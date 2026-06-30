Šiauliuose – daugiau nei 5 tūkst. žmonių subūręs festivalis „Vaikai yra vaikai“

Visą popietę festivalio lankytojai galėjo mėgautis koncertais su tokiais atlikėjais kaip Rokas Yan, Rolandas Janušas, Laura Remeikienė. Taip pat kūrybinėmis dirbtuvėmis, edukacinėmis veiklomis, susitikimais su globėjais ir globos centrų specialistais.
Vienu ryškiausių renginio akcentų tapo masinis apsikabinimas, atspindintis šių metų festivalio šūkį – apkabink vaikystę. Buvo siekiama masiškiausio apsikabinimo rekordo. Rekordo idėja – apsikabinimas yra santykis ir emocinių vaiko poreikių atliepimas. Lietuvoje yra vaikų, kuriems reikalingi globėjai, su kuriais vaikas jaustųsi, kad kažkam priklauso, yra matomas, reikalingas, nuramintas ir apkabintas ranka ar žodžiu.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, tokie renginiai ne tik suburia globojančias šeimas, bet ir padeda visuomenei geriau suprasti, kodėl kiekvienam vaikui svarbu augti šeimoje.
„Šis festivalis – tai padėka žmonėms, kurie atveria savo namus ir širdis vaikams, netekusiems tėvų globos. Kartu tai ir priminimas visai visuomenei, kad kiekvienas galime prisidėti prie to, jog kuo daugiau vaikų augtų mylinčioje, saugioje ir palaikančioje šeimos aplinkoje. Džiaugiuosi turėjusi progą pabendrauti su tiek daug žmonių, kurie savo nuoširdumu puikiai parodo, kad vaikų globa Lietuvoje yra svarbi ir visiems rūpima“, – sako ji.
Šiais metais per vaikų globos savaitę buvo pradėta kampanija – „Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų“. Ji kviečia praplėsti supratimą apie vaikų globą, griauti mitus apie vaikų elgesį ir skatinti žmones svarstyti globėjo vaidmenį.
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Visą savaitę įvairiuose šalies miestuose vyko susitikimai su globėjais, atvirų durų dienos globos centruose, diskusijos, edukacijos ir bendruomenių renginiai, skirti parodyti, kad globa prasideda nuo atviro požiūrio ir noro padėti vaikui augti šeimoje.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės teigimu, gausus žmonių dalyvavimas festivalyje Šiauliuose ir aktyvus įsitraukimas į visos savaitės renginius puikiai parodo, kad visuomenė vis labiau atsiveria pokalbiui apie vaikų globą.
„Didžiausias šių metų Globos savaitės laimėjimas – nuoširdūs, šilti ir supratingi žmonės. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris prisidėjo prie renginių organizavimo, juose dalyvavo, domėjosi globa ar tiesiog atėjo palaikyti globojančių šeimų. Šiauliuose vykęs festivalis dar kartą parodė, kad visuomenė vis labiau atsiveria pokalbiui apie vaikų globą. Kuo daugiau kalbėsime, dalinsimės patirtimis ir griausime stereotipus, tuo daugiau vaikų turės galimybę augti saugioje ir mylinčioje šeimoje“, – sako I. Skuodienė.
Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos Ramutės Pilypienės teigimu, galimybė šiemet Šiauliuose surengti baigiamąjį Globos savaitės festivalį miestui buvo didelis įvertinimas, kuris, tikimasi, paskatins dar daugiau Šiaulių regiono žmonių domėtis vaikų globa ir įsitraukti į jos puoselėjimą. „Šiauliams buvo didelė garbė šiemet priimti baigiamąjį Globos savaitės festivalį. Džiaugiamės matydami, kaip mūsų miestas tapo vieta, kur susitiko globojančios šeimos, specialistai ir žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių, o šiauliečiai turėjo galimybę daug daugiau sužinoti apie vaikų globą. Tokie renginiai stiprina bendruomeniškumą, skatina atviriau kalbėti apie vaikų globą ir primena, kad kiekvienas vaikas nusipelno augti saugioje ir mylinčioje šeimoje. Tad globėjai yra tie žmonės, kurie į savo namus įsileidžia vaiką tam, kad padėtų jam vėl patikėti pasauliu ir suteiktų sparnus skrydžiui į gyvenimą, nes užauginti vaiką geresniu žmogumi, nei esi pats, yra didžiausia gyvenimo prasme ir dovana visuomenei“, – sako R. Pilypienė.
Globos savaitės renginiuose visoje Lietuvoje svarbiausias dėmesys buvo skiriamas žmonėms, kurie kasdien savo darbais ir pavyzdžiu kuria saugesnę vaikystę be tėvų globos likusiems vaikams. Būtent globėjų istorijos, patirtys ir atviri pokalbiai su visuomene tapo vienu svarbiausių šių metų savaitės akcentu.
Viena iš festivalio dalyvių, jau 18 metų globotoja esanti Janina Jankauskienė sako, kad tokie renginiai svarbūs ne tik visuomenei, bet ir pačioms globojančioms šeimoms.
„Tokiuose renginiuose supranti, kad nesi vienas. Čia susitinkame su kitais globėjais, globos centrų specialistais, pabūname kartu, pasidalijame patirtimis ir tiesiog jaučiame vieni kitų palaikymą. Labai svarbu, kad tokie festivaliai suburia ne tik globojančias šeimas, bet ir visą bendruomenę. Kuo daugiau žmonių skirs dėmesio vaikams, kuriems šiandien labiausiai reikia meilės, rūpesčio ir saugumo, tuo daugiau jų turės galimybę užaugti mylinčioje šeimoje“, – sako ji.
Viliamasi, kad visoje Lietuvoje vykę Globos savaitės renginiai bei festivalis Šiauliuose paskatins dar daugiau žmonių pasidomėti globa ir ryžtis žengti pirmąjį žingsnį.
Renginiai ir festivalis stiprina draugystę bei augina ir plečia bendruomenę, tad organizatoriai tikisi, kad ir ateityje Globos savaitė išliks proga ne tik padėkoti globojančioms šeimoms, bet ir kasmet įkvėps vis daugiau žmonių atverti savo namų duris vaikams, kuriems labiausiai reikia saugių namų.
Šiuo metu, remiantis 2026 m. gegužės mėnesio duomenimis, šeimos aplinkoje (pas budinčius ir nuolatinius globotojus, globėjus, šeimynose) auga 4633, o ne šeimos aplinkoje (šeiminiuose namuose) – 938 vaikai. Lietuvoje šiuo metu yra 255 budintys ir 57 nuolatiniai globotojai, 56 šeimynos ir 3070 globėjų šeimų, kuriose auga tėvų globos netekę vaikai.
VaikaiJūratė ZailskienėŠiauliai
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