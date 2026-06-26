Košmaras lopšelyje: kamera užfiksavo, kaip auklėtoja tampė ir kratė vaiką

Įvykis užfiksuotas pirmadienį, likus keliolikai minučių iki 7 valandos ryto, privačiame Opolės lopšelyje „Autobusik“. Apie tai, kaip viskas vyko, žinoma iš įstaigos vaizdo stebėjimo kameros įrašo.
Tampė ir kratė
Lenkijos žurnalistų gautame vaizdo įraše matyti 14 vaikų grupė, žaidžianti su žaislais. Keletas iš jų susibūrę aplink auklėtoją, sėdinčią ant kėdės netoli durų. Tuo metu prie pačių durų stovėjo berniukas su baltais marškinėliais ir tamsiais šortais.
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Dėl nežinomų priežasčių – tikriausiai norėdama atitraukti jį nuo durų – moteris staiga patempė berniuką už rankos taip, kad šis griuvo, nugara trenkdamasis į kėdę. Po akimirkos jis atsistojo ir vėl priėjo prie durų.
Auklėtoja atsistojo, sugriebė mažylį už pečių ir nunešė į vieną iš patalpos kampų. Kažką jam sakydama, ji stipriai jį pakratė. Po keliolikos sekundžių moteris atnešė jam servetėlę, apkabino ir bandė nuraminti. Tuomet nusivedė vaiką į kitą patalpos dalį, paslėptą už baldų. Kas ten vyko, tiksliai nematyti.
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Po kelių minučių ji stipriai sugriebė berniuką už rankos ir taip patempė, kad šis akimirkai pakibo ore, o po to nukrito ant pagalvės. Vėliau vaikas pasviro į priekį ir vos nenugriuvo ant žemės, tačiau auklėtoja paskutinę akimirką jį sugavo.
Kitoje įrašo dalyje matyti tas pats berniukas, sėdintis auklėtojai ant kelių. Moteris su juo kalbėjosi, tačiau po kelių minučių sugriebė jį ranka ties krūtine ir pasodino ant vystymo stalo. Ten ji energingai kratė mažylį.
Tėvai pamatė kraujosruvas
Tos pačios dienos vakarą berniuko tėvai suprato, kad lopšelyje nutiko kažkas blogo. „Maudydamas vaiką pastebėjau smurto žymes – kraujosruvas ant rankų ir krūtinės.
Kitą rytą su žmona peržiūrėjome lopšelio vaizdo įrašą. Vaikas pusvalandį buvo prižiūrimas moters, kuri kasdien jo neauklėja. Ji tampė jį už rankų, kratė taip, kad jo galvytė tabalavo į visas puses“, – pokalbyje su tvn24.pl pasakojo berniuko tėvas.
„Žmona po penkių minučių išėjo iš kabineto, direktorė nepajėgė į tai žiūrėti. Vaikui, laimei, be kraujosruvų, nieko rimto nenutiko.
Tačiau vaikas, kuris prieš metus atsisakė čiulptuko, pradėjo čiulpti nykštį. Kai nelaikome jo ant rankų, jis visą laiką yra prisiglaudęs prie kojos, to anksčiau niekada nedarydavo. Žaisdamas jis kalba apie pirštų rovimą“, – sakė vyras.
Kaip jis sužinojo, auklėtoja buvo atleista antradienį, iškart po tėvų pokalbio su lopšelio vadovybe. Tą pačią dieną tėvai ir įstaigos direktorė apie įvykį pranešė policijai.
Tiria galimą nusikaltimą
Opolės policijos atstovas spaudai Przemysławas Kędzioras patvirtino, kad dėl iš Ukrainos kilusios auklėtojos buvo priimtas pareiškimas dėl galimo nusikaltimo.
Kaip penktadienį informavo Opolės apygardos prokuratūros atstovas spaudai prokuroras Stanisławas Baras, tyrimas vyksta prižiūrint Opolės apylinkės prokuratūrai. „Jis atliekamas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo pavojaus sukėlimo, kurį įvykdė asmuo, privalantis prižiūrėti nukentėjusįjį“, – pranešė jis.
Kalbama apie nusikaltimą pagal Baudžiamojo kodekso 160 straipsnio 2 dalį, už kurį gresia laisvės atėmimas nuo trijų mėnesių iki penkerių metų. Kol kas auklėtojai įtarimai nepareikšti.
„Policijos pareigūnai šiai bylai paėmė vaizdo stebėjimo įrašą. Aiškinsimės įvykio aplinkybes“, – pabrėžė P. Kędzioras. Prokuratūra pranešė, kad šioje byloje jau buvo apklausta įstaigos direktorė.
Auklėtoja atleista iš lopšelio
Lopšelio direktorė Agata Hollek patikino, kad gavusi informaciją apie įvykį įstaiga ėmėsi tyrimo veiksmų ir į situaciją pažiūrėjo „labai rimtai“.
„Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, priimtas sprendimas nedelsiant nutraukti bendradarbiavimą su darbuotoja, su kuria susijusi ši byla“, – perdavė lopšelio vadovė.
Dėl to, kad vaikus prižiūrėjo tik viena darbuotoja, A. Hollek atsakė, jog yra analizuojamos „visos organizacinės aplinkybės, susijusios su grupės funkcionavimu įvykio dieną“.
„Dabartiniame etape aiškinamasi visi klausimai, susiję su priežiūros organizavimu ir personalo darbo eiga. Kol nebus baigti šie tyrimai, išsamesnės informacijos neteiksime ir galutinių vertinimų neformuluosime“, – pridūrė ji.
„Kartu norime pabrėžti, kad nepriklausomai nuo vykdomų tyrimų, mums svarbiausia yra vaikų gerovė. Šeimoms suteikta galimybė pasinaudoti psichologine pagalba, o įstaiga diegia papildomas priemones, skirtas tolesniam saugumo standartų stiprinimui“, – pabrėžė A. Hollek.
Opolės miesto savivaldybės atstovas spaudai Adamas Leszczyńskis nurodė, kad atsižvelgdami į žiniasklaidos pranešimus, valdininkai priėmė sprendimą „atlikti skubų ir išsamų patikrinimą įstaigoje“.
„Anksčiau nebuvome gavę signalų, kad panašios situacijos būtų fiksuotos tiek šiame, tiek kituose Opolės teritorijoje esančiuose lopšeliuose – tiek privačiuose, tiek valstybiniuose.
Be to, miesto savivaldybė, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, atlieka periodinius patikrinimus visose priežiūros ir ugdymo įstaigose, ir iki šiol jie nerodė jokių didesnių pažeidimų ar netinkamo auklėtojų elgesio“, – pažymėjo A. Leszczyńskis.
Parengta pagal tvn24.pl