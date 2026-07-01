Pas tėvą ir jo draugę apsigyvenusi paauglė džiaugėsi neilgai: prasidėjo žiauri prievarta

Britė moksleivė su savo biologiniu tėvu buvo susitikusi vos prieš kelis mėnesius. Iš pradžių viskas atrodė nuostabu – iš pažiūros rūpestingas tėvas džiugino ją dovanomis, pirko maistą išsinešti ir net perdažė jos kambarį rožine spalva.
Jo partnerė, 30-metė Sophie, atrodė ne mažiau maloni – ji netgi pareiškė, kad laiko Demi savo dukra.
Paauglei iš Derbio, kurios vaikystė buvo sunki, tai buvo ypatinga akimirka – ji tikėjosi pagaliau atrasti stabilumą, tačiau po kelių mėnesių laimingi namai virto pragaru.
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Naudodamasis pasitikėjimu, jos pačios tėvas pradėjo prieš ją seksualiai smurtauti... o netrukus prie jo prisijungė ir jo mergina.
Išskirtiniame interviu leidiniui „The Sun“ dabar jau 18-metė Demi pasakojo: „Jie pavertė mano gyvenimą pragaru, prievartavo mane kasdien. Net dabar aš draskausi per miegus, susižalodama pati save, nes kovoju su tariamais užpuolikais.“
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Demi, kuri pati nusprendė atsisakyti teisės į anonimiškumą, prisimena, kad jai buvo 15 metų, kai ji surado savo tėvą.
Ji sakė: „Man visada sakydavo, kad jam nerūpėjo būti tėvu, bet turėjau tuo įsitikinti pati. Suradau jį „Facebook“ platformoje per jo partnerę ir mes susitikome Derbio centre.
Pirmasis įspūdis buvo toks – jis beprotiškai panašus į mane, tai net gąsdino. Jis buvo triukšmingas ir ekstravertas, visai kaip aš.
Jis man sakė, kad norėjo būti mano gyvenimo dalimi, bet jam nesusiklostė santykiai su mano mama. Nusprendžiau suteikti jam antrą šansą.“
Po kelių dienų Demi liko be gyvenamosios vietos ir kreipėsi pagalbos į M. Wardą.
Ji pasakojo: „Jis pasakė, kad galiu apsistoti pas jį ir Sophie. Jie turėjo dviejų kambarių butą, atlaisvino svečių kambarį ir nudažė jį rožine spalva.
Jie lepino mane maistu, naujais drabužiais ir girdė degtine, tuo aš, būdama 15 metų, džiaugiausi.
Buvau sužavėta, kad radau tėvą, pasitikėjau juo, maniau, kad kuriame ryšį. Mano vaikystė buvo sunki, todėl tai atrodė kaip nauja pradžia.“
Vos po mėnesio M. Wardas pareiškė Demi, kad ji yra „seksuali“ ir „patraukli“, o tada ją pabučiavo.
Ji sakė: „Jaučiausi labai nepatogiai, bet tuo pat metu galvojau, ar tik neperdedu. Maniau, galbūt tai normalu. Atrodė, kad jam ir Sophie tai buvo visiškai priimtina, todėl ir man pasirodė, kad viskas gerai.“
Po vakarėlio bute, skirto Demi 16-ajam gimtadieniui 2024 m. kovo mėnesį, M. Wardas pareiškė galintis daryti ką nori ir ją išžagino.
Jis vadino ją savo „bobše“ ir vertė bute vaikščioti su atvirais drabužiais.
Ji pasakojo: „Gavau žinutę iš Sophie, kurioje ji rašė, kad tėvas teigia, jog aš su juo draugauju. Man apsivertė skrandis. Nežinojau, ką daryti.“
Po to ji buvo verčiama rengtis jo pirktais drabužiais ir su juo santykiauti beveik kasdien.
Demi sakė: „Ilgą laiką buvau pasimetusi. Anksčiau neturėjau tėvo, todėl galvojau, ar tai normalu.
Kai jam pasipriešindavau, jis imdavo smurtauti. Neturėjau kur eiti, išskyrus vaikų globos namus. Buvau ten įstrigusi.“
Prievarta nuolat stiprėjo, o Demi jautėsi išsigandusi ir sutrikusi.
Ji pasakojo: „Mokykloje turėjau bėdų, visada buvau pikta. Bandžiau nuo jo gintis, bet jis buvo daug stipresnis. Kartą jam pasipriešinau, kilo didžiulis ginčas, pasakiau, kad jo elgesys yra neteisingas.
Jis puolė mane su virtuviniu peiliu ir įpjovė man į nugarą. Žaizda buvo paviršinė, bet stipriai kraujavo, o man nebuvo leista kreiptis į medikus. Tada supratau, kad turiu tylėti.
