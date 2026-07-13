E. Gentvilas prašo keisti mediacijos paslaugų tvarką: kai kada ne ginami vaiko interesai, o piktnaudžiaujama

Parlamentaro vertinimu, kai kada mediatoriai tėvų atžvilgiu gali naudoti prievartinį mechanizmą, piktnaudžiauja teise, nelygiaverčiai taiko teisinius santykius, o vaiko interesų negina.
„Praktikoje atsitinka, kad mediatorių pasirenka ne abu tėvai bendru sutarimu, o vienas iš tėvų. Tuomet teismas pritaria šiam pasirinkimui, o kitas tėvas verčiamas sutikti su mediatoriaus sąlygomis bei verčiamas mokėti už jo teikiamas paslaugas.
Šiuo atveju problema ta, kad nėra standartinių sutarčių mediacijos paslaugoms teikti. Teismai tiesiog priima pačių mediacijos įstaigų paruoštus dokumentus ir reikalauja tėvų jų laikytis, nors tėvams tai gali būti nepriimtina“, – pirmadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje sakė E. Gentvilas.
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Pagal jo pateiktą konkretų sutikimą, kurį paruošė viešosios įstaigos „Taikos raktai“ direktorė Ūla Dusevičienė, klientas įsipareigoja niekada neskųsti mediatoriaus veiksmų, o mediatorius gali sustabdyti paslaugas, jei klientas yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų ir tam užtenka vien įstaigos specialisto abejonės dėl asmens blaivumo.
„Vadinasi, nustatyti apsvaigimą įrodymų nereikia, tačiau specialisto abejonė gali būti pagrindas apskritai riboti vaiko priežiūros teisę ar ją atimti“, – pranešime žiniasklaidai aiškina E. Gentvilas.
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Tada, anot parlamentaro, veiksmų ėmėsi antstolis, kuris už teismo nutarties nevykdymą pagrasino maksimalia bausme – 300 eurų už kiekvieną nutarties nevykdymo dieną.
Mediatoriai yra įstaigos, kurios privalomai teikia konsultacijas ir kitas paslaugas vaiko tėvams teisminiuose ginčuose dėl vaikų priežiūros.
Nors, anot E.Gentvilo,Teisingumo ministerija sutinka, kad sutarties su tėvais šabloną galėtų patvirtinti Lietuvos mediatorių rūmai, tačiau iki šiol tai nėra padaryta.
Eugenijus GentvilasmediacijaVaikai
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