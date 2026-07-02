Nuo populiarėjančio socialinių tinklų iššūkio mirė 15-metė: siunčia žinią visiems tėvams

Inido gyventojo Richardo Pressono 15-metė dukra Leah ligoninėje kovojo už savo gyvybę. Ji ten buvo nugabenta prasidėjus traukuliams, kuriuos sukėlė dalyvavimas vadinamajame „Benadrylo iššūkyje“. „TikTok“ platformoje perteklinis vaistų nuo alergijos „Benadryl“ vartojimas yra reklamuojamas kaip būdas patirti haliucinacijas.
Dabar R. Pressonas įspėja kitus tėvus apie pavojus, slypinčius tokiuose internetiniuose „iššūkiuose“.
„Tiesiog noriu, kad visi apie tai žinotų ir galėtų šviesti savo vaikus, – sakė jis. – Šie iššūkiai yra tiesiog kvaili, todėl vaikus reikia šviesti, kad tai daugiau nepasikartotų.“
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Šis iššūkis, kurio metu žmonės vartoja pavojingai dideles vaistų nuo alergijos dozes, kad patirtų apsvaigimą su haliucinacijomis, pirmą kartą pasirodė 2020 m., tačiau pastarosiomis savaitėmis vėl sparčiai populiarėja.
Leah kovojo už gyvybę po to, kai išgėrus šių vaistų, kurie Amerikoje parduodami be recepto asmenims nuo 18 metų, jai prasidėjo traukuliai.
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Nors šeima turėjo vilties, vėliau jos tėvas R. Pressonas patvirtino, kad paauglė mirė, kai birželio 14 d. jai buvo konstatuota smegenų mirtis.
Vaikų psichiatras dr. Chandleris Hicksas teigė, kad vaikai dažnai nesuvokia socialinių tinklų tendencijų pavojaus, todėl pokalbiai su jais turi būti nuolatiniai.
„Jei jūsų vaikas naudojasi „iPad“, „Roblox“ ar kitais žaidimų įrenginiais, jį gali pasiekti blogi dalykai, todėl turėtumėte pradėti kalbėtis nuo mažens“, – sakė organizacijos „OU Health“ vaikų psichiatras Ch. Hicksas.
Jis taip pat pridūrė, kad gali būti naudinga nustatyti ekrano laiko ribojimus arba nakčiai išmaniuosius įrenginius padėti į šalį.
„Iš dalies priežastis gali būti tiesiog naivumas, jaunystė ir pasekmių nesuvokimas. Kita dalis – dėmesio siekimas, o dalis – susiję su bendraamžių spaudimu“, – sakė Ch. Hicksas.
Kitas jo patarimas – stebėti savo vaiko elgesio pokyčius. Ch. Hicksas rekomendavo suklusti ir pasidomėti, jei vaikas pradeda izoliuotis, keičiasi jo draugų ratas arba ėmė prastėti pažymiai.
Prieš kelias dienas Pressonų šeima surengė Leah atminimo pagerbimo ceremoniją, kad prisimintų jos mylinčią asmenybę ir pasidalintų prisiminimais.
Socialinio tinklo įraše R. Pressonas rašė: „Ačiū visiems, kurie susisiekė, meldėsi, palaikė mus ir mylėjo Leah visą tą laiką. Jūsų gerumas reiškia daugiau, nei galima išreikšti žodžiais. Visada mūsų širdyse, Leah.“
Parengta pagal nypost.com, wiproud.com
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