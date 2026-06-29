Baltijos jūra pasiglemžė tėvą, bandžiusį gelbėti savo vaikus

Nelaimės metu paplūdimyje kabojo raudona vėliava, draudžianti maudytis. Vaikus pavyko ištraukti į krantą, tačiau pats 42 metų vyras dingo po vandeniu.
Tragedija įvyko sekmadienį po 15 valandos. Pirminiais policijos duomenimis, 42 metų vyras pastebėjo, kad du jo paaugliai vaikai tolsta nuo kranto linijos. Jis nusprendė reaguoti ir įbrido į vandenį, kad parplukdytų juos atgal.
„Viskas prasidėjo nuo šio vyro vaikų gelbėjimo operacijos. Jis kartu su broliu šoko į vandenį.
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Vaikus pavyko ištraukti į krantą, tačiau, deja, gelbėtojas pats tapo gelbėjamuoju“, – sakė Sebastianas Kluska iš Jūrų paieškos ir gelbėjimo tarnybos.
Reanimacija nepadėjo
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Po maždaug 10 minučių paieškų vyrą pavyko rasti po vandeniu.
„Vaikai saugiai grįžo į krantą, tačiau 42 metų vyro gyvybės, nepaisant pradėto gaivinimo, išgelbėti nepavyko“, – teigė policijos komisariato atstovė spaudai Izabela Kik.
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Įvykio vietoje, prižiūrint prokurorui, dirbo policijos pareigūnai, kurie aiškinosi tikslias šio tragiško įvykio aplinkybes.
Nelaimės metu Miedzyvodėje galiojo draudimas maudytis (kabojo raudona vėliava). Be to, paplūdimio dalyje, kurioje įvyko tragedija, nebudėjo gelbėtojai.
Tragiškas sekmadienis
Policijos duomenimis, sekmadienį Lenkijoje nuskendo net 17 žmonių. Tai didžiausias per vieną parą užfiksuotas nuskendusiųjų skaičius nuo metų pradžios. Iš viso per birželio mėnesį nuskendo 55 žmonės.
„Rūpinkitės savo ir kitų saugumu. Jūsų apdairumas gali išgelbėti gyvybę“, – savo įraše platformoje „X“ pabrėžė Lenkijos policija.
Pirmadienį iki 20 valandos galioja trečiojo (aukščiausio) laipsnio įspėjimai dėl karščio šiose vaivadijose: Kujavijos Pamario, Mazovijos, Liublino, Lodzės, Opolės, Silezijos, Šventojo Kryžiaus, Pakarpatės, beveik visoje Mažosios Lenkijos vaivadijoje ir dalyje Pamario, Varmijos Mozūrų, Žemutinės Silezijos, Didžiosios Lenkijos bei Palenkės vaivadijų.
Dienos metu teritorijose, kuriose galioja šie įspėjimai, prognozuojama 35–39 laipsnių karščio temperatūra, o naktį – nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos.
Šiaurinėje ir vakarinėje šalies dalyse, kur termometro stulpeliai dieną gali pakilti iki 34 laipsnių, o naktį – iki 23 laipsnių šilumos, galioja antrojo laipsnio įspėjimai.
Parengta pagal tvn24.pl