Be to, neturėjau kur eiti, buvau įstrigusi. Žinojau, kad jei pranešiu apie tai, kas vyksta, pateksiu į globos namus. Tarp tų baisių akimirkų jis būdavo man geras, ir tai mane klaidino. Pradėdavau abejoti, ar jis tikrai toks blogas, kaip man atrodė.“
Kai Demi jau manė, kad gyvenimas nebegali pablogėti, prie prievartos prisidėjo ir Sophie.
Ji sako: „Ant sofos žiūrėjome „Eastenders“, ir ji pradėjo mane liesti. Atėjo tėvas ir prisijungė. Žvelgiant atgal, jie viską buvo suplanavę. Buvau visiškai bejėgė.“
Baigusi mokyklą Demi mokėsi kirpėjos amato, tačiau dėl patirtos traumos turėjo palikti darbą.
Tuomet, 2025 m. kovo mėnesį, M. Wardas ir S. Eason buvo suimti dėl kito, nesusijusio nusižengimo, o Demi apsistojo pas šeimos draugę.
Ji pasakojo: „Būdama ten palūžau ir papasakojau draugei apie patirtą prievartą. Ją ištiko toks šokas, kad net supykino. Ji iškvietė policiją. Buvo toks palengvėjimas išgirsti ką nors sakant, kad tai, kas vyko, buvo neteisinga.“
Pora iš pradžių neigė savo kaltę, tačiau policija jų telefonuose rado įrodymų, įskaitant vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip M. Wardas seksualiai išnaudoja miegančią Demi.
M. Wardas pripažino kaltę dėl šešių seksualinio pobūdžio veiksmų su jaunesniu nei 18 metų šeimos nariu epizodų ir dviejų nepadorių vaizdų, susijusių su vaiku, kūrimo bei platinimo epizodų.
S. Eason pripažino kaltę dėl keturių seksualinio pobūdžio veiksmų su jaunesniu nei 18 metų šeimos nariu epizodų.
Birželio 12 d. jie stojo prieš Derbio Karūnos teismą, kur teisėjas M. Wardui skyrė 15 metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, o S. Eason – dvejus metus ir aštuonis mėnesius.
Porai taip pat buvo išduoti neterminuoti orderiai dėl seksualinės žalos prevencijos, neterminuoti apsaugos nuo persekiojimo orderiai Demi atžvilgiu, taip pat jie privalės neterminuotai registruotis policijoje.
Dabar Demi drąsiai žengia į priekį; ji susirado naują partnerį ir nori susitelkti į pagalbą kitiems prievartą išgyvenusiems žmonėms.
Ji sako: „Kadangi mano tėvo taip ilgai nebuvo mano gyvenime, buvau jį iškėlusi ant pjedestalo.
Dabar pagaliau matau jį tokį, koks jis yra. Jis nusipelnė kiekvienos savo bausmės minutės, ir aš džiaugiuosi, kad kiti vaikai nuo jo yra saugūs.
Kai tai vyko, jaučiausi labai izoliuota. Negalėjau niekam patikėti savo paslapties. Jaučiau didžiulę gėdą.
Dabar suprantu, kad neturiu dėl ko graužtis, ir didžiuojuosi, jog ištempiau šią teismo bylą iki pat galo.
Prabylu garsiai, nes nukentėjusieji neturėtų jausti jokios gėdos ar kaltės. Mums reikia balso.“
Bylą tyrusi detektyvė Gabrielle Rouse sakė: „Demi yra nepaprastai drąsi ir atkakli jauna moteris, kuri kovojo už teisingumą, nors neturėjo patikimos paramos aplinkui.
Prievarta, kurią Demi patyrė iš savo pačios tėvo ir moters, kurią laikė motina, yra daugiau nei sukrečianti.
Nė vienas vaikas neturėtų patirti to, ką išgyveno Demi.
Jos drąsa neišblėso per visą policijos tyrimą ir teismo procesą, o tai nukentėjusiems nuo prievartos gali būti nepaprastai sunku.
Noriu padėkoti Demi už tai, kad padėjo mums ištirti bylą ir pasiekti teisingumą jos vardu. Tik jos dėka M. Wardas ir S. Eason dabar atlieka laisvės atėmimo bausmes kalėjime, kur negalės nuskriausti jokių kitų vaikų.
Žinau, kad Demi sprendimas prabilti viešai ir atsisakyti automatinio anonimiškumo buvo tai, dėl ko ji buvo tvirtai įsitikinusi nuo pat pradžių, ir aš žaviuosi jos pasiryžimu pasidalyti savo istorija bei leisti mums pranešti apie kraupius M. Wardo ir S. Eason nusikaltimus.“
Parengta pagal thesun.co.uk