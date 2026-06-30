Liūdniausia vieta Lietuvoje: tarp niekam nereikalingų mirusiųjų atgulė ir naujagimis

„Net ir tada, kai gyvenimo pabaigoje žmogus lieka vienas, jo išlydėjimas neturi būti be vardo, be maldos, be pagarbos“, – yra sakęs kunigas Ričardas Doveika.
Šiandien atsisveikinime dalyvavo kunigas Edvard Rynkevič, „Caritas“ organizacijos atstovai, joanitų bendruomenės nariai, Eucharistinio Jėzaus seserys, Marijos radijo savanorės, Marijos legionieriai, Karveliškių kapinių administracijos atstovai ir tie, kuriems svarbu, kad kiekvienas žmogus būtų palydėtas oriai.
„Tokiomis dienomis ypač aiškiai suprantame, kad pagarba žmogui nepriklauso nuo to, kiek artimųjų susirenka prie kapo. Ji prasideda nuo sprendimo nelikti abejingiems.
Liūdna tikrovė: kaip prižiūrimi vienišų žmonių ir benamių kapai?
Uždegta žvakė, malda, vardas ant plokštės, tylus pabuvimas šalia – tai nedideli gestai, tačiau jie liudija labai daug: kiekvienas žmogus turėjo savo istoriją, kiekvienas nusipelno būti palydėtas pagarbiai, ilsėtis ramybėje, – sako Laidojimo paslaugų centro darbuotojai.
Laidojimo paslaugų centras vienišus asmenis Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis laidoja keturis kartus per metus (kovą, birželį, rugsėjį ir gruodį) nuo 2021 metų.
Neįprastos laidotuvės Vilniaus kapinėse: jautriai išlydėti tie, kurių nėra kam palaidoti
Vilniaus mieste vieniši žmonės laidojami Karveliškių kapinėse.
Iš viso šiais metais Vilniuje palaidoti 34 vieniši žmonės: pirmąjį ketvirtį – 25, antrąjį – 9. 2025 m. per tą patį laikotarpį buvo palaidotas 31 vienišas asmuo: pirmąjį ketvirtį – 17, antrąjį – 14.
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Per šių metų pirmąjį pusmetį, kaip ir per tą patį 2025 m. laikotarpį, nebuvo nė vieno neatpažinto asmens – visų mirusiųjų tapatybės buvo nustatytos.
Jei tiksliai nežinote, ar Jūsų vienišas artimasis, draugas ar kaimynas buvo palaidotas, galite kreiptis į Laidojimo paslaugų centrą telefonu +370 600 65555. Dirbame visą parą.