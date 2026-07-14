Šešiolika vaikų gyveno tarp purvo ir savo išmatų: pareigūnai prabilo apie itin šiurpių atžalų įkalinimą

Viename kambaryje aptikti 16 vaikų gyveno neapsakomomis sąlygomis – tarp žmogaus išmatų, purvo ir bakterijų, o kai kurie jų net nemokėjo kalbėti. Tyrėjus labiausiai sukrėtė tai, kad, kaip įtariama, toks košmaras galėjo tęstis net ketverius metus.
Visi iš tos pačios šeimos
Vaikų tėvams ir seneliams pareikšti kaltinimai – policija pabrėžia, kad tai ne prekybos žmonėmis byla, o smurto ir nepriežiūros atvejis vienoje šeimoje.
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Šešiolika vaikų buvo išgelbėti iš apleisto namo Ohajo valstijos kaimiškoje vietovėje. Pareigūnų teigimu, didžiąją pastarųjų ketverių metų dalį jie buvo laikomi uždaryti viename kambaryje ir gyveno „siaubingomis sąlygomis“.
Pareigūnai nurodė, kad visi vaikai yra iš tos pačios šeimos. Jie gyveno visiškoje nešvaroje – namuose buvo gausu žmogaus išmatų ir kitų antisanitarinių sąlygų.
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Vaikų amžius siekė nuo pusantrų iki 18 metų, tarp jų buvo ir berniukų, ir mergaičių. Kai kurie iš jų nemokėjo kalbėti, o viena 18-metė, turinti raidos sutrikimų, negalėjo net parašyti savo vardo.
„Didžiąją dalį mūsų laikomų ūkinių gyvulių auginome geresnėmis sąlygomis nei šiuos vaikus“, – spaudos konferencijoje sakė Vintono apygardos šerifas Ryanas Cainas. Jo teigimu, namuose aptikta daug bakterijų ir žmogaus išmatų.
„Tai buvo tiesiog šlykštus vaizdas“, – pridūrė jis.
Vaikų tėvams ir dviem seneliams pareikšta po 16 kaltinimų dėl pavojaus vaikų sveikatai ir gyvybei. Vintono apygardos prokuroras Williamas Archeris paaiškino, kad kaltinimai priskiriami sunkiems nusikaltimams, nes, tyrimo duomenimis, vaikams buvo padaryta didelė fizinė žala.
Jis taip pat pabrėžė, kad pareigūnai šios bylos nesieja su prekyba žmonėmis. Anot prokuroro, tai – vienos šeimos viduje vykęs ilgalaikės nepriežiūros ir galimo smurto atvejis.
Vaikus rado netikėtai
Pasak Ohajo valstijos generalinio prokuroro Andy Wilsono, pareigūnai į namus atvyko vykdyti kratos dėl kito, su šia byla nesusijusio tyrimo. Būtent jos metu ir paaiškėjo sukrečiančios vaikų gyvenimo sąlygos. Vaikai buvo rasti visiškai atsitiktinai.
„Mes net neįtarėme, kad name rasime 16 vaikų“, – sakė Ohajo valstijos generalinis prokuroras Andy Wilsonas. Tai, ką pareigūnai išvydo nedideliame Hamdeno kaime, esančiame vienoje skurdžiausių Ohajo valstijos apygardų, jis pavadino „grynu blogiu“.
Andy Wilsonas pripažino, kad tai buvo pats siaubingiausias vaizdas, kokį jam teko matyti per visą savo karjerą. „Tai nėra tai, ką esame įpratę matyti Amerikoje. Praėjus beveik parai aš vis dar negaliu atsikratyti to kvapo“, – sakė jis.
Pasak Vintono apygardos šerifo Ryano Caino, pirminiais duomenimis, vaikai didžiąją laiko dalį praleisdavo itin ankštame kambaryje. Kaip tiksliai jie buvo laikomi name, pareigūnai kol kas neatskleidžia, tačiau pabrėžia, kad jokių narvų pastate nerasta.
Kaimynai nieko neįtarė
Septyni vaikai buvo išvežti gydyti į Kolumbo ligonines, dar du sraigtasparniais nuskraidinti į aukščiausio lygio traumų centrus. Vieno vaiko būklė antradienį buvo kritinė – jam prireikė dirbtinės plaučių ventiliacijos.
„Jie atrodė tarsi sulaukėję. Tai buvo siaubinga“, – sakė A. Wilsonas.
Trečiadienį į teismą stojo Gary'is Sidersas jaunesnysis, Gary'is Sidersas vyresnysis, Christina Siders ir Elizabeth Siders. Jų vardu buvo pateikti nekaltumo pareiškimai, o teismas kiekvienam skyrė 300 tūkst. JAV dolerių užstatą.
Tyrėjų duomenimis, šeima per pastaruosius du dešimtmečius nuolat keitė gyvenamąją vietą pietinėje Ohajo valstijos dalyje. Pareigūnai įtaria, kad taip buvo sąmoningai vengiama registruoti vaikus medicinos įstaigose ir kitose valstybinėse institucijose. Nė vienas iš vaikų taip pat nelankė mokyklos.
„Atrodo, kad šeima labai sumaniai slėpė vaikus nuo aplinkinių ir institucijų. Panašu, jog apie jų egzistavimą nežinojo niekas už šeimos ribų“, – sakė Ohajo valstijos generalinis prokuroras Andy Wilsonas.
Mažo Hamdeno kaimo, kuriame gyvena mažiau nei tūkstantis žmonių ir kuris yra maždaug už 130 kilometrų į pietryčius nuo Kolumbo, gyventojai teigė buvę priblokšti sužinoję, kad šiame name gyveno net 16 vaikų.
60-metis kaimynas Josephas Stewartas naujienų agentūrai AP pasakojo, kad nuo tada, kai šeima atsikraustė, nė karto nematė nė vieno vaiko. „Tai labai liūdna situacija. Mūsų gatvė visada buvo rami“, – sakė jis.
Kitas kaimynas, 64-erių Petey Angelsas, laikraščiui The Columbus Dispatch taip pat teigė niekada nematęs prie namo vaikų ir sakė buvęs sukrėstas pareigūnų atskleistų aplinkybių.
„Čia niekada nieko nevyksta. Tai paskutinė vieta, kur tikėtumeisi išgirsti apie kažką panašaus“, – apie Hamdeno kaimą kalbėjo jis.
Tuo metu Vintono apygardos prokuroras Williamas Archeris pranešė, kad valstija siekia laikinai perimti visų 16 vaikų globą.
„Šiems vaikams bus užtikrintas teisingumas“, – pareiškė Ohajo valstijos generalinis prokuroras Andy Wilsonas.
Parengta pagal The Guardian.
Vaikaismurtas šeimojevaiko nepriežiūra
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