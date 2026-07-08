Tėvams siunčia žinutę: stebėkite ne tik ekranus

Specialistai sako, kad tėvai dažniausiai stebi, kiek laiko vaikai praleidžia prie ekranų. Ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kaip jie tai daro – žiūrėjimas į telefono ekraną gali turėti neigiamos įtakos vaikų laikysenai.
Gydomojo masažo specialistė, studijos „Masažo miestas“ vadovė Renata Mingilė sako, kad vasarą telefonai tampa nuolatiniais vaikų palydovais, todėl didėja ir netaisyklingos laikysenos rizika.
„Problema slypi ne vien laike, praleistame prie ekranų. Ilgalaikė netaisyklinga laikysena, palenkta galva ir į priekį pasvirę pečiai gali turėti neigiamą poveikį augančiam organizmui. Būtent todėl tėvams reikėtų stebėti ne tik tai, kiek vaikas naudojasi telefonu, bet ir kaip jis tai daro“, – sako pašnekovė.
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Pasak jos, išmanieji įrenginiai keičia natūralius žmogaus judesius, nors daugelis apie tai net nesusimąsto.
„Žmogaus organizmas sukurtas judėti. Ėjimas, kvėpavimas ir rijimas yra automatinės funkcijos, kurių nereikia sąmoningai valdyti. Fiziologiškai eidami atliekame koordinuotus judesius – rankos juda priešingai nei kojos, o galva natūraliai šiek tiek sukiojasi į šalis.
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Šiandien žmonės telefonuose naršo ne tik eidami, bet ir valgydami, gurkšnodami kavą. Dėl to natūralus judėjimo modelis sutrinka, o tam tikros raumenų grupės ilgą laiką išlieka įsitempusios“, – aiškina R. Mingilė.
Ji pabrėžia, kad dėl tokio įpročio labiausiai kenčia kaklo, pečių juostos ir viršutinės nugaros dalies raumenys.
„Jei toks įprotis kartojasi kasdien, ilgainiui gali atsirasti raumenų disbalansas, kaklo, pečių ar nugaros skausmai.
Augančiam organizmui nuolat patiriant netaisyklingą apkrovą, didėja laikysenos sutrikimų ir stuburo problemų rizika. Pastaraisiais metais vis dažniau pastebimi ir skoliozės atvejai“, – sako studijos „Masažo miestas“ vadovė.
Specialistė atkreipia dėmesį, kad šios problemos ypač aktualios vaikams ir paaugliams, kurių organizmas dar tik formuojasi.
Dažnai pirmieji požymiai būna visai nekalti – vaikai pradeda skųstis maudžiančiu kaklu, pečiais ar diskomfortu nugaroje po ilgesnio naudojimosi telefonu.
„Vienas vakaras su telefonu problemų nesukels, bet mėnesiais besikartojantys netinkami įpročiai gali turėti ilgalaikių pasekmių“, – įspėja ji.
Pasak R. Mingilės, negydomi laikysenos sutrikimai gali paveikti ne tik raumenis ar stuburą, bet ir nervų sistemą. Dėl ilgalaikės netaisyklingos kūno padėties net ir jauname amžiuje gali pasireikšti rankų tirpimas, pečių ar juosmens skausmai, galvos svaigimas bei kiti nemalonūs simptomai.
Pasak R. Mingilės, tėvai gali padėti vaikams išvengti šių problemų visiškai paprastomis priemonėmis – skatinti daugiau judėti, daryti pertraukas nuo ekranų ir neleisti ilgai būti vienoje padėtyje.
„Jei telefonu naudojamasi ilgiau, reikėtų priminti pakelti ekraną aukščiau akių lygio, ištiesti nugarą, pajudinti pečius ir kaklą. Taip pat verta riboti įprotį naudotis telefonu einant – tokiu metu organizmas turėtų atlikti natūralius judesius, o ne būti priverstas prisitaikyti prie netaisyklingos kūno padėties.
Jei vaikas jau skundžiasi kaklo, pečių ar nugaros skausmais, nereikėtų laukti, kol problema įsisenės. Profilaktinis ar gydomasis masažas gali padėti sumažinti raumenų įtampą, pagerinti laikyseną ir užkirsti kelią rimtesniems negalavimams“, – pataria gydomojo masažo specialistė.
Jos teigimu, tėvų dėmesys šiems įpročiams gali būti ne mažiau svarbus nei paties telefono naudojimo laiko kontrolė.
„Dažnai kalbame apie tai, kiek valandų vaikas praleidžia prie telefono, tačiau retai susimąstome, kaip jis tą laiką praleidžia. Kartais užtenka kelių paprastų įpročių pokyčių, kad sumažėtų įtampa kaklo ir nugaros srityje bei būtų išvengta rimtesnių laikysenos problemų ateityje“, – sako „Masažo miestas“ vadovė Renata Mingilė.
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