Pro langą Šiauliuose iškritusio mažylio būklė kritinė: plinta širdį veriantis prašymas

Nelaimių paliestos šeimos šiandien išgyvena didžiausią košmarą – už vieno mažamečio berniuko kritinę būklę šiuo metu kovoja medikai, o mama nepailsdama budi reanimacijoje.
Šiauliuose iš ketvirto aukšto pro langą iškritusio mažylio gyvybė kabo ant plauko, jis gydomas Kauno klinikose.
Tuo metu šimtai geros valios žmonių vienijasi feisbuko grupėje „Žmonės Žmonėms“, tikėdamiesi padėti šeimai ir suteikti vilties sunkiausioje gyvenimo kovoje.
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„Tajukas iškrito pro ketvirto aukšto langą. Būklė kritinė. Kaklo lūžis, lūžę šonkauliai... Vaikas dabar su atvira kaukole, kad smegenų tinimas jų nespaustų.
Namuose buvo ir 10 mėnesių broliukas. Vėlai vakare lauke kažkas sprogo, tėvai atsikėlė ir išėjo į balkoną pažiūrėti. Tuo metu vaikas iš savo lovytės perropojo per tėvų lovą ir iškrito.
Šiuo metu prašome maldos už Tajuką, už jo sveikatą. Tėvams linkime stiprybės“, – išskiria grupės administratorė Tatjana.
Ji taip pat pabrėžia, kad paramą renkantys žmonės šią šeimą pažįsta jau ne vienus metus. Pasak jos, tai tvarkingi, atsakingi ir savo vaikus mylintys tėvai, kurie, nors ir gyvena kukliai, visada rūpinosi savo vaikais.
„Apsilankę vaiko teisių specialistai pažeidimų nenustatė. Abu tėvai buvo blaivūs, vaikams augti aplinka saugi.
Vertinant kritinę vaiko būklę, laukia ilgas gydymas ir reabilitacija. Šiuo metu gydytojai prognozes vertina kaip 50 ir 50.
Reikalinga stipri finansinė parama. Tajukui – 2 metai ir 3 mėnesiai. Pasimelskime“, – rašoma feisbuke.
Informaciją, kaip padėti šeimai, rasite čia.
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