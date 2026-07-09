„Mažylių mugė“ – vaikams ir jų tėvams: viskas, ko reikia patogiai tėvystei

„Maximos“ parduotuvėse „Mažylių mugė“ periodiškai vyksta jau ne vienerius metus. Vienas didžiausių šios mugės privalumų – ypatingi mažų kainų pasiūlymai, suteikiami pirkėjams pasinaudojus tinklo „Ačiū“ lojalumo kortele.
Pavyzdžiui, sauskelnės-kelnaitės „Huggies Pants“ „Mažylių mugės“ metu su „Ačiū“ kortele siūlomos net 50 proc. pigiau, kada vieneto kaina atsieina tik 0,22 Eur. Tuo metu „Pampers Pants“ ir „Pampers Pants Mega Pack“ sauskelnėmis-kelnaitėmis su „Ačiū“ galima pasirūpinti 45 proc. pigiau.
Reikšminga 40 proc. nuolaida su „Ačiū“ suteikiama ir kūdikių maistui „Semper“, „Goodies“ ir „Organix“, o 800 g pieno mišiniai „Aptamil“ su „Ačiū“ kortele kainuoja 12,59 Eur, t. y. 30 proc. pigiau.
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Esant šiems ypatingiems kainų pasiūlymams, tai – puiki galimybė sutaupyti galvojant apie ateitį, kai pasirinkus didesnes prekių pakuotes pigiau galima pasirūpinti ir būtiniausių priemonių atsargomis į priekį.
„Mažylių mugėje“ – ir ribotą laiką siūlomos naujienos
„Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė dalijasi, kad „Mažylių mugės“ metu tėvams svarbi ne tik išlaidų, bet ir laiko kontrolė, kada būtinomis priemonėmis norima pasirūpinti vienoje vietoje, nesiblaškant po skirtingas parduotuves.
„Siekiant sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko – „Mažylių mugė“ tam yra puiki vieta, nes joje galima susikrauti pilną krepšį su svarbiausiais kūdikių ar vaikų priežiūros daiktais. Atsižvelgdami į šiuos tėvų poreikius, „Mažylių mugės“ asortimentą kaskart formuojame taip, kad joje pirkėjai galėtų rasti viską, ko gali prireikti laikui kartu būnant su vaiku svečiuose, namuose, restorane ar gamtoje“, – sako ji.
Be to, pasak „Maximos“ atstovės, į „Mažylių mugę“ tik jos laikotarpiui atkeliauja ir įvairiausių naujienų, kurių įprastame „Maximos“ asortimente nėra.
„Pavyzdžiui, šįkart mugėje galima rasti kūdikių bei vaikų kosmetikos „Ainu“, „Happy“, „Hiskin“ naujienų ar dar nematytų užkandžių prekių ženklų, tokių kaip „Hey Baby“, – dalijasi E. Vareikytė.
„Mažylių mugėje“ be jau įprastų ar kasdien naudojamų prekių, tokių kaip sauskelnės, tyrelės ar higienos reikmenys, čia vaikus auginantys tėvai gali rasti ir buteliukų, burnos higienos priemonių, įvairių reikmenų maudynėms, mokomųjų žaislų ir kt. buityje naudingų prekių, kuriomis galima pasirūpinti išties reikšmingai sutaupant.
Kasdieniai maži „Ačiū“ kainų pasiūlymai – „Mažylių klube“
Be to, pasinaudoti mažųjų prekėms skirtais kainų pasiūlymais ir taip sutaupyti, pirkėjai gali užsiregistravę ir į „Ačiū“ lojalumo programoje veikiantį „Mažylių klubą“, kuriame nuolat pateikiami papildomi pasiūlymai lengvesnei tėvystei bei vaikystei.
„Mažylių klubas“ „Ačiū“ naudų sistemoje veikia daugiau nei 13 metų. Skaičiuojama, kad jame prisiregistravusių narių – apie 150 tūkst. Įstoti į „Mažylių klubą“ gali visi pirkėjai, auginantys vaikus iki 10 metų. Norint tai padaryti, tereikia turėti „Ačiū“ paskyrą ir užregistruoti atžalą, nurodant gimimo datą.
„Mažylių klubo“ nariams kasdien taikomi šie ypatingi kainų pasiūlymai: 20 proc. nuolaida kūdikių maistui, sauskelnėms ir drėgnosioms servetėlėms. Taip pat kiekvieną mėnesį siūlomi ir specialūs kainų pasiūlymai.