Siaubas muzikos festivalyje: elektroninės muzikos šventėje rastas naujagimio lavonas

Kūdikio kūną rado darbuotojas, atlikęs įprastą techninę priežiūrą „Electric Forest“ festivalio kempingo teritorijoje JAV Mičigano valstijoje, ir liko sukrėstas.
Keturių dienų festivalis, prasidėjęs ketvirtadienį, vyko „Double JJ Ranch“ rančoje Rotberyje, jame pasirodė dešimtys elektroninės šokių muzikos diskžokėjų.
Policija apie šį kraupų radinį pranešė sekmadienį – paskutinę festivalio dieną – ir kreipėsi į lankytojus, kurie galbūt pastebėjo ką nors neįprasto.
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Pareigūnai neatskleidė tikslaus kūdikio amžiaus ar kitos papildomos informacijos apie įvykį, tačiau pridūrė, kad tiesioginio pavojaus visuomenei nėra.
„Esame dėkingi visuomenei už bendradarbiavimą ir, gerbdami tyrimą bei nukentėjusiuosius, prašome žmonių vengti spekuliacijų socialiniuose tinkluose“, – socialinėje erdvėje teigė valstijos policija.
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Oficialioje „Electric Forest“ „Instagram“ paskyroje taip pat buvo išplatintas pareiškimas dėl šios tragedijos: „Miško šeima, mums be galo skaudu dalytis su jumis šiomis sunkiomis naujienomis.
Mičigano valstijos policija toliau tiria šį tragišką įvykį, todėl prašome padėti, jei tik kuo nors galite.
Festivalio organizatoriams plyšta širdis, ir mes žinome, kad mūsų Miško šeimai – taip pat.“
Ši tragedija įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Vokietijoje, prie upės, buvo rastas negyvas trijų mėnesių kūdikis.
Dijana L. dabar yra kaltinama savo sūnaus Adriano nužudymu ir jo kūno palikimu Rankbacho pakraštyje, Badeno-Viurtembergo žemėje.
Ji policijai teigė, kad kūdikis buvo pagrobtas iš vežimėlio, tačiau pareigūnai nerado jokių įrodymų, patvirtinančių pagrobimo versiją.
Vėliau berniukas buvo rastas už maždaug pusės kilometro nuo jų namų, o įtarimai iškart krito moteriai (minimai kaip Ms L.).
Ji tikino, kad buvo nusivedusi jį į „Rewe“ prekybos centrą, esantį netoli jų namų Malmsheimerio gatvėje.
Kūdikio močiutė leidiniui „Bild“ pasakojo: „Mano dukra grįžo iš parduotuvės, nešina pirkinių krepšiais, ir norėjo juos užnešti į antrą aukštą.“
Ji paliko berniuką vežimėlyje ant šaligatvio priešais namą, tačiau teigė, kad grįžusi jo neberado.
Vos tik gavus pranešimą apie dingusį asmenį, iškart buvo pradėta masinė paieška.
Teritorijai apieškoti buvo pasitelkti dronai, sraigtasparniai, ugniagesiai ir 40 šunų, ieškojusių bet kokių dingusio kūdikio pėdsakų.
Regione tvyrojęs didelis karštis paieškai suteikė papildomo siaubo.
Operacijoje dalyvavo ir palaikų paieškos šunys, išmokyti užuosti pradedančius irti kūnus.
Policija pradėjo paiešką nuo nusikaltimo vietos ir judėjo į išorę.
Paieška buvo nutraukta, kai kitą dieną, birželio 19-ąją, buvo rastas miręs kūdikis.
Žinia apie šį dingimą sukrėtė 18 tūkstančių gyventojų turintį miestelį.
Parengta pagal thesun.co.uk