylius“: jautri lopšinė kviečia prisidėti prie ankstukų palaikymo

Atrodė, kad lopšinė jau sklandė ore
Naujausios lopšinės „Žvaigždele atskrisiu“ melodijos bei žodžių autorė, atlikėja Ieva Zasimauskaitė pasakoja, jog lopšinės jai pirmiausia asocijuojasi su ramybe, jaukumu ir saugumu.
„Man gera jas dainuoti… ir nuostabu, kad galėjau sukurti! Lopšinę kurti buvo labai paprasta, nes atrodo, kad ji jau skraidžiojo kažkur ore ir laukė, o man ją tiesiog reikėjo užrašyti“, – dalijasi dainininkė.
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„Ankstukų lopšinei“ balsą padovanojo atlikėjas Ignas Sinkevičius, o aranžuotę – prodiuseris Faustas Venckus.
I. Zasimauskaitė atvirauja, jog ir jos dukrai Prijai ši lopšinė tapo labai svarbi. „Ji vis prašo manęs paleisti tą lopšinę, „kur dėdė dainuoja apie mane“. Nuostabu, kad jai ši lopšinė tokia asmeniška, tačiau iš tiesų ją rašiau galvodama apie visus pasaulyje anksčiau pasirodžiusius ankstukus“, – pasakoja dainininkė.
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„Lopšinės man asocijuojasi su saugumu, ramybe ir ryšiu. Tai labai švelni, bet kartu ir labai stipri muzikos forma. Tai išties ypatingi kūriniai“, – dalijasi lopšinės atlikėjas bei prekybos tinklo „Maxima“ darbuotojas Ignas Sinkevičius.
Prie gerumo iniciatyvos jis prisijungė paskatintas kolegės, pasidalijusios informacija apie prekybos tinklo viduje vykstančią atranką, kur vienas iš atrankoje dalyvavusių gautų galimybę profesionaliai įrašyti lopšinę, skirtą „Ankstukų“ paramos akcijai.
„Pagalvojau, kad tai labai graži ir prasminga iniciatyva, todėl nusprendžiau dalyvauti. Džiaugiuosi, kad ryžausi – tai buvo vertinga patirtis“, – pasakoja jis.
„Pats įrašinėjimo procesas buvo ramus, net šiek tiek meditatyvus. O šiandien, vos išgirdus lopšinę parduotuvėje, viduje kyla šypsena, atsiranda jausmas, kad prisidedu prie kažko gero, prasmingo ir tikrai reikalingo“, – teigia I. Sinkevičius.
Žinutė tėveliams – niekada nepasiduoti
Paklausti, kokią žinutę šia lopšine norėjo perduoti, atlikėjai dalijosi:
„Norėjau nusiųsti mažylių tėvams ramybės, saugumo ir šilumos jausmą. O šeimoms linkiu stiprybės, kantrybės ir tikėjimo – net ir mažiausi žingsniai yra labai svarbūs, o meilė ir rūpestis daro stebuklus“, – pabrėžia lopšinės „Žvaigždele atskrisiu“ atlikėjas I.Sinkevičius.
„Šia lopšine siekiau perduoti, kad visa visata, Dievulis, gamta ir žvaigždės saugo šiuos mažylius! Kad jie ir jų tėveliai niekada nepasiduotų“, – papildo lopšinės melodijos bei žodžių autorė I. Zasimauskaitė.
Svarbu ne tik parama, bet ir visuomenės dėmesys
Paramos projekto koordinatorė Gintarė Damidavičienė teigia, kad tokie projektai kaip „Ankstukų lopšinės“ leidžia šeimoms, kurioms šiuo metu nelengva, nurimti ir tikėti savo mažyliu.
„Projektą „Ankstukų lopšinės“ sukūrėme iš noro suteikti patiems mažiausiems ir jų šeimoms kuo daugiau ramybės bei švelnumo nuo pirmųjų gyvenimo akimirkų. Moksliniai tyrimai rodo, kad muzika gali turėti teigiamą poveikį kūdikių vystymuisi, miegui ir emocinei būklei, todėl tikime, kad šios lopšinės tampa ne tik gražiu simboliniu gestu, bet ir realia pagalba ankstukams. Tai tarsi tiltas tarp naujos gyvybės ir ją supančio pasaulio – kupinas rūpesčio, artumo ir vilties“, – sako projekto koordinatorė.
Jautri lopšinė buvo skirta pažymėti prekybos tinklo organizuojamos 12-osios, tradicija tapusios gerumo akcijos, skirtos palaikyti anksčiau gimusiems ir sergantiems kūdikiams, pradžią.
Paramos projekto koordinatorė atkreipia dėmesį, jog tokie projektai kaip „Ankstukų lopšinės“ bei „Maxima“ gerumo iniciatyva svarbūs ne tik dėl finansinės paramos, bet ir dėl visuomenės sąmoningumo didinimo.
„Svarbu kalbėti apie ankstukų situaciją ir skatinti žmones prisidėti. Net ir nedidelis indėlis gali turėti reikšmingą poveikį“, – pabrėžia G. Damidavičienė.
„Ankstukų lopšinės“ – tai ankstukus globojančio paramos projekto „Ankstukai“ iniciatyva. I. Sinkevičiaus įdainuota lopšinė šiuo metu skamba visose „Maxima“ parduotuvėse, kviesdama lankytojus paskutinę akcijos savaitę rinktis specialiu akcijos ženklu pažymėtas prekes ir taip prisidėti prie ankstukų bei jų šeimų gerovės.
Klausykite lopšinę „Žvaigždele atskrisiu“: https://www.youtube.com/watch?v=IB2XK4hXKOw
Prisidėti prie „Ankstukų“ gerumo iniciatyvos galima „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvėse, renkantis specialiu akcijos ženklu pažymėtas prekes, aukojant aukų dėžutėse, kurios yra prie tinklo parduotuvėse esančių kasų. „Ankstukų“ gerumo akcija vyksta iki birželio 30 d.
Ieva Zasimauskaitėlopšinėankstukai
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