Vasara su vaikais: praktiški būdai išlaikyti darbo ir žaidimų pusiausvyrą namuose

Ypač vidurvasarį, kai stovyklų ir atostogų grafikai ne visada sutampa su darbo ritmu, namai vienu metu tampa ir klase, ir žaidimų aikštele, ir biuru. Nors universalaus balanso recepto nėra, tinkamai suplanuota namų erdvė gali padėti suderinti skirtingus šeimos poreikius.
Pasak Mortos Bučinskienės, IKEA Interjero dizaino departamento vadovės, vos keli tikslingi sprendimai namuose gali padėti šeimoms vasaros laikotarpį išgyventi kur kas lengviau.
„Vasarą namai vienu metu atlieka daugybę funkcijų, todėl svarbu, kad jie būtų lengvai prisitaikantys prie besikeičiančių šeimos poreikių.
Pasidalijo patarimais renkantis vaikų vasaros stovyklą: reikia atkreipti dėmesį į du dalykus
Net ir nedideli erdvių organizavimo sprendimai padeda sumažinti kasdienį chaosą bei gerokai palengvina šeimos rutiną per ilgas vasaros atostogas“, – sako M. Bučinskienė.
Vietoje vienos didelės žaidimų zonos – kelios veiklų erdvės
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Vienas esminių principų – užuot leidus žaislams, žaidimams ir kūrybinėms priemonėms pasklisti po visus namus, interjero dizainerė rekomenduoja vaikams namuose įrengti kelis nedidelius veiklų kampelius su iš anksto paruoštomis priemonėmis.
Specialistai pastebi, kad vaikai kur kas dažniau savarankiškai įsitraukia į veiklą, kai aiškiai mato, ką gali nuveikti.
„Žema lentyna su atviromis dėžėmis leidžia vaikams patiems pasirinkti veiklą ir, baigus žaisti, lengvai susitvarkyti. Taip pat verta kas kelias dienas pakeisti dalį žaislų, padedant juos skirtingose vietose – taip net gerai pažįstami daiktai vaikams vėl pasirodo nauji ir įdomūs“, – pataria dizainerė.
M. Bučinskienė siūlo namuose įrengti paprastas veiklų stoteles: piešimo kampelį su popieriaus ritiniais, kreidelėmis ir lengvai nuplaunamomis kūrybos priemonėmis;
skaitymo erdvę su minkštomis pagalvėlėmis, pledu ir vaikų akių lygyje išdėliotomis knygomis; konstravimo zoną su dėžėmis kaladėlėms bei konstruktoriais;
kūrybinį krepšelį, pripildytą lipdukų, iš anksto prikarpytos lipnios juostos ir perdirbamų medžiagų, pavyzdžiui, kartoninių pakuočių.
Sukurkite vaikams jų pačių darbo vietą
Jei tėvai dirba iš namų, vaikai dažnai nori juos mėgdžioti. Nedidelis vaikiškas stalas su kėdute ir pieštukams, popieriui bei kitoms kūrybinėms priemonėms skirtais staliniais daiktų laikymo reikmenimis gali tapti savotišku „mini biuru“, kuriame vaikai „dirba“ kartu su tėvais.
„Vaikai mokosi stebėdami savo tėvus, todėl suteikus jiems galimybę užsiimti panašia veikla šalia, lengviau rasti pusiausvyrą tarp darbo ir bendravimo.
Kol suaugusieji dalyvauja susitikimuose ar atsakinėja į laiškus, vaikai gali piešti, statyti, dėlioti dėliones ar kurti savo projektus netoliese“, – sako M. Bučinskienė.
Leiskite vaikams nuobodžiauti
Daugelis tėvų jaučia spaudimą visą laiką užimti vaikus įvairiomis veiklomis, tačiau specialistai pabrėžia, kad nuobodulys taip pat gali būti naudingas.
Kai kiekviena minutė nėra suplanuota, vaikai tampa kūrybiškesni ir savarankiškesni, dažniau patys sugalvoja žaidimų.
Tam padeda lengvai pasiekiamos priemonės spontaniškai veiklai – vežimėlis su dailės reikmenimis, krepšys stalo žaidimams ar kompaktiška spintelė dėlionėms ir konstruktoriams.
Tuomet vaikai gali patys pasirinkti, kuo užsiimti, ir jiems nebereikia nuolatinio suaugusiųjų įsitraukimo.
Lankstumas namuose reikalingas ir iš namų dirbantiems tėvams, kad visada būtų galima matyti, ką veikia mažieji. Todėl į savo darbo vietą verta pažvelgti lanksčiau ir įsirengti ją tokią, kurią būtų galima nesunkiai perkelti.
„Vietoje darbo prie vieno stalo galima naudoti nešiojamojo kompiuterio stovus, nedidelius šoninius staliukus ar mobilius vežimėlius, kurie leidžia lengvai persikelti į kitą namų vietą ir būti arčiau mažųjų.
Tai suteikia daugiau laisvės namuose vienu metu ir stebėti vaikus, ir atsakinėti į laiškus svetainėje ar virtuvėje bei judėti po namus dienos eigoje“, – dalijasi interjero dizainerė.
Ji taip pat rekomenduoja dar vakare vaikams paruošti kelias veiklas kitai dienai. Taip perėjimai tarp darbo ir laiko su šeima tampa sklandesni ir kelia mažiau iššūkių.
Raskite laiko judėjimui kartu
Vasarą namuose verta numatyti vietos ne tik ramioms veikloms, bet ir aktyviam judėjimui.
Tam nereikia daug – pakanka sulankstomo kilimėlio, minkštų pagalvių, žaidimų palapinės ar žaislinio tunelio. Tokios veiklos padeda vaikams išlieti energiją, o tėvams – trumpam atsitraukti nuo darbo.
„Priminti vaikams apie bent minimalų judėjimą dažniausiai nereikia – jie tam progų susiranda patys. Tačiau dirbdami iš namų būtent suaugusieji dažnai pamiršta padaryti pertrauką.
Vos 10 minučių aktyvaus judėjimo kartu su vaikais gali padėti atgauti energiją, pailsinti mintis ir lengviau grįžti prie darbų. Be to, tai puikus sprendimas toms dienoms, kai dėl vėsių ar lietingų orų tenka daugiau laiko praleisti namuose“, – sako M. Bučinskienė.
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