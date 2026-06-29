Mokslinis tyrimas: tėvai turėtų imti ilgesnes tėvystės atostogas, kad išvengtų depresijos

Stokholme įsikūrusio Karolio instituto ir Honkongo mokslo ir technologijų universiteto medicinos mokslininkai nustatė, kad tarp tėvų, kurie ima 14–40 savaičių atostogas, „žymiai rečiau pasireiškia depresijos požymiai“ nei tarp tų, kurie išeina ne daugiau kaip keturių savaičių atostogų.
Daugiau nei 700 tėvų Švedijoje pusantrų metų stebėjusi mokslininkų komanda priėjo išvadą, kad nepaisant to, jog jų tyrimas buvo stebėjimo pobūdžio, panašu, kad „ilgesnis buvimas namuose padeda tėvams užmegzti artimesnį ryšį su vaiku, jaustis užtikrinčiau tėvystės vaidmenyje ir sukurti kasdieninę rutiną“, taip sumažinant depresijos tikimybę.
Tyrimas buvo paskelbtas 2026 m. pradžioje žurnale „American Journal of Public Health“ kartu su tyrimu, kurį atliko komanda iš JAV Šiaurės Vakarų universiteto ir Čikagos Ann ir Roberto H. Lurie vaikų ligoninės. Jų analizė parodė, kad tėvai, paėmę neapmokamas atostogas, „58 proc. dažniau pranešdavo apie nerimo simptomus, palyginti su tėvais, paėmusiais apmokamas atostogas“.
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Tuo metu tie, kurie norėjo paimti atostogas, tačiau to padaryti negalėjo, „dažniau patirdavo tiek depresijos, tiek nerimo simptomus“, pranešė JAV įsikūrusi komanda. Dažniausiai minimas motyvas, dėl kurio tėvai sutrumpindavo atostogas po vaiko gimimo, buvo finansinės priežastys.
„Apibendrinant galima pasakyti, kad psichinė sveikata ir tėvystės atostogos yra tarpusavyje susijusios“, – teigė Šiaurės Vakarų universiteto pediatrijos ir medicinos socialinių mokslų profesorius bei Lurie ligoninės pediatras Craigas Garfieldas.
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„Tėvystės atostogos nėra tik nauda, kurią suteikia darbovietė. Tai visuomenės sveikatos klausimas, galintis turėti didelį poveikį šeimoms ir vaikams“, – paaiškino C. Garfieldas, remdamasis daugiau nei 4,2 tūkst. tėvų iš JAV Ohajo valstijos apimančio tyrimo duomenų analize.
„Nepaisant to, kad tėvų vaidmuo ankstyvojo vaiko vystymosi etape vis labiau pripažįstamas, politika ir darboviečių normos dažnai neatitinka jų poreikių“, – teigiama tyrime, kuriame taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad tėvystės atostogos, palyginti su motinystės atostogomis, paprastai yra nuvertinamos.
„Teisingai apmokamos tėvystės atostogos gali sustiprinti psichinę sveikatą, o tai išryškina vieną visuomenės sveikatos politikos priemonę pagerinti tėvų ir šeimų gerovę“, – savo straipsnyje pabrėžė mokslininkų komanda.
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